Des groupes d’opposition et de défense des droits humains qualifient le raid sanglant de la favela de Rio de «  massacre  » et demandent une enquête sur d’éventuels meurtres extrajudiciaires

Le raid de jeudi sur la communauté de Jacarezinho dans le nord de Rio a fait 25 morts, dont un officier de la brigade de la drogue qui a reçu une balle dans la tête. Les bidonvilles, également connus sous le nom de favelas, sont connus pour la criminalité et la violence endémiques. Le raid était l’opération policière la plus meurtrière dans une favela de Rio depuis 2005.

Bien que la police ait déclaré qu’elle n’avait ciblé que les criminels dangereux qui avaient attaqué les policiers en premier, le nombre élevé de morts résultant de l’opération a rapidement attiré les soupçons et les critiques des habitants, des groupes de défense des droits de l’homme et des politiciens de l’opposition.

L’ONU, Human Rights Watch et Amnesty International ont appelé à une enquête indépendante sur d’éventuels meurtres extrajudiciaires commis par la police. Jurema Werneck, directrice exécutive du bureau d’Amnesty International au Brésil, a qualifié le raid de « massacre » réalisées dans un bidonville, dont les habitants sont «La plupart des Noirs vivent dans la pauvreté.»

«Même si les victimes étaient soupçonnées d’association criminelle, ce qui n’a pas été prouvé, les exécutions sommaires de ce type sont tout à fait injustifiables». Werneck a déclaré dans un communiqué.

Photos et vidéos partagé sur les réseaux sociaux montre une traînée de sang sur un escalier menant à un appartement, et plus de sang éclaboussé sur un sol carrelé dans la pièce.

Brésil – Un massacre a eu lieu aujourd’hui à Rio de Janeiro. Environ 200 membres lourdement armés de la police civile de Rio ont pris d’assaut la Favela do Jacarezinho, 25 personnes ont été tuées. C’est l’un des plus grands massacres commis par l’Etat de Rio contre les habitants des favelas! pic.twitter.com/8Xt3TyHGel – Nathália Urban (@UrbanNathalia) 6 mai 2021

Les résidents ont été filmés en train de verser de l’eau sur le trottoir dans le but d’éliminer les grosses taches de sang de la rue.

LA POLICE A ASSASSINÉ 25 PERSONNES DANS LA FAVELA DE JACAREZINHO AUJOURD’HUI À RIO DE JANEIRO. DANS MON PAYS. LA COMMUNAUTÉ NOIRE LATINE SOUFFRE AUSSI QUE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DU RESTE DU MONDE ET N’A TOUJOURS AUCUNE VISIBILITÉ ET NOUS SAVONS DÉJÀ POURQUOI. pic.twitter.com/uJcNc7GVds – eddie vedder anão de jardim (@foostrange) 6 mai 2021

Une résidente a déclaré à AP qu’elle avait vu comment la police avait tiré et tué un homme non armé qui avait fait irruption chez elle et s’était caché dans la chambre de sa fille. L’homme saignait déjà d’une blessure par balle lorsqu’il s’est précipité dans le bâtiment, a-t-elle déclaré. Une histoire identique a été racontée à l’AFP.

AP a rapporté qu’environ 50 habitants ont crié « Justice! » et certains ont levé les poings droits en l’air lorsque la commission des droits de l’homme de la législature de l’État est arrivée pour inspecter les conséquences du raid.

Le journal O Globo a déclaré que deux navetteurs avaient été blessés par balle à la station de métro Triagem et qu’un habitant avait reçu une balle dans la jambe à l’intérieur de sa maison. Les habitants ont été piégés chez eux pendant la fusillade, a indiqué le journal, y compris une femme enceinte qui avait une césarienne prévue ce jour-là.

L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a tweeté à propos du raid: «Ce n’est pas la sécurité publique.» Il a ajouté que le chômage et le manque d’éducation étaient à l’origine d’une grande partie de la violence dans les bidonvilles.

Le raid a été critiqué par des politiciens de l’opposition, certains exigeant même que le gouverneur de Rio de Janeiro, Claudio Castro, soit arrêté.

«Nous avons une police qui tue le plus et se fait tuer le plus, et qu’avons-nous accompli?» un député de Rio, Marcelo Freixo, membre du parti d’opposition PSOL, a écrit sur les réseaux sociaux. «Avons-nous réduit le trafic de drogue? Avons-nous réduit le nombre d’homicides? Rio est-il devenu plus sûr? » Freixo a déclaré que le PSOL avait également fait pression pour une enquête sur le raid.

Castro a défendu l’opération, qui, selon lui, était basée sur «Un travail d’enquête et de renseignement long et détaillé qui a pris des mois.»

Le fils du président brésilien Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, également député, a accusé le PSOL d’être détaché de la réalité lorsqu’il a parlé des bidonvilles. « Il n’est pas surprenant de voir que les députés du PSOL défendent un criminel lorsqu’un policier a été tué en service », il a tweeté.

« Les théories du PSOL ne dureraient pas un jour dans la réalité d’une favela », A écrit Bolsonaro.

