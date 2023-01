Des groupes d’opposition afghans indignés par des employés de l’ONU photographiés sous le drapeau des talibans

L’ONU a présenté ses excuses après que des employés ont pris des photos sous des drapeaux talibans lors d’une visite en Afghanistan.

“Nous sommes au courant de cette photo qui a été prise alors que le secrétaire général adjoint rencontrait les dirigeants de facto en Afghanistan”, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, à Fox News Digital. “Sa sécurité l’avait emmenée à cette réunion et attendait à côté.”

“La photo n’aurait jamais dû être prise”, a souligné Dujarric. “C’était une erreur, et nous nous en excusons.”

Les images ont d’abord fait surface sur les réseaux sociaux jeudi soir, montrant des membres du personnel de l’ONU à Kaboul prenant une photo sous des drapeaux talibans.

9 HOMMES AFGHANS ATTACHÉS EN PUBLIC POUR DES CRIMES SOUS LES NOUVEAUX DIRIGEANTS DU PAYS

La secrétaire générale adjointe Amina Mohammad, la plus haute fonctionnaire de l’ONU, s’était rendue en Afghanistan dans le but de répondre aux préoccupations concernant les droits des femmes dans le pays – en particulier l’accès à l’enseignement supérieur et les limites imposées aux femmes sur le lieu de travail.

La délégation est le plus haut groupe de responsables à visiter le pays depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en 2021.

Mohammad a cherché à parler avec de hauts dirigeants talibans pour les convaincre d’inverser la direction des restrictions, qui ont mis en péril les opérations humanitaires puisque les femmes ne peuvent pas participer, selon la BBC.

LE PENTAGONE ÉDUIT LES QUESTIONS SUR LA DÉTENTION D’UN ALLIÉ AFGHAN QUI A TRAVERSÉ ILLÉGALEMENT LA FRONTIÈRE : « C’EST UN EMBARRASSEMENT »

Ali Maisam Nazary, responsable des relations extérieures du Front de résistance nationale d’Afghanistan, a publié les photos et les a dénoncées comme “insensibles”.

“Le personnel de l’ONU à Kaboul prenant une photo avec le drapeau d’un groupe terroriste remet en question l’impartialité et l’intégrité de l’ONU”, a écrit Nazary. “Nous demandons à Antonio Guterres d’enquêter sur cette affaire et à UNAMA News d’empêcher de telles actions insensibles qui peuvent ternir sa réputation.”

Nazary a déclaré séparément à Fox News Digital que les photos étaient “malheureuses” et a réitéré ses inquiétudes concernant l’impartialité et l’intégrité de l’ONU.

“Cela survient alors que les terroristes talibans permettent à l’Afghanistan de devenir une plaque tournante du terrorisme international, et ils augmentent leur oppression sur les citoyens, en particulier les femmes”, a déclaré Nazary. “De tels actes nous amènent à remettre en question l’impartialité et l’intégrité de l’ONU en Afghanistan, et nous demandons au secrétaire général António Guterres d’enquêter sur cette affaire et d’empêcher toute action partiale de la part du personnel de l’ONU en visite en Afghanistan à l’avenir.”

UNE ANCIENNE LÉGISLATIVE AFGHANE ATTEINTE MORTELLEMENT PAR DES HOMMES ARMES À KABOUL

Suhail Shaheen, le représentant choisi par les talibans auprès de l’ONU et ancien porte-parole des talibans, a déclaré à Fox News Digital que les mots sur le drapeau des talibans appartiennent aux “musulmans du monde entier”.

“Les mots écrits sur le tissu blanc sont des mots auxquels croient les musulmans du monde entier, c’est-à-dire qu’il n’y a pas d’autre Dieu qu’Allah, Mohammad (psl) est le prophète d’Allah”, a déclaré Shaheen. “Il appartient à tous les musulmans, pas à une seule nation ou à un seul gouvernement.”

“Quiconque ne croit pas que cela ne s’appelle pas musulman, ou dit quelque chose contre cela, commet un blasphème”, a-t-il ajouté.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La délégation de l’ONU a rencontré le ministre des Affaires étrangères par intérim, Amir Khan Muttaqi, qui a souligné la nécessité d’une reconnaissance internationale pour aider à autonomiser le gouvernement, ainsi que la suppression des sanctions qui limitent le financement du gouvernement.

Chris Massaro de Fox News a contribué à cet article.