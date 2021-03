Des groupes d’extrême droite utilisent Instagram pour recruter des jeunes, selon un rapport du groupe de campagne Hope Not Hate (HNH).

Il a découvert qu’Instagram était une plate-forme idéale pour diffuser de la propagande et a décrit le site de réseautage social comme étant une «plaque tournante pour le recrutement de jeunes dans des groupes d’extrême droite».

« Instagram est en train de devenir la plate-forme de choix des jeunes nazis pour radicaliser les adolescents », indique le rapport.

Le groupe d’extrême droite The British Hand a émergé et recruté la plupart de ses membres via Instagram, selon le dossier HNH.

Un autre groupe extrémiste, le National Partisan Movement, a utilisé Instagram pour créer un réseau international composé principalement d’adolescents, selon le rapport.

Bien que ces groupes aient également utilisé d’autres applications pour leur communication interne, Instagram était la principale plate-forme de choix pour leur processus de propagande et de recrutement.

Dans une déclaration à Euronews, les propriétaires d’Instagram, Facebook, ont déclaré: « Nous ne voulons pas de haine sur notre plateforme et nous avons supprimé un certain nombre de comptes appartenant à The British Hand et au National Partisan Movement avant la publication de ce rapport. »

Pourquoi Instagram?

Le rapport a révélé que de nombreuses fonctionnalités et ressources d’Instagram en faisaient une plate-forme idéale pour recruter des jeunes dans ces groupes d’extrême droite.

Le rapport a révélé que l’accent mis par Instagram sur les médias visuels correspond bien au contenu produit par des groupes d’extrême droite, dont le message se compose généralement de quelques mots simples combinés à des images frappantes.

Il existe des fonctionnalités dédiées pour «Explorer» les images et le contenu, ainsi que des comptes «recommandés» à suivre. Cela signifie que si vous interagissez avec un compte que les algorithmes d’Instagram considèrent comme similaire à des groupes d’extrême droite, il pourrait recommander aux utilisateurs de les suivre ou d’explorer leur contenu.

« Dans les messages de discussion internes du Mouvement Partisan National, de nouveaux membres ont affirmé avoir trouvé le groupe via ces recommandations », a déclaré HNH dans le rapport.

Les messages directs sur Instagram permettent d’engager facilement une conversation avec presque tous les utilisateurs. L’étude a révélé que c’était ainsi que la British Hand et le National Partisan Movement avaient entamé leur processus de recrutement. Les messages directs sur Instagram sont en grande partie non modérés et peuvent être étendus à de grands groupes d’utilisateurs.

« Nous avons banni plus de 250 organisations suprémacistes blanches de Facebook et Instagram, et nous continuerons de supprimer les contenus qui louent, soutiennent ou représentent ces groupes », a déclaré un porte-parole de Facebook.

«L’année dernière, nous avons supprimé près d’un million de contenus liés à des organisations haineuses d’Instagram et nous investissons toujours dans la technologie pour les trouver et les supprimer plus rapidement.»