Des groupes d’étudiants demandent une meilleure formation en sécurité sur le campus et des audits de sécurité après les coups de couteau de l’Université de Waterloo

Des groupes d’étudiants universitaires de partout au Canada demandent une meilleure formation en matière de sécurité sur le campus et des audits de sécurité réguliers à la suite d’un triple coup de couteau dans une salle de classe de Waterloo, en Ontario.

La coalition de groupes d’étudiants a tenu une conférence de presse Notre campus, notre sécurité lundi après-midi, près de trois semaines après qu’un professeur agrégé et deux étudiants ont été transportés à l’hôpital après les coups de couteau dans une classe d’études sur le genre de l’Université de Waterloo.

La police a qualifié l’incident du 28 juin d’attaque motivée par la haine. Un homme de 24 ans, récemment diplômé de l’Université de Waterloo, a été inculpé. Il doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 25 juillet.

« Je connais la douleur, la frustration et la tristesse qui ont été ressenties sur notre campus au cours des deux dernières semaines », a déclaré Katie Traynor, vice-présidente de la Waterloo Undergraduate Student Association, lors de la conférence de presse. « En tant qu’étudiants, nous méritons un environnement d’apprentissage sûr et inclusif, exempt de violence et de menace de préjudice. »

Traynor s’est dite préoccupée par la prévalence de la violence sexiste et la montée de la rhétorique queer-phobique sur et hors des campus au Canada et aux États-Unis.

« Nous devons utiliser cette conférence de presse non seulement comme une occasion de réfléchir sur la violence fondée sur le sexe qui se produit dans nos établissements postsecondaires, mais surtout, [to] défendre et aborder les réponses de prévention de la violence sexiste dans notre établissement afin que les étudiants aient la capacité de se sentir authentiques et que leur sécurité soit assurée. »

Vivian Chiem, présidente de l’Ontario Undergraduate Student Alliance, a déclaré que l’impact d’un climat hostile sur les campus est préjudiciable à tous les étudiants, mais qu’il affecte de manière disproportionnée le bien-être mental, émotionnel et physique des étudiants LGBTQ.

Des gens passent devant des voitures de police à l’Université de Waterloo le 28 juin après le triple coup de couteau sur le campus. Un professeur et deux étudiants qui étaient dans une classe d’études de genre ont été transportés à l’hôpital. (Aastha Shetty/CBC)

Chiem a déclaré que les gouvernements provinciaux doivent agir «rapidement et efficacement» pour s’assurer que les étudiants se sentent en sécurité sur le campus.

Chiem a déclaré qu’ils faisaient trois demandes spécifiques :

Le gouvernement de l’Ontario devrait créer un cadre de prévention de la violence fondée sur le sexe pour les établissements postsecondaires. Cela devrait être fait en collaboration avec des experts, des éducateurs en matière de violence sexiste, des étudiants et des personnes ayant une expérience vécue.

Le gouvernement de l’Ontario devrait obliger toutes les écoles postsecondaires à effectuer des vérifications régulières de la sécurité sur les campus.

L’Association ontarienne des administrateurs de la sécurité des collèges et universités devrait travailler avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour mandater et offrir une formation sur la sécurité sur le campus qui tient compte des traumatismes et des survivants.

« Les étudiants méritent de vivre une expérience postsecondaire enrichissante, amusante et mémorable pour les bonnes raisons, sans crainte pour leur sécurité et leur bien-être », a déclaré Chiem.

Soutien des autres provinces

Manpreet, président de l’Alliance of BC Students, a déclaré qu’ils étaient solidaires des victimes des attaques au couteau à l’Université de Waterloo.

« Nous avons besoin de ressources et de soutien pour résoudre ces problèmes », a déclaré Manpreet. « Nous avons besoin que les gouvernements et les établissements postsecondaires interviennent et soient proactifs. »

Sophia Fabiano, présidente du syndicat étudiant de l’Université St. Francis Xavier à Antigonish, en Nouvelle-Écosse, a déclaré qu’une attaque contre n’importe quelle salle de classe se faisait sentir partout au pays.

« Ce ne sont pas des événements isolés ; ils ont un impact sur tout le monde à travers le Canada et nous devons tous prendre des mesures pour garantir que le droit à une éducation sûre est protégé », a déclaré Fabiano.

« Tenir nos institutions, nos gouvernements et nos camarades étudiants responsables et avoir des conversations difficiles sur la culture dans laquelle nous grandissons et apprenons est si crucial pour créer ce changement. »

L’université organise des forums communautaires

La conférence de presse a eu lieu le jour même où l’Université de Waterloo a organisé deux forums communautaires – un le matin pour les professeurs et le personnel et un second l’après-midi pour les étudiants.

Le président de l’université, Vivek Goel, et le vice-président académique et prévôt Jim Rush ont animé les forums.

Les forums étaient fermés aux médias et au public, ce que Traynor a dit avoir apprécié car cela donne à la communauté du campus le temps de pleurer et « d’exprimer nos préoccupations très spécifiques » à l’administration de l’école.

« La question de savoir s’ils devraient être plus ouverts? Peut-être, peut-être à temps, mais avec une attaque aussi soudaine comme celle-ci et la vulnérabilité que nous ressentons actuellement, avoir ces opportunités à huis clos pour avoir juste ce dialogue ouvert en tant que communauté est quelque chose c’est vraiment essentiel pour nous d’aller de l’avant pour établir notre sentiment d’appartenance sur le campus », a déclaré Traynor.

En quittant la séance du matin, les membres du corps professoral des arts Andy Houston et Wendy Philpott ont déclaré avoir apprécié l’occasion d’écouter et d’être entendus.

Houston a déclaré que ce qu’il avait retenu du forum était que des conversations ont été lancées et qu’elles « continueront à se produire pour célébrer la diversité, qui rassemblent les gens pour comprendre et apprécier la différence et ce que nous avons tous à offrir à une communauté universitaire saine et prospère. «

Les membres de la faculté des arts Andy Houston, à gauche, et Wendy Philpott disent qu’ils avaient l’impression qu’eux-mêmes et leurs collègues avaient été entendus par l’administration de l’université lors du forum communautaire lundi matin. (Carmen Groleau/CBC)

Philpott a déclaré qu’elle n’avait pas l’impression que rien n’avait été omis des conversations de lundi.

« Je pense que beaucoup de gens ont eu l’occasion d’exprimer leurs commentaires et de poser des questions à la haute direction », a-t-elle déclaré, ajoutant que « la voix importante qui doit être entendue est la voix des étudiants ».

Un deuxième forum communautaire a eu lieu mardi après-midi pour les étudiants.