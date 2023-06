Des groupes déposent une requête en justice pour savoir si les lois canadiennes autorisent l’entrée de l’ancien Premier ministre israélien

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, fait face à une requête en justice visant à le forcer à déterminer si les lois canadiennes sur les crimes de guerre empêchent l’ancien premier ministre israélien Naftali Bennett d’assister à une allocution à Toronto plus tard ce mois-ci.

La demande – connue sous son terme technique de mandamus – a été déposée vendredi devant la Cour fédérale et demande à un juge de contraindre Mendicino à prendre une décision sur l’admissibilité de Bennett.

Il a été déposé par Khaled Mouammar, ancien président national de la Fédération canado-arabe, des groupes de défense des droits humains Unity palestinien et juif et Just Peace Advocates, et le groupe de réflexion Canadian Foreign Policy Institute.

Les groupes ont envoyé une demande et un mémoire juridique à Mendicino et à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lundi, arguant que Bennett devrait être déclaré inadmissible d’entrer dans le pays en vertu des lois canadiennes sur les crimes de guerre.

Le mémoire soutient que l’existence continue de colonies israéliennes sur les territoires occupés depuis 1967 constitue un crime de guerre « selon la politique canadienne et les Nations Unies ».

«La loi dit qu’il y a une obligation légale de rendre une décision ici… et nous allons au tribunal pour leur demander de dire au gouvernement de faire leur devoir légal», a déclaré Nicholas Pope, un avocat du cabinet d’Ottawa Hameed Law qui est impliqués dans l’action.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, tient une conférence de presse dans le foyer de la Chambre des communes à Ottawa le 31 mai 2023. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Bennett doit prendre la parole à Toronto le 14 juin lors d’un événement intitulé « Israël à 75 ans, la route à suivre », organisé par les Amis du Centre Simon Wiesenthal.

Bennett a été Premier ministre dans un gouvernement de coalition pendant un peu plus d’un an entre 2021 et 2022.

Le dossier judiciaire allègue que Bennett « a commis des crimes de guerre » tels que définis par la loi canadienne « en apportant une contribution volontaire et significative à l’expansion des colonies israéliennes illégales dans les territoires palestiniens occupés et sur les hauteurs du Golan ».

Le dossier indique que les lois canadiennes sur les crimes de guerre sont énoncées dans des articles de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

« Une campagne de diffamation sans fondement »

Michael Levitt, PDG des Amis du Centre Simon Wiesenthal, a qualifié les tentatives visant à bloquer l’entrée de Bennett au Canada de « campagne de diffamation sans fondement » pour « diffamer et délégitimer l’État d’Israël et intimider les Juifs canadiens ».

Levitt a déclaré que son organisation était « fière » d’accueillir un ancien Premier ministre israélien qui « a formé le gouvernement le plus diversifié de l’histoire du pays avec un parti arabe ».

Bennett a formé la coalition de huit partis en juin 2021 qui comprenait des législateurs opposés à l’occupation par Israël des terres capturées en 1967 et ceux contre l’indépendance palestinienne, ainsi qu’un parti arabe.

L’ambassade d’Israël à Ottawa n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le bureau de Mendicino n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le mémoire juridique cite également des arguments élaborés par Michael Lynk, professeur de droit à l’Université Western et ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur la question. Les lois canadiennes désignent le « transfert d’une partie de la population civile de la puissance occupante en territoire occupé » comme un crime de guerre, écrit Lynk.

Le document cite également la ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, disant le 14 février que le Canada « s’oppose fermement à l’expansion des colonies ».

Le document indique que tout au long de la carrière militaire et politique de Bennett, il a travaillé pour promouvoir et étendre les colonies israéliennes dans les territoires occupés.

Le gouvernement fédéral devrait répondre à la manœuvre juridique dans les 10 jours suivant le jour du dépôt, a déclaré Shane Martínez, un avocat basé à Toronto impliqué dans le litige au nom des groupes qui déposent l’action en justice.

Une décision pourrait ne pas être prise avant l’arrivée de l’ancien premier ministre israélien au Canada, a-t-il ajouté.