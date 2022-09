Des groupes déposent une plainte contre la campagne de Dunleavy, d’autres

JUNEAU, Alaska (AP) – Deux organisations ont déclaré avoir déposé une plainte auprès de l’agence qui applique les règles de financement des campagnes de l’Alaska, alléguant une mauvaise coordination entre la campagne du gouverneur Mike Dunleavy et un groupe tiers qui soutient la réélection de Dunleavy.

Le groupe de recherche sur l’intérêt public de l’Alaska et l’Initiative 907, qui défend les questions civiques et sociales, ont déclaré que la plainte avait été déposée mardi auprès de la Commission des offices publics de l’Alaska. Il a été déposé contre la campagne Dunleavy, la Republican Governors Association, le groupe tiers A Stronger Alaska et Brett Huber et sa société, Strategic Synergies LLC.

Les partis ont “estompé et dépassé toutes les lignes de séparation qui doivent exister entre une campagne officielle et un groupe effectuant des dépenses indépendantes”, allègue la plainte.

Huber a qualifié la plainte de “tactique de campagne négative”.

La plainte indique que le seul don reçu par A Stronger Alaska était de 3 millions de dollars de la part de la Republican Governors Association peu de temps après la formation du groupe. Il dit que des personnalités clés du groupe ont des liens avec cette association.

La plainte soulève des inquiétudes concernant les contrats conclus entre le bureau du gouverneur et les anciens membres du personnel Jordan Shilling et Huber. Il indique que Shilling gère la campagne de Dunleavy et que Huber et sa société ont été payés pour des conseils par A Stronger Alaska.

Le porte-parole de la campagne Dunleavy, Andrew Jensen, a déclaré par courrier électronique que la campagne examinait la plainte et n’avait aucun commentaire immédiat. L’Associated Press a envoyé des courriels sollicitant des commentaires à la Republican Governors Association, à A Stronger Alaska et à Shilling.

Une copie du contrat avec Shilling, fournie par le bureau du gouverneur en mai, était pour la consultation sur le développement et la mise en œuvre de la politique des énergies renouvelables. Il devait se dérouler du 25 avril au 24 septembre.

Huber a déclaré mardi qu’il n’avait participé à aucune coordination.

“Je connais bien les règles et je les respecte toutes”, a déclaré Huber, ajoutant plus tard : “La dernière fois que j’ai vérifié, c’est OK pour moi de gagner ma vie. Je suis consultant politique, sous contrat avec la RGA.

Huber a déclaré qu’il n’avait pas de contrat avec le bureau du gouverneur depuis des mois.

Huber a géré la campagne réussie de gouverneur de Dunleavy en 2018 et est devenu un assistant du gouverneur après l’entrée en fonction de Dunleavy. Il a quitté l’emploi de l’État pour travailler sur une campagne infructueuse contre une initiative électorale de 2020 qui a mis fin aux primaires du parti et institué le vote par choix préférentiel pour les élections générales.

Huber a repris l’emploi dans l’État l’année dernière en tant que conseiller politique principal pour les questions de «défense de l’État», mais il est parti plus tôt cette année, le 2 avril, a annoncé le bureau du gouverneur. Il a signé un contrat plus tard ce mois-là avec le bureau du gouverneur pour la recherche et la consultation sur la “grande question de la” défense de l’État “”, selon une copie fournie à l’Associated Press en mai dans le cadre d’une demande de documents.

Ce contrat devait courir du 25 avril au 24 octobre. Cependant, Jeff Turner, un porte-parole du bureau de Dunleavy, a déclaré mardi que Huber avait annulé le contrat le 1er juin.

The Associated Press