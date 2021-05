Des groupes d’entreprises forment une coalition pour s’opposer à la proposition de hausses d’impôts des démocrates

Plus de deux douzaines de groupes représentant les entreprises et les employeurs américains ont dévoilé mardi une nouvelle coalition pour lutter contre pratiquement tous les plans démocrates visant à augmenter les impôts sur les «créateurs d’emplois» autoproclamés.

La coalition de 28 groupes industriels, qui ont verrouillé les bras sous le nom de «Créateurs d’emplois américains pour une forte reprise», fait valoir que l’augmentation des taxes sur les sociétés et autres entreprises entravera l’économie américaine à la suite de la pandémie de coronavirus.

L’alliance émerge en opposition directe à l’administration Biden, qui pousse le Congrès à passer des milliards de dollars en dépenses d’infrastructure et une multitude d’autres projets qui seront financés en grande partie par l’augmentation des taux des entreprises et des Américains les plus riches.

Les organisateurs ont déclaré à CNBC la coalition a déjà commencé à rechercher ses efforts de contre-messages à l’échelle nationale. Mais il a un œil particulièrement attentif sur l’Arizona, un État violet compétitif avec deux sénateurs démocrates modérés, Mark Kelly et Kyrsten Sinema, ont déclaré les organisateurs.

La coalition vise à détourner le discours d’un débat sur l’imposition des riches et des plus grandes entreprises à payer pour les routes et les ponts. Les organisateurs eux-mêmes reconnaissent que ce champ de bataille rhétorique penche fortement en faveur des démocrates dans les sondages d’opinion publique.

Mais les organisateurs disent que le président Joe Biden plan d’infrastructure populaire jusqu’à présent perd son soutien lorsque l’attention se tourne vers le niveau élevé de dépenses publiques qu’elle exigera et les taxes sur les soi-disant créateurs d’emplois qu’elle propose.

« Les hausses d’impôts record que les démocrates cherchent à faire passer ne pourraient pas arriver à un pire moment pour les créateurs d’emplois américains qui commencent tout juste à se remettre d’une pandémie paralysante », a déclaré Eric Hoplin, président-directeur général de l’Association nationale des grossistes-distributeurs. , qui dirige la nouvelle coalition.

«Les employeurs soutiennent une infrastructure intelligente pour assurer la compétitivité des États-Unis au XXIe siècle, mais elle ne doit pas être utilisée comme un cheval de Troie pour imposer des impôts records sur les entreprises individuelles et familiales américaines», a déclaré Hoplin.

«La pandémie a suffisamment taxé les entreprises individuelles et familiales – les taxer à nouveau alors qu’elles luttent encore pour se rétablir va trop loin», a déclaré Chris Smith, directeur exécutif d’un autre groupe appelé Main Street Employers Coalition.

« Ces hausses d’impôts mettraient la voie de la reprise à un tel risque, nous devons donc nous assurer que la voix de Main Street soit entendue haut et fort auprès des gens et des lieux qui comptent le plus », a déclaré Smith.

La coalition ne partage pas encore ses objectifs de collecte de fonds, mais elle prévoit de cibler de nombreux États clés dirigés par des législateurs démocrates modérés, ont déclaré les organisateurs.

Voici les membres fondateurs de la coalition: