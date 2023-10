Des groupes d’entreprises appellent les dirigeants de la ville de Bozeman à appliquer les lois sur le camping urbain

La Commission municipale s’attaque activement aux problèmes de sécurité publique associés au phénomène du camping urbain. Nous avons financé et embauchons deux agents des services de quartier qui se concentreront uniquement sur les campements locaux. Nous sommes en train de créer une ordonnance qui clarifie les responsabilités de toute personne occupant le droit de passage public, et nous restons déterminés à faire respecter les lois sur la sécurité publique en vigueur. La commission s’attaque également, en collaboration avec des partenaires communautaires, aux causes profondes de l’itinérance, notamment en générant une offre de logements supplémentaire, en renforçant les ressources de notre communauté en matière de santé mentale et de réponse aux crises, en développant des solutions « le logement d’abord » et en accélérant une intervention 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. un refuge pour assurer la transition des personnes sans abri vers une situation de logement permanent. Il s’agit d’un problème complexe sans solutions faciles. Nous nous engageons à faire le travail acharné nécessaire pour assurer la transition des campeurs urbains vers des alternatives de logement fiables d’une manière qui respecte la dignité de chacun tout en protégeant la santé et la sécurité publiques.