Des dizaines de groupes de défense des enfants ont appelé le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, à abandonner les projets d’une version de l’application Instagram de partage de photos et d’humiliation corporelle pour les enfants de moins de 13 ans, affirmant que cela «mettrait les jeunes utilisateurs en danger».

Facebook, la société mère d’Instagram, travaille sur « Une version d’Instagram qui permet aux personnes de moins de 13 ans d’utiliser Instagram en toute sécurité pour la première fois », selon un rapport Buzzfeed le mois dernier.

Bien qu’Instagram exige actuellement que les utilisateurs aient plus de 13 ans, de nombreux utilisateurs plus jeunes mentent simplement pour s’inscrire, et une fois en ligne, ils sont exposés à un défilé sans fin de célébrités et d’influenceurs glamour, qui est blâmé depuis des années pour la hausse des taux de troubles de l’alimentation, troubles du sommeil, dépression et idées suicidaires. Bien que ces problèmes ne soient pas propres à Instagram, la plate-forme a été spécifiquement identifiée comme un foyer d’intimidation et de toilettage par des pédophiles.





Aussi sur rt.com

Les toilettes de la société, plus? Facebook Oversight Board déploie une nouvelle couche de contrôle du contenu







La création d’une version adaptée aux enfants de l’application ne résoudra pas ces problèmes, a déclaré jeudi la Campagne pour une enfance sans publicité, dans une lettre adressée au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg. Signée par 36 autres groupes de défense des enfants et plus de 60 médecins, avocats et éducateurs, la lettre indique que l’application prévue «N’est pas le bon remède et ferait courir de grands risques aux jeunes utilisateurs.»

«Au primaire et au collège, les enfants connaissent une croissance incroyable de leurs compétences sociales, de leur pensée abstraite et de leur sens de soi». la lettre lit. «Nous craignons qu’une proposition d’Instagram pour les enfants exploite ces changements de développement rapides.»

De plus, les signataires affirment qu’il est peu probable que les enfants utilisant déjà Instagram « adulte » « Migrer vers une version » babyish « de la plate-forme après avoir expérimenté la réalité. »





Aussi sur rt.com

Un responsable de Facebook dit que Zuckerberg est TROP PUISSANT et que Facebook devrait être CASSÉ, dans une interview d’infiltration







Même s’ils migraient, ils ne feraient pas simplement face à la pression sociale des influenceurs et de leurs pairs. Ils feraient également face à la pression commerciale de Facebook lui-même. Instagram est lucratif pour les annonceurs et Facebook est fier de sa capacité à monétiser chaque point de données dont il dispose sur ses utilisateurs. Par exemple, un rapport interne divulgué en 2017 a révélé que l’entreprise peut surveiller les publications et les photos pour déterminer quand les jeunes se sentent «Stressé», «vaincu», «débordé», «anxieux», «nerveux», «stupide», «idiot», «inutile» et un « échec, » et utilisez ces informations pour cibler les publicités vers eux.

Selon votre témoignage au Congrès, Instagram pour les enfants en est aux premières étapes de la planification. Nous vous exhortons à abandonner ces plans. Cela enverrait un message fort indiquant que Facebook comprend les vastes préoccupations concernant les effets de son modèle commercial sur les jeunes et qu’il est ouvert à des solutions qui profitent vraiment aux enfants et aux adolescents, et pas seulement à la part de marché de Facebook.

La porte-parole de Facebook, Stephanie Otway, a déclaré au New York Times que la société ne diffuserait de publicités sur aucune application destinée aux moins de 13 ans et que Facebook consulterait des experts en santé et sécurité des enfants pour créer l’application. «Sûr et adapté à l’âge.»

Zuckerberg n’est pas étranger à la controverse et a été traîné devant le Congrès à six reprises depuis 2018. Pressé par les démocrates et les républicains, Zuckerberg a défendu la collecte de données, la sécurité électorale et la politique de censure de Facebook, et a nié que sa plate-forme soit discriminatoire à l’égard des conservateurs.

Ses derniers projets l’ont à nouveau placé dans la ligne de mire du Congrès, les législateurs démocrates lui écrivant une lettre plus tôt ce mois-ci pour exprimer «Graves préoccupations» sur la sécurité d’un Instagram mineur.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!