Des groupes demandent à l’ONU d’enquêter sur l’explosion massive de Beyrouth en 2020

L’appel lancé par des groupes tels que Human Rights Watch et Amnesty International est intervenu alors que l’enquête libanaise est au point mort depuis décembre à la suite de contestations judiciaires par des responsables inculpés et accusés contre le juge chargé de l’enquête. L’explosion du 4 août 2020 a tué près de 220 personnes, en a blessé plus de 6 000 et causé d’importants dégâts à Beyrouth.