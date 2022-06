NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les chrétiens pratiquent « diverses formes d’autocensure » et ont de plus en plus de mal à exprimer librement leur foi, même dans des pays historiquement chrétiens, selon une nouvelle étude de groupes de surveillance religieux.

Le rapport, intitulé « Perceptions sur l’autocensure: Confirming and Understanding the ‘Chilling Effect’ », a été compilé par l’Observatoire sur l’intolérance et la discrimination à l’égard des chrétiens (OIDAC) en Europe, l’OIDAC en Amérique latine et l’Institut international pour la liberté religieuse.

Les données sont basées sur des « entretiens non structurés » avec des personnes qui ont subi ce que le rapport appelle « l’effet paralysant » par lequel les chrétiens s’autocensurent sur leur foi, même involontairement.

Le rapport explique également que « pour acquérir des données significatives et spécifiques (et éviter les évaluations générales et vagues), il a été décidé de se concentrer sur quatre pays sur deux continents où l’intolérance laïque, en tant que moteur de persécution, produit les expressions les plus extrêmes selon la liste de surveillance mondiale d’Open Doors International, pour observer l’effet paralysant dans sa forme la plus pure. »

En Europe, ils ont interviewé des chrétiens en France et en Allemagne et en Amérique latine, ils ont choisi le Mexique et la Colombie.

« Certaines personnes craignent en effet de faire l’objet de poursuites judiciaires ou d’être sanctionnées pénalement pour discrimination, tandis que d’autres craignent de faire l’objet de poursuites disciplinaires dans leur travail ou leurs lieux de travail », indique l’étude.

« À quelques exceptions près, la majorité a choisi de garder privées ses expressions de foi ou ses opinions sur des questions liées à la vie, au mariage et à la famille dans une perspective de doctrine chrétienne parce qu’elles avaient été témoins de sanctions ou de poursuites dont des collègues ou des pairs avaient été victimes », il a ajouté.

Bien que certains incidents cités dans le rapport puissent sembler insignifiants, les auteurs ont observé que « ces nombreuses petites choses ensemble causent » la mort par mille coupures « ».

« Quelques coupures ne tuent pas et font à peine mal. Mais de petites grèves continues ont finalement un impact. Nous postulons que l’accumulation d’incidents apparemment insignifiants crée un environnement dans lequel les chrétiens ne se sentent pas à l’aise – dans une certaine mesure – pour vivre leur foi librement. En effet, les chrétiens occidentaux subissent un « effet paralysant » résultant des pressions perçues dans leur environnement culturel, liées à des affaires judiciaires largement médiatisées.

L’étude a également observé qu’en raison de la nature subtile et généralement non physiquement violente de l’effet paralysant, « il est souvent mal compris ou même ignoré et reste donc largement invisible ».

Sans offrir une définition de l’effet dissuasif aux personnes interrogées, le rapport a également noté que certains « n’étaient pas conscients de l’autocensure dans leur propre vie », ce que l’étude décrit comme « une découverte importante ».

Madeleine Enzelberger, directrice exécutive d’OIDAC Europe, a déclaré à Christian Today que l’étude « soulève la question légitime suivante : comment est-il possible, dans une société démocratique libérale mature, synonyme de tolérance, de diversité et de discours inclusif et ouvert, que les gens aient peur de dire librement ce qu’ils pensent ? »