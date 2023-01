Des groupes de secours disent que 5 personnes sont mortes alors que des frappes aériennes au Myanmar frappent des églises

BANGKOK (AP) – Des frappes aériennes de l’armée birmane sur deux villages habités en grande partie par l’ethnie Karen ont tué cinq civils, dont une mère et sa fille de 2 ans, et détruit deux églises, ont annoncé vendredi deux organisations humanitaires.

Les morts des frappes aériennes de jeudi comprenaient également le pasteur d’une église baptiste, un diacre catholique et un laïc de l’église, selon l’Organisation des femmes Karen et les Free Burma Rangers. Une autre femme et son enfant ont été blessés dans un deuxième village, ont-ils dit.

Les Karen, qui vivent en grande partie dans la partie orientale du Myanmar le long de la frontière avec la Thaïlande, sont l’une des forces rebelles des minorités ethniques les plus établies et se battent depuis des décennies pour une plus grande autonomie par rapport au gouvernement central. Les combats se sont intensifiés après février 2021, lorsque l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

“Les frappes aériennes tuent des civils et détruisent des maisons, des centres médicaux, des églises, des écoles, des bibliothèques et des monastères”, a déclaré le groupe de femmes Karen dans un communiqué.

L’armée a utilisé une force meurtrière pour réprimer les manifestations pacifiques contre sa prise de contrôle, ce qui a déclenché la résistance armée des forces pro-démocratie qui se sont jointes à certains groupes ethniques rebelles, dont les Karen. Le gouvernement installé par l’armée a alors lancé des offensives dans les campagnes pour tenter de sécuriser le territoire en utilisant des frappes aériennes et en incendiant des villages.

Le gouvernement d’unité nationale, un groupe clandestin qui se présente comme le gouvernement légitime du pays et sert d’organisation faîtière aux opposants au régime militaire, a déclaré cette semaine dans un communiqué que depuis la prise de pouvoir par l’armée, “460 civils innocents, pour la plupart des enfants, ont perdu leur des vies à cause des frappes aériennes répétées (de l’armée) ».

Les Free Burma Rangers ont déclaré que leurs volontaires avaient observé à distance les jets effectuant deux bombardements jeudi au-dessus de Lay Wah, l’un des villages attaqués du district de Mutraw, dans l’État de Karen, également appelé Papun. Ils ont dit que les volontaires sont arrivés après la tombée de la nuit à Lay Wah, où les cinq personnes sont mortes et les églises ont été détruites.

“La première chose que nous avons vue à l’extrémité du village était un buffle avec la moitié de la patte avant arrachée, trébuchant à l’agonie et nous avons vu des maisons et des toits endommagés par des éclats d’obus”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

L’autre village bombardé était Paw Khee Lah, où une femme et un enfant ont été blessés, selon le groupe de femmes Karen.

Parce que les villageois Karen se sont habitués à vivre avec la guerre, ils mènent de nombreuses activités quotidiennes, comme l’école, dans la jungle. La déclaration des Free Burma Rangers a déclaré que si les élèves avaient été dans la salle de classe de leur village, ils seraient tous morts parce que cette structure a été complètement détruite.

L’attentat à la bombe dans l’État de Karen était la deuxième offensive aérienne signalée par l’armée du Myanmar cette semaine. Mardi et mercredi, dans l’État Chin, dans l’ouest du Myanmar, des avions militaires ont bombardé le siège du Front national Chin, une autre milice rebelle ethnique étroitement liée au mouvement pro-démocratie du pays.

Cinq membres de l’armée nationale Chin ont été tués mardi, a déclaré Salai Htet Ni, porte-parole du Front national Chin, dans un SMS. Les bombardements de mercredi ont endommagé une clinique et d’autres bâtiments du camp, a-t-il dit.

Les forces de résistance au Myanmar ont réussi à empêcher l’armée de prendre fermement le contrôle de vastes zones du pays, mais ont un grand désavantage en matière d’armes, notamment pour contrer les attaques aériennes. De nombreux pays occidentaux ont déjà imposé des embargos sur les armes au gouvernement militaire, mais les militants préconisent également d’interdire ou de limiter la vente de carburant d’aviation au Myanmar pour paralyser l’avantage de l’armée en matière de puissance aérienne.

The Associated Press