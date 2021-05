Des groupes de protection des animaux appellent à la réintroduction de JAGUARS dans le sud-ouest des États-Unis

Les jaguars se vantent d’une gamme qui s’étend dans quelque 19 pays, de l’Amérique du Sud et centrale jusqu’à la frontière américano-mexicaine.

Cependant, en raison à la fois de la chasse et de la perte d’habitat causée par l’activité humaine, le nombre de jaguars a diminué et ils ont perdu la moitié de leur territoire historique global, selon la nouvelle étude des chercheurs sur les animaux.

Bien qu’il y ait eu des observations sporadiques de jaguars mâles individuels en Arizona et au Nouveau-Mexique au cours des dernières décennies, aucune preuve de couples reproducteurs n’a été trouvée.

Les défenseurs de l’environnement, de la Wildlife Conservation Society, du Center for Landscape Conservation, Defenders of Wildlife, du Center for Biological Diversity et d’autres groupes, ont mis en évidence une zone de plus de 31.800 miles carrés (82.400 kilomètres carrés) qui, selon eux, serait idéale pour introduire jaguars aux États-Unis.

L’habitat serait situé dans les montagnes du centre de l’Arizona et du Nouveau-Mexique, composé principalement de terres gérées par le gouvernement fédéral, avec de nombreuses sources d’eau, une couverture adéquate et beaucoup de proies convenables.

Selon les estimations des chercheurs, il serait possible d’établir un habitat pour entre 90 et 150 jaguars, ce qui aiderait à restaurer l’écosystème de la région et «Une partie essentielle du patrimoine culturel et naturel de l’Amérique du Nord.»

«Nous essayons de lancer une nouvelle conversation autour de la récupération du jaguar, et ce serait un projet qui prendrait des décennies», Sharon Wilcox de Defenders of Wildlife, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré.

À l’heure actuelle, les fonctionnaires fédéraux continuent de se concentrer sur l’entretien de l’habitat et sur l’accueil de tous les jaguars qui se dirigent naturellement vers le nord de la frontière mexicaine, mais il n’y a pas de plans immédiats pour les opérations de réintroduction.

Cependant, on s’attend à des réactions négatives importantes de la part des résidents ruraux locaux et des éleveurs, en particulier compte tenu des problèmes persistants qu’ils rencontrent avec la réintroduction des loups gris mexicains dans la région.

Un accord bipartisan d’une valeur de 400 millions de dollars a récemment été conclu pour élargir les «couloirs de la faune» en Floride afin d’aider les panthères et d’autres espèces en voie de disparition à se rétablir, de sorte que la proposition de l’étude n’est pas sans précédent.

