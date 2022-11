Des groupes de protection de la nature se plaignent au chien de garde des objectifs gouvernementaux retardés

Inscrivez-vous à l’e-mail d’Independent Climate pour recevoir les derniers conseils sur la sauvegarde de la planète Recevez notre e-mail gratuit sur le climat

Des ministres ont été signalés au nouveau chien de garde de l’environnement en Angleterre pour ne pas avoir respecté un délai pour fixer de nouveaux objectifs en matière de qualité de l’air et de l’eau.

Des militants, dont le National Trust, le RSPB, Wildlife Trusts et Asthma & Lung UK, ont déposé mardi une plainte auprès de l’Office for Environmental Protection (OEP) après avoir soulevé la question auprès du gouvernement au début du mois.

Therese Coffey, la secrétaire à l’environnement, a reconnu le mois dernier que son département allait manquer la date limite légale du 31 octobre pour publier de nouveaux objectifs pour assainir l’air et l’eau et arrêter le déclin de la faune. Mais elle a déclaré qu’il “continuerait à travailler au rythme” et soumettrait les objectifs au parlement “dès que possible”.

Mais près d’un mois plus tard, les objectifs – qui visent à aider le gouvernement à réaliser sa “vision de laisser l’environnement dans un meilleur état qu’il ne l’a été” – n’ont toujours pas été publiés. Ils sont considérés comme cruciaux pour protéger la santé publique et stimuler la faune et la biodiversité en Angleterre, ainsi que pour faire preuve de leadership sur la scène mondiale avant la conférence des Nations Unies sur la biodiversité au Canada le mois prochain.

Plus tôt ce mois-ci, des groupes verts ont soumis une lettre de plainte au ministère de l’Alimentation, de l’Environnement et des Affaires rurales (Defra) exhortant les ministres à publier un calendrier pour l’introduction des objectifs et à décrire les mesures qu’ils prendraient pour éviter de manquer ces délais à l’avenir. Ils ont également copié le chien de garde et l’ont publiquement appelé à enquêter sur l’incapacité du gouvernement à fixer les objectifs légalement requis à temps, mais n’ont pas déposé de plainte officielle.

Les groupes ont déclaré que le gouvernement avait répondu à leur plainte la semaine dernière, mais n’avait pas fourni de délai précis et reconnu qu’en manquant le délai, il avait enfreint la loi. Les organisations affirment qu’une proposition d’examen indépendant des raisons pour lesquelles le délai n’a pas été respecté a également été rejetée.

En réponse, plus de 30 organisations ont maintenant intensifié leur action en soutenant une plainte conjointe auprès de l’OEP. Ils se disent préoccupés par le fait que l’absence de publication de nouveaux objectifs aura désormais un impact sur le délai légal de publication du plan d’amélioration de l’environnement d’ici le 31 janvier, qui définit les mesures que le gouvernement entend prendre pour améliorer l’environnement naturel, y compris les mesures nécessaires pour répondre ses cibles.

“Un an après son adoption, le gouvernement a enfreint l’élément clé de la loi sur l’environnement qui aurait vu de nouveaux objectifs fixés pour purifier notre air, améliorer la qualité de l’eau et arrêter le déclin de notre faune”, a déclaré Matt Browne, chef de politique et plaidoyer à Wildlife and Countryside Link.

“Suite à des échecs répétés pour fixer un nouveau calendrier pour ces objectifs, nous n’avons pas d’autre choix que de nous plaindre au chien de garde que le gouvernement lui-même a créé pour contrôler son travail environnemental.”

L’OEP a le pouvoir d’enquêter et d’engager des poursuites judiciaires si nécessaire.

La plainte vient après l’OEP lui-même averti le gouvernement qu’il était préoccupé par “une tendance à ne pas respecter les délais législatifs” et qu’il pourrait faire l’objet d’une contestation judiciaire.

Il a appelé le gouvernement à publier ses objectifs environnementaux d’ici la fin de l’année “au plus tard”.

Cela survient après que les écologistes ont accusé le dernier gouvernement conservateur sous Liz Truss d’avoir lancé une attaque contre la nature, d’avoir donné le feu vert à la fracturation hydraulique et d’avoir proposé de libéraliser les règles de planification dans les soi-disant «zones d’investissement» à travers le pays, entre autres propositions.

Plus tôt cette année, la Haute Cour a jugé que la stratégie du gouvernement visant à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 était illégale car elle était trop vague et lui a demandé de publier une stratégie mise à jour d’ici mars. La nouvelle version devra montrer clairement comment les politiques gouvernementales permettront d’atteindre les objectifs officiels.

L’indépendant a approché Defra pour un commentaire.