Des groupes de personnes pillent des magasins à Philadelphie ; au moins 15 personnes arrêtées

Des magasins du centre-ville de Philadelphie et d’autres quartiers de la ville ont été pillés mardi après qu’une foule de mineurs et de jeunes ont fait irruption dans les magasins, a indiqué la police.

À un moment donné, la foule qui traversait le centre-ville comptait environ 100 personnes, a déclaré le commissaire de police par intérim, John Stanford.

Le pillage a eu lieu un jour de protestation contre le rejet par un juge des accusations portées contre un policier dans la mort par balle d’Eddie Irizarry, mais Stanford a déclaré que les vols n’étaient pas liés à la manifestation et que les pilleurs n’étaient pas des manifestants.

« Ce que nous avons eu ce soir, c’est qu’un groupe d’opportunistes criminels profitaient d’une situation et tentaient de détruire notre ville », a déclaré Stanford lors d’une conférence de presse. « Cela ne sera pas toléré. »

Verre brisé et marchandises sur le sol dans un Foot Locker Philadelphia qui a été pillé mardi. NBC Philadelphie

Vidéo enregistrée sur les lieux et montré par NBC Philadelphie montrait des gens vêtus de sweat-shirts à capuche entrant et sortant d’un magasin Apple avec ce qui semblait être de la marchandise. Un Foot Locker voisin a également été saccagé, a rapporté la station.

La manifestation précédente autour de l’hôtel de ville, dans le quartier du centre-ville, s’est déroulée de manière pacifique et s’est terminée vers 19h30, a indiqué la police.

Peu de temps après, des rapports ont fait état d’un grand nombre de mineurs et de jeunes dans le centre-ville, et vers 20 heures, la police a commencé à recevoir des appels concernant des cambriolages et des pillages de magasins, a déclaré Stanford.

Environ 15 à 20 arrestations ont été effectuées mardi soir et deux armes à feu ont été récupérées, a indiqué Stanford.

Des entreprises du centre-ville ont également été cambriolées, a déclaré Stanford. Il a déclaré que certaines discussions sur les réseaux sociaux étaient liées à certains endroits et qu’une « caravane » de véhicules aurait pu se déplacer vers différentes zones.

Plus tôt mardi, la juge municipale de Philadelphie, Wendy Pew, a rejeté toutes les accusations criminelles portées contre Mark Dial, un policier de Philadelphie accusé du meurtre injustifié d’Irizarry, 27 ans, après un contrôle routier le 14 août. Les chefs d’accusation rejetés comprenaient le meurtre.

Pew a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour aller en justice.

Les procureurs se sont engagés à déposer à nouveau des accusations et ont ensuite déposé un avis indiquant leur intention de le faire. Ils ont également déclaré qu’ils feraient appel de la décision du juge.

Le directeur général de Philadelphie, Tumar Alexander, a qualifié le pillage de « irrespectueux envers la famille Irizarry et ce qu’elle traverse en ce moment ».

Le nombre de magasins cambriolés n’était pas clair mardi soir. Stanford a déclaré que le chiffre serait plus clair d’ici mercredi.

Le Foot Locker a été saccagé lors de ce que la police a qualifié d’« attaque coordonnée ». Des téléphones et des tablettes ont été volés dans l’Apple Store, et un Lululemon a également été pillé, a indiqué la police dans un communiqué mercredi matin.

Les enquêteurs étaient en train de rassembler des vidéos et d’autres preuves et s’efforceront de procéder à davantage d’arrestations, a déclaré Stanford.

Stanford a qualifié le pillage de « dégoûtant » et a encouragé les personnes ayant des informations sur les personnes impliquées à en informer la police via une ligne téléphonique.

« Tout le monde dans cette ville devrait être en colère », a-t-il déclaré.