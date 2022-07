Des groupes de parrains de réfugiés accusent Ottawa de “rupture d’accord” alors que les familles attendent de se réunir

Plus de 100 groupes à travers le Canada qui ont des accords formels avec Ottawa pour parrainer des réfugiés de manière privée accusent le gouvernement fédéral de violer leurs accords, les laissant incapables d’aider les personnes vulnérables.

Ces groupes, appelés Titulaires d’entente de parrainage (SEP), sont des organismes religieux, humanitaires ou communautaires qui assument toutes les obligations financières, juridiques et logistiques liées à l’établissement des réfugiés au Canada. Ils travaillent souvent avec des groupes communautaires plus petits qui s’occupent de la collecte de fonds et organisent, entre autres, des logements, des écoles et des emplois.

Chaque année, les SEP se voient attribuer chacun un certain nombre de réfugiés — pour un total combiné d’environ 10 000 à 12 000 — pour lesquels ils peuvent soumettre des demandes à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui procède ensuite à des entrevues, à des examens médicaux et à des contrôles de sécurité. autorisation.

L’Association canadienne des titulaires d’ententes de parrainage de réfugiés (SAH Council) a écrit une lettre au ministre fédéral, Shawn Fraser, le 20 juin pour se plaindre qu’Ottawa n’a toujours pas donné à ses membres leur allocation annuelle de places de parrainage, ce qui, selon elle, est « une violation de l’accord de parrainage.” Il demande le déblocage immédiat des allocations 2022.

“Les SEP sont confrontés à une fenêtre de temps qui diminue rapidement pour soumettre de nouvelles demandes de parrainage au cours de cette année civile”, a déclaré le Conseil, ajoutant qu’il est difficile de planifier ou de confirmer le soutien aux familles de réfugiés vulnérables.

Mark Bigland-Pritchard est coordonnateur de la migration et de la réinstallation pour le Mennonite Central Committee (MCC) à Saskatoon. En tant que signataire d’entente de parrainage (SEP), il soumet habituellement environ 400 demandes à Ottawa chaque année à des réfugiés parrainés par le secteur privé. Début juillet, le MCC n’avait été autorisé à soumettre que 25 candidatures. (Chanss Lageden/CBC)

“C’est frustrant”, a déclaré Mark Bigland-Pritchard, coordonnateur de la migration et de la réinstallation pour le Mennonite Central Committee (MCC), une agence confessionnelle qui a un accord de parrainage avec Ottawa depuis environ 40 ans.

“La majeure partie de notre allocation, nous ne pouvons tout simplement pas la soumettre tant que le moment n’est pas venu où ils nous le permettent.”

Ces retards mettent en danger des milliers de personnes qui sont persécutées ou vivent dans des endroits dangereux, a-t-il déclaré.

Familles séparées, réfugiés en danger

Trois candidatures qui se trouvent toujours sur son bureau, prêtes à être soumises, appartiennent aux parents et à la sœur d’Adnan Kharsa, neuf ans. Comme l’a rapporté CBC News en avril, le garçon syrien est séparé de sa famille, qui se trouve en Turquie, depuis cinq ans. Il est arrivé à Saskatoon avec sa grand-mère et son oncle en tant que réfugié parrainé par le secteur privé l’année dernière.

La tante d’Adnan, Doha Kharsa, qui vit à Saskatoon, a formé un groupe de parrainage dans la communauté et a recueilli 40 000 $ pour parrainer en privé les parents et la sœur d’Adnan. Ensuite, elle s’est associée au MCC, en tant que titulaire de l’accord de parrainage, pour soumettre leurs candidatures dans le cadre de son attribution 2022.

Bigland-Pritchard dit que le MCC se voit normalement attribuer environ 400 places par an, et ces chiffres sont généralement confirmés en février. Cela ne s’est pas produit cette année. En mai, le gouvernement fédéral a permis à chaque signataire d’entente de parrainage au Canada de soumettre 25 demandes.

Kharsa a été déçue d’apprendre qu’Ottawa n’a pas accepté plus de candidatures, y compris la sienne.

“C’est choquant”, a-t-elle déclaré. “Je ne sais pas comment en parler à ma mère, ni même à Adnan, ni même à mon frère en Turquie.”

“Je ne comprends pas pourquoi. L’argent est là. Les candidatures sont prêtes. Alors pourquoi ce retard ?”

REGARDER | Le réfugié syrien Adnan Kharsa est séparé de ses parents depuis 5 ans :

Le réfugié syrien Adnan Kharsa discute en vidéo avec son père en Turquie Adnan Kharsa, neuf ans, a été séparé de ses parents en 2017. Le réfugié syrien vit à Saskatoon et ses parents sont en Turquie. Ils discutent par vidéo presque tous les jours pendant qu’Adnan attend d’être réunis.

Dans la lettre à Fraser, le Conseil de l’HSA a déclaré qu’il “reconnaît l’énorme pression à laquelle IRCC est actuellement confronté dans sa réponse aux multiples crises mondiales”. Il a déclaré qu’IRCC avait indiqué au conseil de l’HSA que le retard était en partie dû à ce qu’il appelait des «problèmes de traitement» au Centre des opérations de réinstallation à Ottawa.

Dans une déclaration à CBC News, IRCC n’a pas fourni d’explication pour les retards.

“Le Département travaille activement pour débloquer les allocations restantes de 2022 aux SEP”, a déclaré le communiqué attribué à un porte-parole de Fraser.

“Nous pouvons confirmer que nous avons reçu une lettre de l’Association canadienne des signataires d’entente de parrainage de réfugiés (SAH) et que nous répondrons directement pour répondre à leurs préoccupations. Nous sommes impatients de poursuivre notre relation de travail avec les signataires d’entente de parrainage de réfugiés canadiens.”

2-3 ans d’attente après l’envoi de la demande

Bigland-Pritchard a déclaré qu’il était essentiel de reprendre les soumissions de parrainage régulières, car l’introduction de la candidature dans le système n’est que la première étape.

Après cela, le délai de traitement pour les réfugiés parrainés par le MCC est d’environ deux à trois ans. Par exemple, le MCC attend toujours que la moitié des réfugiés pour lesquels il a demandé en 2019 arrivent au Canada, et la plupart des personnes pour lesquelles il a demandé en 2020 ne sont pas arrivées.

Il a dit qu’il estimait qu’Ottawa faisait du bon travail en offrant un refuge en temps opportun aux personnes fuyant les crises en Ukraine et en Afghanistan, mais d’autres endroits dans le monde font face à des retards importants.

“Cela semble être plus long pour les Africains que dans d’autres parties du monde”, a-t-il déclaré.

La réfugiée érythréenne Tsigereda Tesfay et son fils de sept ans, Bruk. Ils vivent à Addis-Abeba avec les trois autres enfants de Tesfay, âgés de 12, 14 et 16 ans, en attendant de retrouver leur famille au Canada en tant que réfugiés parrainés par le secteur privé. (Soumis par Feven Tesfay)

Feven Tesfay, 35 ans, une Canadienne érythréenne qui vit à Saskatoon, essaie de faire sortir sa sœur, les quatre enfants de sa sœur et son cousin d’Éthiopie. Les réfugiés érythréens s’étaient réfugiés dans un camp de réfugiés en Éthiopie, mais ont fui vers la capitale Addis-Abeba à la suite d’attaques violentes à l’intérieur du camp.

Tesfay et ses trois frères et sœurs au Canada ont recueilli plus de 30 000 $ et ont travaillé avec MCC pour soumettre des demandes fin 2020 pour sa sœur, Tsigereda Tesfay, ses neveux et sa nièce, puis plus tard, sa cousine, une femme célibataire dans la vingtaine.

“Ils ne peuvent pas travailler. C’est très dangereux”, a déclaré Tesfay, qui leur envoie de l’argent en Éthiopie tous les mois.

Elle a reçu un premier courriel de confirmation d’Ottawa lors de la première soumission de la demande, mais rien depuis. Il n’y a pas eu d’entretien sur le terrain ni de contrôle médical. Tesfay s’en soucie constamment.

En tant que titulaire d’un accord de parrainage, le Comité central mennonite a contribué au parrainage privé d’une partie de la famille Tesfay d’Érythrée, en Afrique, vue ici à Saskatoon lors de la remise des diplômes d’études secondaires de Sofonias Tesfay en 2020. Une église mennonite locale à Hepburn, en Saskatchewan, a agi en tant qu’équipe de parrainage pour collecter des fonds pour Luwam Tesfay et ses enfants au premier rang. (Soumis par Feven Tesfay)

“Après avoir fait tout cela, s’ils ne sont pas en sécurité à la fin de tout le processus, s’il leur arrive quelque chose, ce serait un désastre”, a déclaré Tesfay.

Doha Kharsa s’était préparée à attendre deux ou trois ans après la soumission des demandes des parents d’Adnan, mais elle ne s’attendait pas à ce que les documents ne soient même pas encore acceptés à Ottawa.

Pendant ce temps, dit-elle, Adnan grandit sans ses parents.

