Des groupes de journalistes turcs critiquent le projet de loi contre la désinformation

ANKARA, Turquie – Des groupes de journalistes turcs ont protesté mardi contre un projet de loi qui, selon le gouvernement, vise à lutter contre les fausses informations et la désinformation, mais que les critiques dénoncent comme une nouvelle tentative d’étouffer la liberté d’expression. Le Parlement devait débattre d’un projet de loi de 40 articles qui modifie plusieurs lois régissant la presse, la publicité et les médias sociaux. Le changement le plus controversé est un amendement à la loi sur la presse qui criminaliserait la diffusion de “fausses nouvelles” avec une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

Les critiques, y compris les législateurs de l’opposition et les organisations non gouvernementales, affirment que la loi est trop vague et pourrait potentiellement être utilisée abusivement par le gouvernement pour réprimer davantage le journalisme indépendant, en particulier les médias qui se sont développés sur Internet. Le gouvernement contrôle déjà la plupart des principaux organes d’information et figure parmi les plus grands geôliers de journalistes au monde.

Des représentants de diverses associations de journalistes turcs, portant des masques noirs, se sont rassemblés devant le parlement à Ankara, exhortant les législateurs à ne pas adopter la loi, qui a été soumise au parlement en mai.

« En tant que journalistes, conformément à notre responsabilité envers la société, nous mettons une nouvelle fois en garde les législateurs et le public. Si cette loi est mise en œuvre sous cette forme, il n’y aura pas de liberté de presse, d’expression et de communication dans notre pays », a déclaré Kemal Aktas, président de l’Association des correspondants parlementaires.

Le principal chef de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu, a quant à lui affirmé dans un discours mardi que le gouvernement d’Erdogan, qui doit faire face à des élections en juin, a introduit les changements pour empêcher la diffusion d’allégations de corruption contre le gouvernement.

Les organisations internationales de défense de la liberté des médias ont également appelé au rejet du projet de loi, affirmant qu’il expose des millions d’internautes à des poursuites pénales pour des publications en ligne avec lesquelles le gouvernement n’est pas d’accord, qu’il pourrait devenir un outil “pour harceler les journalistes et les militants” et qu’il pourrait conduire à -la censure.

“La désinformation est un problème important et doit être combattue, mais pas au prix d’une restriction des droits des journalistes et des droits du public à la liberté d’expression”, ont déclaré les groupes, dont PEN et le Comité pour la protection des journalistes, en juin.

L’article 29 du projet de loi est un amendement au code pénal turc qui prévoit de un à trois ans de prison pour avoir diffusé des informations « contraires à la vérité » sur la sécurité intérieure et internationale, l’ordre public et la santé de la Turquie dans le but présumé de causer « des inquiétude, peur et panique. La peine peut être augmentée de moitié si ce crime est commis par un utilisateur anonyme ou dans le cadre d’une organisation.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a plaidé en faveur d’une loi pour lutter contre la désinformation, affirmant que les fausses nouvelles et la montée du «fascisme numérique» sont un problème de sécurité nationale et mondiale.

La proposition, présentée par son Parti de la justice et du développement au pouvoir et son allié nationaliste, affirme que les fausses nouvelles et leur diffusion ou désinformation constituent une “menace sérieuse” en empêchant les gens d’accéder à la vérité, tout en sapant la liberté d’expression et d’information en “abusant”. certaines libertés ».

La proposition indique également qu’Internet permet aux utilisateurs mal intentionnés de cacher leur identité pour des actes et des messages illégaux tels que des attaques, des calomnies, des discours de haine et de discrimination, nécessitant donc une réglementation. Il dit que l’État a l’obligation de protéger les droits et libertés, en particulier pour les personnes dont les droits ont été violés en ligne.