Des groupes de droits de vote poursuivent à nouveau pour bloquer le comptage manuel du Nevada

RENO, Nevada (AP) – Deux groupes de défense des droits de vote ont déposé lundi le dernier procès visant à mettre fin à un décompte manuel controversé de tous les bulletins de vote papier dans le comté rural de Nye, arguant que le greffier du comté par intérim «invente» une main non autorisée – pratique de comptage qui n’a pas été vérifiée légalement.

Les responsables du comté ont commencé un processus de comptage manuel le 26 octobre, mais la Cour suprême du Nevada a ordonné sa fermeture un jour plus tard, se rangeant du côté des objections de l’American Civil Liberties Union aux volontaires lisant les résultats des élections à haute voix. Le comté de Nye a repris une version révisée de son décompte manuel la semaine dernière après que la secrétaire d’État républicaine Barbara Cegavske a ordonné au comté d’arrêter son décompte jusqu’à la fermeture des bureaux de vote.

Alors que les membres de la commission du comté de Nye ont manifesté leur soutien à la suppression complète des machines à voter, les tabulateurs automatiques sont la principale méthode de comptage pour cette élection, et Nye a déjà rapporté les résultats de près de 21 000 bulletins de vote.

Le comté de Nye, qui abrite environ 34 000 électeurs inscrits, est le comté le plus important des États-Unis à modifier son processus de dépouillement en réaction aux théories du complot sur la fraude électorale liée aux machines à voter, bien qu’il n’y ait aucune preuve crédible de fraude ou de manipulation généralisée. de machines.

Alors que le comptage manuel reprenait jeudi dernier, le greffier du comté par intérim, Mark Kampf, a déclaré au Las Vegas Review-Journal qu’il agirait comme un audit des machines.

Mais dans leur action en justice déposée lundi, l’ACLU du Nevada et le Brennan Center for Justice ont déclaré que les nouveaux plans de comptage manuel du comté de Nye, soumis après l’abandon des plans précédents, n’avaient pas été soumis dans le délai de 90 jours avant les élections générales.

Les organisations affirment également que le nouvel emplacement où le comté de Nye compte les bulletins de vote à la main n’a pas été approuvé, ce qui compromet davantage la “sécurité et l’intégrité” du décompte des voix. Il n’y a aucune garantie de sécurité du scrutin ou de protection contre la modification du scrutin, affirment les organisations.

En outre, le procès fait valoir que le plan du comté ne satisfait pas à l’exigence légale d’un recomptage, d’un audit ou d’un concours d’élection.

Le seul cas où un greffier du comté peut compter les bulletins de vote plus d’une fois est par le biais d’un recomptage exigé par un candidat vaincu, selon le procès, et le recomptage serait limité à la course de ce candidat. Des audits des résultats des élections peuvent également être demandés, mais personne ne l’a fait lors de cette élection, selon la poursuite.

Dans le cadre du plan de dépouillement manuel révisé utilisé par le comté, des volontaires portant des gants s’assoient en groupes de trois, chacun comptant un bulletin à la fois, puis le transmettant au travailleur suivant. Un autre volontaire vérifie que les trois examinateurs ont compté le même nombre de votes.

“C’est une approche désordonnée et désorganisée de l’une des plus grandes responsabilités de l’administration électorale, compter chaque vote éligible”, a déclaré Sadmira Ramic, avocate des droits de vote pour l’ACLU du Nevada, dans un communiqué.

Le porte-parole du comté de Nye, Arnold Knightly, a déclaré que le comté ne commenterait pas le dossier.

Le dépôt est le dernier développement d’un conflit entre l’administration électorale du comté rural et l’ACLU qui a engendré des poursuites, des plaintes auprès du bureau du secrétaire d’État et une série de décisions de la Cour suprême du Nevada.

Il y a 658 juridictions aux États-Unis contigus – principalement de petits cantons de la Nouvelle-Angleterre et du Wisconsin rural – qui s’appuient exclusivement sur le comptage manuel, la grande majorité ayant moins de 2000 électeurs inscrits, selon les données de Verified Voting, un groupe qui suit le vote équipement à travers les États.

Le comté le plus peuplé des États-Unis à n’utiliser que le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui comptait 6315 électeurs inscrits en 2020.

Un comté de l’Arizona est également impliqué dans une bataille juridique pour savoir s’il peut procéder à un décompte manuel quasi total des bulletins de vote après le jour du scrutin.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press