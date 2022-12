Des groupes de défense des Premières Nations et les filles d’une femme tuée demandent la démission du chef de la police de Winnipeg

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Des groupes de défense des droits des Premières Nations, un chef local et des membres de la famille exigent que le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, démissionne suite à sa décision de ne pas fouiller une décharge pour les restes de deux femmes.

La police pense que les restes de Marcedes Myran et de Morgan Harris, tous deux membres de la Première Nation de Long Plain, se trouvent dans la décharge de Prairie Green, mais ils ont déclaré plus tôt cette semaine qu’une recherche de leurs corps n’était pas possible.

Les filles de Harris, Kera et Cambria Harris, ont pris la parole lors d’une conférence de presse à Ottawa jeudi, appelant à la démission de Smyth pour sa décision “dégoûtante” de ne pas rechercher leur mère.

“Nous avons vu cela se produire avec les pensionnats, et vous voilà, une fois de plus, en train de créer des tombes anonymes de peuples autochtones, et c’est mal et cela doit cesser”, a déclaré Cambria.

“Si vous ne pouvez pas nous aider, si vous ne vous sentez pas capable de trouver ces femmes, alors vous devriez vous retirer et donner à quelqu’un d’autre une chance de prendre la bonne décision et de nous donner une résolution”, a déclaré Kera. .

La chef de la Première nation de Long Plain, Kyra Wilson, a déclaré que l’inaction du service de police de Winnipeg envoyait un message troublant.

Morgan Beatrice Harris, à gauche, Marcedes Myran et Rebecca Contois, à droite, sont trois des quatre femmes qui, selon la police, ont été tuées par un homme de Winnipeg. Le quatrième n’a pas été identifié. La police pense que les restes de Harris et Myran se trouvent dans la décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

“Pour moi, le message que vous envoyez est que nos femmes n’ont pas d’importance, les femmes autochtones n’ont pas d’importance… que si quelqu’un veut cibler et blesser nos femmes, qu’il peut les jeter à la décharge et que personne ne le fera cherchez-les », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse.

“Nous ferons tout ce que nous devons faire pour rechercher nos femmes afin de les ramener à la maison.”

Des dirigeants de la Southern Chiefs Organization, de l’Assemblée des chefs du Manitoba (AMC), du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) et de l’Assemblée des Premières Nations ont également assisté à la conférence de presse et demandent la démission de Smyth.

CBC News a demandé un commentaire au chef de la police tôt jeudi matin, mais il n’y avait pas de réponse à midi.

Plus tôt cette semaine, la police a déclaré qu’elle ne fouillerait pas la décharge de Prairie Green car les restes des femmes sont probablement enterrés sous une montagne d’ordures, d’argile de construction lourde et de restes d’animaux, et il y a de l’amiante dans la décharge, ce qui rend la recherche dangereuse pour les agents.

Un camion-benne dépose des déchets au site d’enfouissement de Prairie Green, au nord de Winnipeg. La police pense que les restes de Morgan Harris et Marcedes Myran sont à la décharge. (Jeff Stapleton/CBC)

La grande chef de l’AMC, Cathy Merrick, a souligné que d’autres recherches de sites d’enfouissement pour les restes dans d’autres parties du pays ont réussi.

“À Toronto, où il y avait un homme de race blanche disparu, et ils l’ont trouvé comme une aiguille dans une botte de foin, dans une décharge qui était plus grande que ce dont nous parlons au Manitoba”, a déclaré Merrick lors de la conférence de presse.

“S’ils peuvent le faire, Winnipeg peut le faire pour pouvoir retrouver nos femmes et pouvoir les ramener à la maison.”

Le grand chef de la garnison du MKO, Settee, a déclaré que la police devrait faire ce qui est juste.

“C’est tragique de penser que même dans la mort, ils sont toujours discriminés [against]. Mais ça va s’arrêter. Nous disons “pas plus, pas plus” à la violation de nos sœurs”, a-t-il déclaré.

La chef Kyra Wilson de la Première Nation de Long Plain affirme que la décision de ne pas rechercher les restes de deux femmes dans une décharge envoie un message troublant. (Spencer Colby/La Presse canadienne)

Wilson a déclaré qu’elle organiserait une fouille du site d’enfouissement si le service de police de Winnipeg ne voulait pas le faire.

“Je regarde à quoi cela ressemblera pour ces recherches. Je ne sais pas combien cela va coûter. Je ne sais pas à quoi ressemblera le plan, mais nous allons le faire, et cela est quelque chose que je promets », a-t-elle déclaré.

La dépouille de Rebecca Contois a été retrouvée en juin après une perquisition du site d’enfouissement de Brady Road à Winnipeg. La police a déclaré que c’était possible parce que la section de la décharge où se trouvaient ses restes avait été identifiée et fermée quelques heures seulement après l’arrivée des restes, et la zone n’avait pas été bien compactée avec de l’argile de construction lourde.

La police ne sait pas où se trouvent les restes d’une quatrième victime. Les membres de la communauté l’appellent Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

Jeremy Skibicki est accusé de meurtre au premier degré en lien avec les quatre décès, mais les allégations n’ont pas été prouvées devant le tribunal.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104 (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.