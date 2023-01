Des groupes de défense des droits sont consternés par le manque de critiques sur les abus commis au Pérou

LIMA, Pérou (AP) – Plus de 50 personnes sont mortes dans les manifestations de rue en cours dans les semaines qui ont suivi l’emprisonnement du dirigeant élu du Pérou, principalement des manifestants aux mains de policiers, mais seules quelques voix internationales préoccupantes ont émergé.

Le silence relatif d’une grande partie de la communauté régionale et mondiale a consterné les défenseurs des droits humains, qui appellent à la condamnation de la violence d’État déchaînée depuis que Pedro Castillo a été destitué et emprisonné pour avoir tenté de dissoudre le Congrès.

Mardi a été une autre journée de fureur dans la capitale péruvienne alors que des milliers de manifestants se sont rendus au centre-ville de Lima et ont été presque immédiatement accueillis par des volées de gaz lacrymogène au milieu d’affrontements avec les forces de sécurité qui bloquaient souvent leur passage. Il s’agissait de la plus grande manifestation antigouvernementale depuis jeudi, lorsque de grands groupes de personnes, dont beaucoup de régions andines reculées, sont descendus dans la capitale pour exiger la démission de Boluarte, des élections immédiates et la dissolution du Congrès.

Auparavant, la plupart des grandes manifestations antigouvernementales se déroulaient dans des régions reculées du Pérou, révélant de profondes divisions entre les habitants de la capitale et la campagne longtemps négligée.

Mardi, la police a souvent tiré coup après coup de gaz lacrymogène alors que les manifestants semblaient plus organisés qu’auparavant et que de petits groupes de personnes lançaient des cartouches sur la police, bien que cela n’ait pas suffi à arrêter leur progression. L’odeur du gaz lacrymogène imprégnait l’air.

Jennie Dador, secrétaire exécutive du coordinateur national des droits de l’homme du Pérou, a déclaré que l’absence de réponse internationale donne l’impression que “nous sommes seuls”.

“Aucun des États de la région n’a rien fait de concret”, a-t-elle déclaré.

La nouvelle présidente péruvienne Dina Boluarte était notamment absente d’une réunion des dirigeants régionaux mardi dans la capitale argentine, où la plupart ont évité de mentionner les morts de civils au Pérou.

Lors d’une conférence de presse provocante mardi, Boluarte a appelé à une “trêve nationale”. Elle a blâmé les manifestants pour la violence politique qui a englouti le pays, affirmant que les mineurs illégaux, les trafiquants de drogue et les contrebandiers ont formé une «force paramilitaire» pour rechercher le chaos à des fins politiques. Elle a déclaré que de nombreux barrages routiers à travers le pays et des dommages aux infrastructures ont coûté au pays plus d’un milliard de dollars en perte de production.

Elle a suggéré que les manifestants qui sont morts des blessures par balle ont été abattus par d’autres manifestants, affirmant que les enquêtes montreront que leurs blessures sont incompatibles avec les armes que portent les officiers. Et pendant ce temps, quelque 90 policiers sont hospitalisés pour des ecchymoses, a-t-elle dit: “Qu’en est-il de leurs droits humains?” a demandé le président.

Le gouvernement n’a présenté aucune preuve que l’un des policiers blessés ait été touché par des coups de feu.

Les militants des droits de l’homme ont reconnu les actes de violence de certains manifestants – y compris les tentatives de prendre le contrôle des aéroports et d’incendier les postes de police – mais affirment que les manifestations ont été en grande partie pacifiques.

Certains des dirigeants présents au sommet de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes ont blâmé le gouvernement péruvien pour la violence.

Le président chilien Gabriel Boric a déclaré qu’il y avait “un besoin urgent de changement au Pérou car le résultat de la voie de la violence et de la répression est inacceptable”. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, un fervent partisan de Castillo, a exigé la « fin de la répression ».

Lors de la cérémonie de clôture du sommet, le président argentin Alberto Fernández a déclaré que son pays “est également préoccupé par ce qui se passe au Pérou” et a appelé à mettre fin à “la violence de rue et la violence institutionnelle qui ont coûté la vie à tant de personnes”.

Les militants disent que cette attention est bien inférieure à ce à quoi ils s’attendraient étant donné que 56 personnes sont mortes depuis que le vice-président de Castillo a prêté serment pour le remplacer le 7 décembre. Quarante-cinq sont morts dans des affrontements directs avec les forces de sécurité, selon le médiateur du Pérou.

« La communauté internationale a exprimé son inquiétude, mais je pense vraiment qu’elle pourrait être plus énergique », a déclaré César Muñoz, directeur associé de la division Amériques à Human Rights Watch. Les dirigeants régionaux pourraient souligner “que l’état de droit signifie qu’il doit y avoir des enquêtes indépendantes sur tous les décès”.

La crise qui a déclenché la pire violence politique au Pérou en plus de deux décennies a commencé lorsque Castillo, le premier dirigeant péruvien issu d’un milieu rural andin, a tenté de court-circuiter la troisième procédure de destitution de sa jeune administration en ordonnant la dissolution du Congrès. Les législateurs l’ont destitué à la place et la police nationale l’a arrêté avant qu’il ne puisse trouver refuge.

Après de fébriles négociations à huis clos à Buenos Aires dans l’après-midi, la situation actuelle au Pérou a été laissée de côté dans les documents de clôture du sommet. “Le Pérou est une question épineuse”, mais la pression de certains dirigeants a conduit à des négociations de dernière minute, a déclaré un responsable du ministère argentin des Affaires étrangères, s’exprimant sous couvert d’anonymat faute d’autorité pour discuter de politique.

« Le Pérou a réussi à passer inaperçu », a déclaré Marina Navarro, directrice exécutive d’Amnesty International Pérou. “Compte tenu de la gravité de la situation, avec ce nombre de personnes décédées, nous ne voyons pas autant d’informations à ce sujet qu’il pourrait y en avoir.”

Boluarte a déclaré mardi que Castillo n’avait que lui-même à blâmer pour avoir tenté d’éviter les nombreuses enquêtes sur la corruption auxquelles il était confronté, et a suggéré qu’il essayait de “se transformer en victime d’un coup d’État alors qu’il était l’auteur de son propre coup d’État”.

Les questions sur la montée soudaine au pouvoir de Boluarte ne devraient pas empêcher les critiques sur les abus de la police, selon les organisations de défense des droits de l’homme.

“Il doit y avoir une pression internationale pour que ce gouvernement cesse tous les types d’attitudes répressives et cela n’a rien à voir avec l’émission d’une opinion sur la légitimité du gouvernement”, a déclaré Manuel Tufró, qui dirige la division justice et sécurité du Centre d’études juridiques et sociales. Studies, une organisation argentine de défense des droits humains.

Le gouvernement de Boluarte a clairement indiqué qu’il ne prendrait aucune critique à la légère. Après que les forces de l’ordre ont perquisitionné samedi une université de Lima où certains des manifestants s’étaient réfugiés, le président colombien Gustavo Petro a tweeté que l’Organisation des États américains devait “examiner le cas du Pérou”.

Le Premier ministre Alberto Otarola a riposté, disant à Petro de “s’inquiéter de vos propres affaires”. Le ministère péruvien des Affaires étrangères a publié des notes officielles de protestation contre Petro et le président bolivien Luis Arce, qui ont exprimé leur soutien aux manifestations.

L’Union européenne a fait l’une des déclarations les plus fortes, déclarant lundi qu’elle « déplore le très grand nombre de victimes depuis le début des manifestations » et réitère « sa condamnation des actes de violence généralisés ainsi que l’usage disproportionné de la force par les forces de sécurité ». les forces.”

L’ambassadrice des États-Unis à Lima, Lisa Kenna, a également surpris de nombreux observateurs plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a déclaré qu’il était “fondamental pour les forces de l’ordre de respecter les droits de l’homme, le droit de manifester et de protéger les citoyens”.

Certains analystes ont déclaré que la réponse régionale tiède montre comment le Pérou a perdu de l’importance en raison de ses crises politiques, avec six présidents au cours des six dernières années.

“Le Pérou en tant que pays a perdu sa présence”, a déclaré Oscar Vidarte, professeur de relations internationales à l’Université catholique du Pérou. “C’est un pays chaotique, un pays devenu ingouvernable, remis en question en termes de démocratie et de respect de la vie humaine.”

“Les pays de la région ont clairement tourné le dos”, a déclaré Vidarte.

La rédactrice d’Associated Press, Almudena Calatrava à Buenos Aires, en Argentine, a contribué à ce rapport.

Daniel Politi, Associated Press