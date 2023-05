ISLAMABAD (AP) – Deux groupes de défense des droits de l’homme ont dénoncé vendredi les restrictions sévères imposées aux femmes et aux filles par les talibans en Afghanistan comme une persécution fondée sur le sexe, qui est un crime contre l’humanité.

Dans un nouveau rapport, Amnesty International et la Commission internationale des juristes, ou CIJ, ont souligné comment la répression des talibans contre les droits des femmes afghanes, associée à «l’emprisonnement, la disparition forcée, la torture et d’autres mauvais traitements», pourrait constituer une persécution sexiste en vertu de la loi internationale. Cour criminelle.

Le rapport d’Amnesty et de la CIJ, intitulé « La guerre des talibans contre les femmes : le crime contre l’humanité de la persécution sexiste en Afghanistan », cite le statut de la CPI, qui énumère la persécution sexiste comme un crime contre l’humanité.

Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021 alors que les troupes américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait du pays après deux décennies de guerre.

Malgré les promesses initiales d’un régime plus modéré, les talibans ont commencé à imposer des restrictions aux femmes et aux filles peu après leur prise de pouvoir, les excluant des espaces publics et de la plupart des emplois, et interdisant l’éducation des filles au-delà de la sixième année. Les mesures rappelaient le précédent régime taliban en Afghanistan à la fin des années 1990, lorsqu’ils imposaient également leur interprétation stricte de la loi islamique, ou charia.

Les édits sévères ont provoqué un tollé international contre les talibans déjà ostracisés, dont l’administration n’a pas été officiellement reconnue par les Nations Unies et la communauté internationale.

Dans le rapport, Santiago A. Canton, le secrétaire général de la CIJ, a déclaré que les actions des talibans sont d’une telle « ampleur, gravité et d’une telle nature systématique », qu’elles sont qualifiées « de crime contre l’humanité de persécution sexiste ».

Les deux organisations ont demandé à la Cour pénale internationale d’inclure ce crime dans son enquête en cours sur ce qui se passe en Afghanistan et d’intenter une action en justice. Ils ont également appelé les pays « à exercer leur compétence universelle » et à tenir les talibans responsables en vertu du droit international.

Le rapport accuse également les talibans de cibler les femmes et les filles qui ont participé à des manifestations pacifiques en les détenant, en les faisant disparaître de force et en les soumettant à la torture en détention. Les talibans les ont également forcés à signer des « aveux » ou des « accords » pour ne plus manifester, selon le rapport.

Ce qui se passe en Afghanistan est « une guerre contre les femmes », qui équivaut à des « crimes internationaux » « organisés, généralisés, systématiques », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty.

Sans donner plus de détails, elle a appelé la communauté internationale à démanteler « ce système d’oppression et de persécution sexiste ».

Amnesty a également documenté des cas de femmes et de filles mariées de force à des talibans, ainsi que des tentatives pour les forcer à se marier de force. Le rapport indique que ceux qui ont refusé de tels mariages ont été « soumis à des enlèvements, des intimidations, des menaces et des tortures ».

Le rapport cite le cas d’une jeune fille de 15 ans qui a été forcée d’épouser une personnalité talibane malgré les objections de sa famille dans la province de Takhar, dans le nord-est, en août 2021, et celui d’une journaliste et militante sociale de 33 ans qui a été mariée de force à un commandant taliban le mois suivant.

« Nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre de décevoir les femmes et les filles d’Afghanistan », a déclaré Canton de la CIJ.

Le rapport indique que les talibans ont également perpétré des violations des droits de l’homme contre des hommes afghans.

Plusieurs groupes de surveillance ont documenté des rapports faisant état « d’exécutions extrajudiciaires, d’arrestations et de détentions arbitraires, de disparitions forcées et de torture » de personnes associées à l’ancien gouvernement afghan soutenu par l’Occident qui s’est effondré face à la prise de contrôle du pays par les talibans.

Les talibans ont également ciblé des journalistes, la communauté LGBTQ, des militants des droits et des minorités ethniques, selon le rapport.

Amnesty et la CIJ ont également partagé un résumé des conclusions du rapport avec le ministère des Affaires étrangères nommé par les talibans à Kaboul, demandant une réponse. Aucun n’a été immédiatement fourni, ont déclaré les groupes.

Rahim Faiez, Associated Press