Des groupes de défense des droits humains condamnent la torture dans les prisons libanaises

BEYROUTH – Des groupes internationaux de défense des droits de l’homme ont condamné mardi les actes de torture dans les prisons libanaises à la suite du décès d’un réfugié syrien en détention et ont exhorté les autorités à transférer l’enquête sur sa mort d’un tribunal militaire à un tribunal civil. Des photos ont fait surface la semaine dernière du corps battu d’un Syrien qui avait été détenu pour interrogatoire. Le visuel macabre a fait la une des journaux au Liban et a été suivi d’une vidéo d’un coroner évaluant le corps, qui était couvert d’entailles et d’ecchymoses. Le corps a ensuite été identifié comme étant celui de Bashar Abdel-Saud, 30 ans, un réfugié syrien qui a fui le pays déchiré par la guerre en 2014.

“Pour garantir la transparence et l’impartialité, le cas d’Abdel-Saoud doit être renvoyé d’urgence devant un tribunal civil”, a déclaré la directrice régionale d’Amnesty pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Heba Morayef, dans le communiqué. “Sa famille mérite justice et réparation pour sa perte tragique.”

Selon l’avocat d’Abdel-Saud, des agents de la Sûreté de l’État libanaise ont arrêté le Syrien à son domicile dans un camp de réfugiés palestiniens à Beyrouth la semaine dernière, avant d’appeler sa famille quatre jours plus tard pour leur demander de récupérer son corps.

La Sûreté de l’État a déclaré dans un communiqué de presse qu’Abdel-Saoud avait été arrêté pour possession d’un faux billet de 50 dollars et avait avoué lors de l’interrogatoire qu’il était un combattant du groupe État islamique.

Son avocat a nié les accusations et la Sûreté de l’État a d’abord promis une enquête interne, avant que l’affaire ne soit transférée au tribunal militaire libanais.

Le commissaire du gouvernement du tribunal militaire libanais a ordonné l’arrestation de cinq membres du personnel de la sécurité de l’État de la branche qui détenait Abdel-Saoud dans le sud du Liban, selon Amnesty.

La Sûreté de l’État a publié lundi une deuxième déclaration, demandant aux médias de “ne pas diffuser d’informations liées à l’affaire, visant à attiser les conflits et à inciter aux tensions, en particulier dans ces circonstances sensibles que traverse le Liban”.

Les hauts responsables libanais n’ont pas commenté le récent incident.

Le seul ministre du gouvernement intérimaire du Premier ministre Najib Mikati à l’avoir fait était le ministre de l’Environnement Nasser Yassin, qui dans un tweet a condamné l’incident et a appelé les procureurs à enquêter.

Pendant ce temps, plusieurs des législateurs indépendants récemment élus au Liban ont rédigé des déclarations critiques.

“Ce qui s’est passé contredit complètement nos aspirations pour le Liban”, a déclaré Ibrahim Mneimneh, membre du Parlement, à l’Associated Press. “Nous avons besoin que les droits de l’homme soient un point de référence clé pour tout le travail que nous faisons.”

Il a ajouté que l’agence de sécurité menant une enquête interne est un “conflit d’intérêts”.

Amnesty, Human Rights Watch et d’autres groupes de défense des droits humains ont fait écho à des sentiments similaires. Les organisations de défense des droits humains ont fréquemment critiqué le Liban pour ce qu’elles qualifient de loi anti-torture de 2017 incomplète, et les autorités ne l’ont pas mise en pratique cinq ans plus tard.

La directrice de Human Rights Watch pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Lama Fakih, a déclaré que la torture dans ce pays touché par la crise est un problème qui dure depuis des années.

“Le Liban souffre d’un héritage d’impunité pour la torture”, a déclaré Fakih à l’AP. “Nous n’avons pas encore vu de mesures prises pour garantir que des enquêtes solides soient entreprises et que les personnes responsables soient tenues responsables.”