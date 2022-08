Des groupes de défense des droits exhortent les Houthis du Yémen à mettre fin au blocus de Taiz

LE CAIRE (AP) – Seize groupes de défense des droits ont exhorté lundi les rebelles houthis du Yémen à mettre fin à leur siège de la troisième plus grande ville du pays.

Les groupes, dont Human Rights Watch et Amnesty International, ont déclaré dans un communiqué conjoint que le blocus houthi de Taiz a gravement restreint la liberté de mouvement et entravé la circulation des biens essentiels, des médicaments et de l’aide humanitaire aux habitants de la ville.

« Les restrictions houthies ont forcé les civils à emprunter des routes de montagne dangereuses et mal entretenues qui sont le seul lien entre la population assiégée de la ville de Taiz et le reste du monde », a déclaré Michael Page, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Les Houthis ont imposé un siège à Taiz, la capitale de la province du même nom, tenue par le gouvernement, depuis mars 2016. La ville du sud-ouest de est la jonction de deux autoroutes cruciales : une route est-ouest menant à la ville côtière de Moka sur la mer Rouge, et un autre nord-sud, jusqu’à Sanaa via les provinces de Dhamar et Ibb.

La déclaration conjointe indique que les points de contrôle tenus par les Houthis ont empêché les résidents d’apporter des articles essentiels tels que des fruits, des légumes, du gaz de cuisine, des paquets de traitement de dialyse et des bouteilles d’oxygène. Ils ont également “confisqué illégalement certains de ces articles”, a-t-il ajouté.

« Le siège de Taiz n’est plus qu’une carte sur la table des négociations », a déclaré Radhya Al-Mutwakel, présidente de Mwatana for Human Rights.

La réouverture des routes de Taiz et d’autres provinces fait partie de la trêve négociée par l’ONU entre les Houthis et le gouvernement internationalement reconnu, qui a initialement pris effet au début d’avril et s’est prolongée à deux reprises jusqu’au début de septembre.

Plusieurs séries de négociations facilitées par l’ONU dans la capitale jordanienne d’Amman n’ont pas abouti à un accord pour assouplir le blocus houthi de Taiz. En juillet, les rebelles ont rejeté une proposition de l’ONU de réouverture progressive des routes de Taiz, selon la mission de l’ONU au Yémen.

Le blocus fait partie de la brutale guerre civile au Yémen depuis 2014, lorsque les Houthis se sont emparés de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est entrée en guerre au début de 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Le conflit a créé l’une des pires crises humanitaires au monde et s’est transformé au fil des ans en une guerre régionale par procuration entre l’Arabie saoudite et l’Iran. Plus de 150 000 personnes ont été tuées, dont plus de 14 500 civils.

