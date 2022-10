Des groupes de défense des droits des femmes en Afrique du Sud manifestent après l’abandon des charges dans une affaire de viol collectif

Des groupes de défense des droits des femmes en Afrique du Sud ont exprimé leur indignation jeudi et critiqué la police pour ses échecs après l’abandon des poursuites contre 14 hommes accusés de viol collectif et de vol de membres féminins d’une équipe de tournage dans une mine abandonnée à Krugersdorp, à l’ouest de Johannesburg.

Les procureurs de l’État ont déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves contre les hommes pour poursuivre l’affaire.

Les hommes, soupçonnés d’être des mineurs illégaux, ont été arrêtés lors d’une descente de police à la mine après qu’au moins huit femmes aient été attaquées et violées alors qu’elles tournaient un clip vidéo en juillet.

Les informations faisant état de viols ont déclenché de violentes manifestations dans les cantons autour de Krugersdorp alors que les membres de la communauté accusaient les petits mineurs travaillant dans les puits de mine abandonnés d’avoir commis les crimes.

Les manifestants sont également descendus sur les mines abandonnées, bloquant les trous que les mineurs utilisent pour aller sous terre et brûlant leurs tentes de fortune et leurs biens. Des mineurs ont été appréhendés, agressés et remis à la police.

Le ministre de la police, Bheki Cele, a qualifié les viols de “honte de la nation” et la police a d’abord arrêté plus de 80 hommes avant que des accusations ne soient finalement portées contre 14.

Cependant, les accusations de viol et de vol ont été retirées jeudi et l’Autorité nationale des poursuites (NPA) d’Afrique du Sud a déclaré que les résultats de l’ADN ne pouvaient relier aucun des hommes aux viols.

“Après consultation avec les plaignants dans l’affaire et les éléments de preuve actuellement à la disposition de la NPA, il est devenu évident qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites”, a déclaré la porte-parole de la NPA, Phindi Mjonondwane.

La Commission pour l’égalité des sexes, une organisation qui défend les droits des femmes, a appelé la police à relancer rapidement une enquête.

“Nous sommes complètement indignés par ces derniers développements, ce qui signifie que la police n’a aucune idée de qui a commis ce crime. Ils ont arrêté les mauvaises personnes, donc les vrais criminels sont toujours là”, a déclaré le porte-parole Javu Baloyi.

L’organisation Sisonke, qui a organisé des manifestations devant le tribunal lors des comparutions des suspects, a également appelé la police à agir rapidement pour retrouver les responsables.

Les procureurs ont déclaré que les 14 hommes ne font désormais face qu’à des accusations liées à des délits d’immigration, car ils sont soupçonnés de se trouver illégalement en Afrique du Sud.