Des groupes de défense des droits dénoncent le manque de justice de l’Espagne et du Maroc à l’approche de l’anniversaire de la tragédie de Melilla

MADRID (AP) – Des groupes de défense des droits ont dénoncé vendredi un manque de justice et de transparence concernant la mort d’au moins 37 migrants l’année dernière lors d’une tentative massive de traverser la frontière du Maroc vers la ville enclavée espagnole de Melilla.

Avant le premier anniversaire de la tragédie samedi, Amnesty International a déclaré que les autorités espagnoles et marocaines « empêchaient les tentatives de découvrir la vérité » sur ce qui s’est passé lorsque jusqu’à 2 000 migrants africains ont tenté d’escalader un mur frontalier et que des dizaines ont été écrasés, battus et privés de soins médicaux. l’attention des forces de sécurité au poste frontière « Barrio Chino ».

La Commission espagnole indépendante pour les réfugiés, également connue sous son acronyme espagnol CEAR, a ordonné aux autorités de clarifier ce qui s’était passé ce jour-là pour « la vérité, la justice et les réparations », et a exigé le lancement d’une enquête indépendante après que les procureurs ont mis de côté la seule enquête d’État sur les décès. en décembre.

« Cela laisse la porte grande ouverte pour qu’une telle tragédie se reproduise, mettant en danger la vie de milliers de personnes cherchant refuge », a déclaré Estrella Galán, directrice générale du CEAR.

Amnesty a noté que les familles de 76 personnes toujours portées disparues après la tragédie attendaient toujours des réponses, et que l’Espagne et le Maroc n’avaient pas fourni la liste complète des noms des victimes, ni aucune vidéo de la tragédie.

« Des corps gisent toujours dans une morgue et dans des tombes et les efforts pour identifier les morts et informer leurs proches ont été bloqués », a déclaré la secrétaire générale d’Amnesty International, Agnès Callamard.

Le ministère espagnol de l’Intérieur a nié à plusieurs reprises que des décès soient survenus sur le sol espagnol et a maintenu cette position dans une déclaration envoyée par courrier électronique à l’Associated Press vendredi. « Aucun événement tragique n’a eu lieu en Espagne et les actions des agents des forces de sécurité de l’État ont été irréprochables », indique le communiqué.

« Amnesty International et CEAR confondent le manque de soutien à leur histoire avec un prétendu manque d’enquête », a-t-il ajouté, affirmant que le bureau du procureur général espagnol avait « corroboré » les conclusions du ministère.

Les responsables marocains n’ont pas répondu aux demandes de commentaires à la veille de l’anniversaire de la tragédie, et celle-ci n’a reçu aucune couverture dans les médias officiels marocains.

Des organisations comme le CEAR critiquent depuis longtemps le gouvernement espagnol pour les obstacles physiques et bureaucratiques auxquels les demandeurs d’asile sont confrontés lorsqu’ils cherchent un refuge sûr. Le taux d’acceptation des demandes d’asile en Espagne est bien inférieur à la moyenne européenne.

Amnesty a en outre allégué que l’Espagne avait poursuivi les expulsions forcées illégales à la frontière marocaine depuis la tentative meurtrière de franchissement de la frontière, tandis que le réchauffement des relations entre les deux pays signifie que le Maroc empêche de force les demandeurs d’asile d’atteindre la partie espagnole pour demander une protection internationale.

« Ce qui s’est passé à Melilla est un rappel salutaire que les politiques migratoires racistes visant à fortifier les frontières et à restreindre les itinéraires sûrs et légaux pour les personnes en quête de sécurité en Europe ont des conséquences réelles et mortelles », a déclaré Callamard.

L’appel à l’action des groupes de défense des droits intervient au cours d’un mois déchirant pour les décès de migrants en Méditerranée.

Cette semaine, les corps d’un homme et d’un enfant ont été repêchés au large de la côte ouest du Maroc, a annoncé mercredi le service espagnol de sauvetage maritime. L’ONG espagnole Caminando Fronteras a déclaré que le canot dans lequel ils voyageaient était resté sans aide pendant 12 heures et que 39 personnes à bord étaient mortes.

Les garde-côtes espagnols ont déclaré vendredi aux médias qu’ils avaient demandé aux autorités marocaines d’aider le naufrage, au milieu des critiques, cela a retardé l’arrivée de l’aide. Le Maroc a pris en charge le sauvetage alors que le bateau flottait dans une zone de recherche et de sauvetage partagée mais plus proche du territoire marocain, a indiqué la partie espagnole.

Les sauveteurs espagnols venaient de s’occuper d’un autre bateau en détresse et devaient retourner au port pour fournir des soins médicaux à certains des passagers, ont-ils ajouté.

Le médiateur espagnol a annoncé vendredi qu’il examinait l’affaire et demandait des informations sur la coopération entre les deux parties et sur le déroulement de l’opération de sauvetage.

Pendant ce temps, le nombre de décès confirmés dans l’un des pires naufrages de migrants en Méditerranée est passé à 81 lundi après la découverte de trois autres corps au large du sud de la Grèce. Les garde-côtes grecs ont également été largement critiqués pour ne pas avoir tenté de secourir les migrants avant que leur navire ne coule.

