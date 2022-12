Des groupes de défense des droits dénoncent la peine de prison “répressive” pour l’activiste australien

Julian Meehan de Melbourne, Australie, CC BY 2.0

Plus de 100 groupes de défense des droits australiens et des militants de premier plan ont mis au pilori lundi des lois anti-manifestations “scandaleuses” et “répressives” utilisées pour emprisonner un manifestant climatique pendant 15 mois pour avoir bloqué la circulation.

Déplorant “une répression croissante”, des groupes, dont Amnesty International et des syndicats de travailleurs, ont signé une lettre ouverte dénonçant l’emprisonnement de “militants pacifiques pour le climat” et exigé des réformes.

La lettre a été motivée par la condamnation de Deanna ‘Violet’ Coco plus tôt ce mois-ci, à la suite d’une manifestation sur le pont du port de Sydney.

Coco a garé un camion de location sur le célèbre pont, est monté sur le toit et a allumé une fusée de détresse, bloquant une voie pendant environ 25 minutes.

Elle a plaidé coupable à plusieurs infractions et a été condamnée à 15 mois de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après huit mois.

Le verdict a été salué par les politiciens australiens conservateurs – y compris son oncle, un ministre d’État.

Mais le rapporteur spécial de l’ONU, Clément Voule, s’est dit “alarmé” par la peine de prison et le refus de libération sous caution avant qu’un appel n’ait lieu en mars.

Le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet, a déclaré que la manifestation avait été un “inconvénient” pour les habitants de Sydney et que l’emprisonnement était “agréable à voir”.

Coco reviendra devant le tribunal mardi pour tenter de faire annuler la décision de libération sous caution.

“La grande majorité des Australiens de tous les horizons politiques soutiennent et ont voté pour une action forte sur le climat”, indique la lettre de 170 groupes de défense des droits et d’éminents militants.

“Les gens ne devraient pas s’inquiéter de risquer de lourdes sanctions simplement pour être descendus dans la rue.”