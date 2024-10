Des groupes de défense des droits de vote demandent une enquête sur un message texte du Wisconsin

MADISON, Wisconsin — Les défenseurs du droit de vote ont demandé mardi aux autorités étatiques et fédérales d’enquêter sur des messages texte anonymes visant apparemment de jeunes électeurs du Wisconsin, les avertissant de ne pas voter dans un État où ils ne sont pas éligibles.

Free Speech for People, au nom de la Ligue des électrices du Wisconsin, a fait la demande auprès du ministère américain de la Justice ainsi que du ministère de la Justice du Wisconsin. La lettre indique que « des milliers de jeunes électeurs à travers le Wisconsin » ont reçu le message texte la semaine dernière, y compris des membres du personnel de la League of Women Voters et des étudiants de l’Université du Wisconsin.

Le texte en question cite la loi de l’État du Wisconsin interdisant de voter à plus d’un endroit et indique que la violation de la loi peut entraîner des amendes allant jusqu’à 10 000 dollars et 3,5 ans de prison.

« Ne votez pas dans un État où vous n’êtes pas éligible », précise le texte.

Le Wisconsin est connu pour ses élections présidentielles très serrées. Quatre des six derniers matchs ont été décidés par moins d’un point de pourcentage. Le président Joe Biden a gagné en 2020 par moins de 21 000 voix.

Au moins une personne qui a reçu le texte l’a publié sur la plateforme de médias sociaux X.

La Ligue des électrices, dans sa demande d’enquête, a déclaré que sans une action rapide, « l’expéditeur pourrait poursuivre ses efforts pour effrayer les jeunes électeurs éligibles et les inciter à ne pas voter ».

Les étudiants qui fréquentent l’université du Wisconsin peuvent s’inscrire pour voter soit à leur adresse personnelle, soit à celle de leur école.

« Mais aujourd’hui, de nombreux étudiants et autres jeunes électeurs craignent d’être poursuivis pénalement s’ils s’inscrivent et exercent leur droit de vote – à cause d’un texte malveillant et inexact envoyé par un parti anonyme », indique la lettre.

Un porte-parole du ministère américain de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique.

La porte-parole du ministère de la Justice du Wisconsin, Gillian Drummond, a déclaré que le ministère prenait au sérieux les allégations de violations potentielles de la loi électorale. Elle a déclaré que l’agence examinait les informations contenues dans la demande d’enquête et évaluerait « si un suivi est approprié, en fonction des faits et de la loi ».

Le porte-parole des universités du Wisconsin, Mark Pitsch, a déclaré dans un courrier électronique que les responsables du système n’étaient au courant d’aucune faille de sécurité qui aurait pu entraîner une fuite des coordonnées des étudiants. Il a ajouté que rien n’a été signalé aux responsables du système concernant le texte, et que rien n’indique combien d’étudiants auraient pu le recevoir.

Riley Vetterkind, porte-parole de la Commission électorale du Wisconsin, a déclaré dans un courriel adressé à l’Associated Press que la commission ne pouvait pas déterminer si le message texte violait la loi de l’État parce qu’elle n’avait pas reçu de plainte officielle à ce sujet.

Cependant, il a qualifié le message de « préoccupant » et a déclaré qu’il pourrait certainement intimider les destinataires. Il a exhorté les destinataires à contacter directement les forces de l’ordre s’ils sont préoccupés par le message.

« Nous comprenons que ces messages texte tiers peuvent être très frustrants pour les électeurs », a déclaré Vetterkind. « Nous recommandons aux électeurs de s’appuyer sur des sources officielles d’informations électorales, telles que celles provenant des responsables électoraux nationaux ou locaux. Les électeurs sont libres d’ignorer ces messages texte puisqu’ils ne sont ni envoyés ni associés à une source officielle.

Le message texte a été envoyé alors que des milliers d’électeurs du Wisconsin votent par correspondance. Lundi, près de 240 000 bulletins de vote par correspondance avaient déjà été renvoyés dans tout l’État.

À partir du 22 octobre, les électeurs pourront commencer à voter par correspondance en personne. L’ancien président Barack Obama prévoit de rejoindre l’actuel candidat à la vice-présidence Tim Walz à Madison pour un rassemblement ce jour-là visant à encourager le vote anticipé.

Le Wisconsin est l’un des États du «mur bleu», avec le Michigan et la Pennsylvanie, qui joue un rôle clé dans la stratégie de la vice-présidente Kamala Harris pour vaincre le républicain Donald Trump.