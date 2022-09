Des groupes de défense des droits de l’homme ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’un député conservateur qui a pris plus de 30 000 £ en hospitalité des États répressifs du Golfe pourrait être nommé ministre du Moyen-Orient.

Leo Docherty a été nommé ministre d’État au Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement au début du mois dans le cadre du nouveau banc avant de Liz Truss.

Le ministère n’a pas encore précisé quel portefeuille lui sera attribué, mais les militants se disent “extrêmement préoccupés” par le fait qu’il pourrait être chargé des relations avec le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (MENA).

Ils disent qu’une telle nomination serait « impensable » compte tenu du « patronage passé du député de certains des régimes les plus répressifs du monde » et des éloges du parlement.

Au cours des 18 premiers mois depuis son élection en 2017, M. Docherty a reçu 30 437 £ en voyages payés depuis l’Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Koweït, selon son registre des intérêts.

Et en 2017, il a fait l’objet d’une plainte officielle auprès du commissaire parlementaire aux normes après avoir omis de déclarer correctement un voyage payant en Arabie saoudite.

Lors d’un débat parlementaire sur Bahreïn en septembre 2018 au cours duquel des députés ont exprimé leurs préoccupations concernant les droits de l’homme dans le pays, M. Doherty s’est dit “extrêmement fier” d’être associé à l’État du Golfe – où Amnesty International affirme que la torture est utilisée en “impunité”.

“Lorsque nous voyageons à Bahreïn, nous voyons un jeune pays qui a réalisé un développement remarquable en très peu de temps”, a-t-il déclaré, ajoutant qu'”il y a une énorme impulsion dans la famille dirigeante pour apporter des réformes et des améliorations”.

Dans un article publié en octobre 2018, M. Doherty a défendu les voyages payants des gouvernements d’autres pays du Golfe, affirmant que l’Arabie saoudite “a été pendant de nombreuses années extrêmement importante sur le plan stratégique pour le Royaume-Uni dans de nombreux secteurs”. Il a décrit le Royaume-Uni comme “un allié de longue date de nos amis en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis”.

Le ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter les préoccupations des militants, mais a déclaré que les portefeuilles des ministres seraient attribués et annoncés en temps voulu.

“Cette nomination a sonné l’alarme parmi les groupes de défense des droits humains”, a déclaré Sayed Ahmed Alwadaei, directeur du plaidoyer à l’Institut des droits et de la démocratie de Bahreïn.

“Leo Docherty a reçu à plusieurs reprises des cadeaux sous la forme de voyages rémunérés d’États du Golfe, dont Bahreïn et l’Arabie saoudite, puis les a félicités au Parlement, malgré leurs atroces violations des droits de l’homme.

Le député conservateur Leo Docherty a été nommé ministre des Affaires étrangères (Gouvernement britannique)

«Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que Leo Docherty ait été nommé ministre des Affaires étrangères et craignons qu’il ne se voie confier le dossier du Moyen-Orient, même si son patronage passé de la part de certains des régimes les plus répressifs du monde donne lieu à un conflit d’intérêts apparent qui devrait rendre un tel rendez-vous impensable.

Et Lord Scriven, pair démocrate libéral et vice-président du groupe parlementaire multipartite sur la démocratie et les droits de l’homme dans le Golfe, a déclaré qu’il serait « franchement inacceptable » qu’un ministre ait été « directement parrainé par ces mêmes États, recevant cadeaux sous forme de voyages somptueux ».

Lord Scriven a ajouté: “Il a pris des selfies avec le prince héritier d’Arabie saoudite alors qu’il supervisait une opération militaire au Yémen, la pire crise humanitaire d’origine humaine au monde, et qui a supervisé l’exécution de manifestants pro-démocratie en Arabie saoudite.

“Il a défendu Bahreïn lors d’un débat parlementaire au cours duquel les atrocités des familles dirigeantes en matière de droits humains ont été dévoilées, notamment contre le dissident pacifique, le Dr Abduljalil AlSingace, qui refusait des aliments solides depuis plus d’un an, et Mohammed Ramadhan et Husain Moosa risquent d’être exécutés après avoir assisté à la pro- la démocratie proteste.

«Malgré tous les discours du gouvernement sur une« Grande-Bretagne mondiale »et ses promesses de défendre les droits de l’homme dans le monde, cette nomination indiquerait que le nouveau gouvernement Truss et le ministère des Affaires étrangères continueront de fermer les yeux sur les atrocités commises dans la région. .”

En juin de cette année, Liz Truss, qui était à l’époque ministre des Affaires étrangères, a refusé de critiquer le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains. Il a déclaré qu’elle “décrirait les États du Golfe comme des partenaires du Royaume-Uni”.

“Chaque pays avec lequel nous travaillons est-il exactement conforme à la politique du Royaume-Uni sur tout ? Non, ce n’est pas le cas. Mais ce sont des alliés importants du Royaume-Uni.”

En tant que secrétaire au commerce en septembre 2019, elle a reconnu avoir illégalement approuvé des ventes d’armes contrôlées à l’Arabie saoudite. La Cour d’appel avait jugé qu’il était illégal pour le Royaume-Uni d’approuver des exportations d’armes sans évaluer s’il existait un “schéma historique de violations du droit international humanitaire” par les forces saoudiennes opérant au Yémen.