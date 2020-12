« Le travail de Kumerra montre son professionnalisme et son impartialité, et nous sommes conscients qu’il n’y a aucune base pour sa détention », a déclaré lundi le rédacteur en chef de Reuters Stephen J. Adler.

Avec l’arrestation de Kumerra, huit journalistes ont été emprisonnés en Éthiopie cette année. Les autorités camerounaises ont également emprisonné huit journalistes et l’Érythrée a emprisonné 16 journalistes, selon Quintal.

En 2020, le Comité pour la protection des journalistes «a documenté un schéma inquiétant de journalistes détenus pendant des semaines sans inculpation officielle en Éthiopie. Nous espérons que cela ne sera pas répété avec Kumerra et exhortons le gouvernement à assurer sa libération immédiate et inconditionnelle », a déclaré Quintal.

La journaliste éthiopienne primée Dawit Kebede, qui a été arrêtée le 30 novembre, devrait comparaître devant le tribunal plus tard lundi, a-t-elle déclaré.

Quintal a exhorté le gouvernement éthiopien à « cesser de harceler les membres de la presse et à libérer immédiatement et sans condition Kumerra, Dawit et les autres journalistes détenus en Ethiopie pour leur travail ».