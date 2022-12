Des groupes de défense des droits de l’homme critiquent le nouveau code pénal de Cuba

Commentez cette histoire Commentaire

LA HAVANE – Cuba a promulgué cette semaine un nouveau code pénal que les militants et les organisations de défense des droits de l’homme ont averti vendredi qu’il pourrait limiter davantage la liberté d’expression et étouffer les manifestations à un moment où le mécontentement s’aggrave sur l’île. Le code, une version modifiée de la réglementation du pays de 1987 approuvée par le gouvernement cubain en mai, se répercutera sur les journalistes, les militants des droits de l’homme, les manifestants, les utilisateurs des médias sociaux et les personnalités de l’opposition.

Les changements interviennent dans un contexte de mécontentement croissant à Cuba produit par l’aggravation des crises et alors que le gouvernement continue d’infliger des peines sévères aux participants – y compris des mineurs – aux manifestations historiques de 2021 sur l’île.

Parmi certains des changements, il y a l’augmentation des peines minimales et des peines de prison pour des choses comme le « désordre public », la « résistance » et les « insultes aux symboles nationaux ».

Le nouveau code établit également des catégories pénales pour les infractions numériques, indiquant que les personnes diffusant en ligne toute information jugée fausse pourraient encourir jusqu’à deux ans de prison.

Il interdit également la réception et l’utilisation de fonds destinés à financer des activités “contre l’État cubain et son ordre constitutionnel”, qui, selon les groupes de défense des droits humains, pourraient être utilisés contre des journalistes indépendants et des groupes non gouvernementaux. Une condamnation pourrait entraîner de quatre à dix ans de prison.

Le gouvernement a décrit le nouveau code comme “moderne” et “inclusif”, soulignant le durcissement des peines en cas de violence sexiste et de discrimination raciale. Suite à son approbation, Rubén Remigio Ferro, président de la Cour suprême cubaine, a déclaré à la télévision d’État que le code n’était pas destiné à réprimer, mais plutôt à protéger “la paix sociale et la stabilité de notre nation”.

Mais des groupes de surveillance des droits de l’homme, dont beaucoup ne sont pas autorisés sur l’île, ont sonné l’alarme vendredi au sujet du nouveau code.

“Il s’agit clairement d’un effort pour fournir une voie légale à la répression et à la censure et un effort des autorités cubaines pour saper le peu d’espace civique qui existe sur l’île et empêcher la possibilité que les Cubains descendent à nouveau dans la rue”, a déclaré Juan Pappier, enquêteur principal pour Human Rights Watch en Amérique latine.

Pappier, parallèlement à un rapport d’Amnesty International, a déclaré que le code était « en proie à un langage trop large » qui pourrait être utilisé par les autorités cubaines pour punir plus facilement la dissidence.

Cuba a fait face à d’importantes critiques internationales pour le traitement des manifestants lors des manifestations anti-gouvernementales en juillet 2021.

Au total, 790 participants aux manifestations risquent d’être poursuivis pour sédition, attaques violentes, troubles à l’ordre public, vols et autres crimes, selon les derniers chiffres publiés en janvier par le bureau du procureur général de Cuba.