L’un des événements les plus exténuants du calendrier du sport automobile au monde, le Rallye Dakar, est en cours malgré les appels à le boycotter au milieu des accusations de « lavage sportif » en Arabie saoudite.

Lancé en 1979 entre Paris et la capitale sénégalaise Dakar, le célèbre défi d’endurance s’est déplacé vers le royaume conservateur pour la première fois l’année dernière après une décennie en Amérique du Sud.

Cette décision a suscité des réactions de colère de la part des organisations de défense des droits humains qui affirment que l’Arabie saoudite utilise le sport pour se forger une réputation positive afin de détourner l’attention de son bilan en matière de droits humains.

L’un des groupes soutient la militante des droits des femmes Loujain al-Hathloul. L’homme de 31 ans a été emprisonné le mois dernier après avoir été reconnu coupable d’espionnage et de complot contre le royaume.

Mais beaucoup pensent qu’elle a été arrêtée pour avoir fait campagne pour le droit des femmes à conduire en Arabie saoudite.

« Le gouvernement saoudien a mis en prison un certain nombre de militantes des droits des femmes pour rien de plus que de défendre leurs droits fondamentaux en tant que femmes, y compris le droit de conduire », a déclaré la directrice de Human Rights Watch, Minky Worden. « Et c’est une incroyable ironie puisque l’Arabie saoudite accueille à la fois la Formule 1 et le Dakar. «

Human Rights Watch et d’autres organisations de défense des droits humains ont tenté de contacter les organisateurs de la course Amaury Sport, mais l’organisation française n’a pas encore répondu.

» Cela fait partie d’une stratégie gouvernementale délibérée qui vise à blanchir les violations des droits de l’homme. Des milliards de dollars sont dépensés pour accueillir ces divertissements ou événements culturels extravagants, mais ce n’est vraiment rien de plus qu’une distraction fastueuse du bilan atroce du gouvernement saoudien en matière de droits de l’homme », a déclaré Worden.

Un certain nombre d’autres militantes des droits des femmes sont toujours emprisonnées ou continuent d’être jugées pour des accusations liées à leur activisme, telles que la revendication du droit de conduire avant que l’interdiction ne soit levée à la mi-2018.

