L’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et une foule de groupes de défense des droits civiques ont mis en garde l’administration Biden contre une proposition d’interdiction des cigarettes mentholées, notant qu’elle aurait «de graves implications en matière d’injustice raciale».

Dans une lettre envoyée cette semaine au secrétaire à la Santé Xavier Becerra, à la directrice de la Food and Drug Administration Janet Woodcock et à d’autres responsables, l’ACLU, ainsi que 26 autres organisations – y compris un certain nombre de groupes de légalisation des drogues – ont déclaré le «Bien intentionné» déménagement avait le potentiel de créer «Grands marchés clandestins clandestins.» Ce serait un «Énorme problème d’application de la loi.»

«Une telle interdiction entraînera des sanctions pénales, ce qui aura un impact disproportionné sur les personnes de couleur, et donnera la priorité à la criminalisation par rapport à la santé publique et à la réduction des risques». dit la lettre.

Faisant référence aux décès impliquant la police de George Floyd, Daunte Wright, Ma’Khia Bryant et Eric Garner, la lettre disait: «Une interdiction conduira également à un maintien de l’ordre inconstitutionnel et à d’autres interactions négatives avec les forces de l’ordre locales … En fin de compte, la politique du tabac ne sera plus de la responsabilité des régulateurs de réglementation, mais de la police.»





La lettre est arrivée avant la date limite fixée jeudi par le tribunal pour que la FDA réponde à une pétition citoyenne de 2013 demandant une interdiction des cigarettes au menthol.

Cette semaine, a rapporté le Washington Post, le président Biden devrait proposer une interdiction des cigarettes au menthol – une décision soutenue par les organisations de défense des droits civiques et les groupes anti-tabac, qui affirment que les cigarettes à la menthe sont commercialisées de manière agressive auprès des Afro-Américains et sont un passerelle vers le tabagisme à long terme pour les jeunes.

Plus tôt ce mois-ci, d’éminents organes de défense des droits civiques, y compris l’Association nationale pour l’avancement des personnes de couleur (NAACP), ont appelé Becerra à traiter la «Marketing prédateur» de cigarettes mentholées et d’autres produits du tabac aromatisés en tant que «Problème de justice sociale».

Mais l’ACLU et d’autres critiques de la prohibition citent «Expérience de l’interdiction de l’alcool, des opioïdes et du cannabis» comme indicateur qu’une interdiction pure et simple «Un désastre politique attend de se produire, les Noirs et d’autres communautés de couleur en portant le poids.»

On ne sait pas encore quelle serait la sanction pour l’obtention illégale de produits à base de menthol dans le cadre de l’interdiction proposée – bien que la lettre indique que la vente sans licence de produits du tabac est généralement traitée comme un crime punissable d’emprisonnement.

La lettre suggérait un financement accru pour l’éducation des jeunes, les programmes d’abandon du tabac et les programmes de soins de santé pour les communautés de couleur comme alternatives à «Des solutions qui créeront une autre raison pour que la police armée engage les citoyens dans la rue sous un prétexte ou un comportement qui ne constitue pas une menace pour la sécurité publique.»





De plus, une telle interdiction mettrait des années à entrer en vigueur et entraînerait vraisemblablement une répression légale de la part de l’industrie du tabac.

Dans une déclaration citée par les médias, le fabricant de tabac britannique Imperial Brands a déclaré qu’il y avait « Aucune science concluante pour soutenir une interdiction du menthol, » et a ajouté qu’il n’a pas «Anticiper tout impact significatif sur nos activités aux États-Unis» car il s’attendait à ce que la plupart des fumeurs de menthol passent à d’autres cigarettes.

Un rapport récent de Bernstein Research, fourni par Reuters, estime qu’Imperial Brands a généré 30% de ses volumes de cigarettes aux États-Unis à partir de menthols. Ce chiffre va jusqu’à 55% pour British American Tobacco.

