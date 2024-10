Des groupes de défense des droits civiques demandent de prolonger les délais d’inscription des électeurs dans les États ravagés par les ouragans

WASHINGTON– À l’approche des dates limites d’inscription, les démocrates et les groupes de défense des droits civiques demandent aux responsables électoraux des États ravagés par Ouragan Hélène pour donner plus de temps aux électeurs.

Un juge de Caroline du Sud a prolongé vendredi le délai fixé pour cet État jusqu’au 14 octobre, mais les perspectives sont incertaines dans les autres États durement touchés.

En Caroline du Nord, l’un des champs de bataille présidentiels les plus âprement disputés, les responsables électoraux ne prévoient pas de prolonger la date limite d’inscription des électeurs du 11 octobre, a déclaré le porte-parole du Conseil des élections de l’État de Caroline du Nord, Patrick Gannon. Cela pourrait changer lorsque la législature se réunira la semaine prochaine pour envisager des ajustements aux lois électorales des États.

La tempête et les inondations déclenchées par Hélène ont dévasté une vaste zone autour de la ville montagneuse d’Asheville, faisant des dizaines de morts et détruisant des routes et des ponts.

Gannon a déclaré que les bureaux électoraux traiteraient les formulaires d’inscription des électeurs envoyés par la poste avant la date limite et reçus avant le 16 octobre. Les électeurs éligibles sont également autorisés à s’inscrire pendant la période de vote en personne en Caroline du Nord qui commence le 17 octobre.

En Géorgie, l’autre grand État présidentiel sur le chemin de la tempête, au moins 40 groupes de défense ont écrit au gouverneur Brian Kemp et au secrétaire d’État Brad Raffensperger, tous deux républicains, les exhortant à prolonger d’au moins une semaine le délai d’enregistrement dans les comtés touchés. au-delà de la date limite de lundi.

Les groupes ont déclaré que la dévastation limite considérablement la capacité des électeurs géorgiens à s’inscrire à la prochaine élection présidentielle, que ce soit en ligne, en personne ou par courrier.

« S’il y a des circonstances qui mériteraient de prolonger le délai, ce sont ces circonstances-là », a déclaré Amir Badat, avocat spécialisé en droits de vote pour le NAACP Legal Defence and Educational Fund, l’un des groupes demandant la prolongation.

Le bureau du secrétaire d’État de Géorgie a déclaré qu’il évaluait les effets de l’ouragan sur les bureaux électoraux de l’État et qu’il s’assurait que les bureaux de vote soient pleinement fonctionnels pour les électeurs, a déclaré le porte-parole Mike Hassinger. Vendredi, rien n’avait été fait pour modifier la date limite d’inscription.

Le Fonds de défense juridique de la NAACP a envoyé vendredi une lettre similaire aux responsables de Floride, notamment au gouverneur Ron DeSantis et au secrétaire d’État Cord Byrd.

DeSantis, un républicain, a publié un décret apportant certaines modifications électorales liées à la tempête pour les 13 comtés touchés par l’ouragan, y compris des changements aux sites de vote anticipé. Mais l’ordonnance ne prévoyait pas de prolongation de l’inscription des électeurs.

La décision de vendredi en Caroline du Sud fait suite à un procès intenté par le Parti démocrate de l’État. La Commission électorale de Caroline du Sud a déclaré qu’elle avait besoin de l’ordonnance du juge parce qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier elle-même la date limite d’inscription des électeurs.

____

Les rédacteurs d’Associated Press Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud, et Gary Robertson à Raleigh, en Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.

____

L’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées pour améliorer sa couverture explicative des élections et de la démocratie. En savoir plus sur l’initiative démocratique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.