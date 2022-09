Des groupes de défense des droits britanniques combattent le projet d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda

L’audience intervient après que des groupes de défense des droits des immigrants et des syndicats ont déposé une série de poursuites qui ont forcé le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson à annuler le premier vol d’expulsion prévu vers le Rwanda le 14 juin. Johnson devrait quitter ses fonctions mardi, mais son successeur Liz Truss, le l’actuel ministre des Affaires étrangères, a soutenu la politique, qui vise à dissuader les demandeurs d’asile potentiels de traverser la Manche dans de petits bateaux.

LONDRES – Le projet du gouvernement britannique de donner à certains demandeurs d’asile un aller simple pour le Rwanda fait l’objet d’une contestation judiciaire devant la Haute Cour lundi, des groupes de défense des droits de l’homme affirmant que cette politique est à la fois illégale et immorale.

Les opposants à cette politique soutiennent qu’elle viole le droit international et n’empêchera pas les migrants de risquer leur vie lors de dangereuses traversées de la Manche. Ils disent également que les plans du gouvernement sont basés sur la fausse hypothèse que le Rwanda est une destination sûre, même si les responsables du gouvernement britannique ont exprimé des inquiétudes quant au bilan des droits de l’homme de la nation d’Afrique de l’Est.

L’affaire a été portée par plusieurs demandeurs d’asile qui ont été expulsés en juin, ainsi que par les groupes de défense des droits des immigrants Care4Calais et Detention Action, et le Syndicat des services publics et commerciaux, qui représente le personnel frontalier qui devra faire appliquer la politique.