Des groupes de défense demandent la libération de détenus après qu’Hélène ait fermé quatre prisons de Caroline du Nord

Neuf organisations de défense des droits humains exigent que le système pénitentiaire de l’État libère 1 900 détenus afin de réduire la surpopulation provoquée par la fermeture de quatre prisons endommagées par l’ouragan Helene dans l’ouest de la Caroline du Nord.

« Ce qu’il faut pour éviter des conditions inconstitutionnelles dans nos prisons de Caroline du Nord, c’est que les gens soient libérés des cages », a déclaré vendredi Dawn Blagrove, directrice exécutive d’Emancipate NC, lors d’une conférence de presse. « Nous avons demandé qu’au minimum 400 femmes et 1 500 hommes au minimum soient immédiatement libérés. »

Helene, qui a frappé le 27 septembre, a provoqué la fermeture de quatre prisons : le centre correctionnel Western pour femmes à Swannanoa, l’établissement correctionnel Avery-Mitchell à Spruce Pine, l’établissement correctionnel Mountain View à Spruce Pine et le centre correctionnel Craggy à Asheville. Environ 400 femmes et 2 400 hommes ont été déménagé de ces installations dans d’autres prisons de l’État.

Les groupes de défense des droits humains se sont joints à une lettre adressée au Département de correction pour adultes de Caroline du Nord, appelant à la libération surveillée des détenus qui purgent des peines pour des crimes non violents et qui devraient terminer leur peine dans les deux prochaines années. Ils disent également que le département devrait libérer toutes les femmes enceintes qui avaient été détenues au centre de traitement des toxicomanies de Black Mountain, qui a également été endommagé par Hélène.

« Compte tenu des circonstances d’urgence dans lesquelles se trouve actuellement l’État – confronté à un rétablissement long et ardu dans la région occidentale – il est de la responsabilité et de la prudence de l’administration de minimiser la population carcérale de l’État en appliquant une fois de plus ces principes de bon sens pour permettre aux individus à faible risque de rentrez chez vous », indique la lettre.

Les responsables correctionnels n’ont pas eu de réponse immédiate à la lettre. Le département n’a pas fourni d’estimation quant à la date de réouverture des prisons, ont indiqué les dirigeants du groupe. Un porte-parole du département a déclaré au Charlotte Observer en octobre qu’il y avait «un délai très long» pour la réparation des prisons, notamment des systèmes d’eau endommagés. « Nous croyons comprendre que Spruce Pine, Asheville et Swannanoa ne devraient pas avoir d’eau rétablie avant des semaines », a-t-il déclaré.

Elizabeth Simpson, directrice stratégique d’Emancipate NC, a déclaré que les groupes prévoyaient d’intenter une action en justice si le département n’acceptait pas leurs demandes dans trois semaines.

Les autres groupes demandant la libération des détenus sont l’ACLU de NC, Disability Law United, Disability Rights NC, Forward Justice, le NC Justice Center, NC Prisoner Legal Services, Southern Coalition for Social Justice et le Wilson Center for Science and Justice à Duke. Loi.

Blagrove et Luke Woollard, avocat de Disability Rights NC, ont déclaré que les fermetures ont exacerbé les problèmes d’un système pénitentiaire doté d’établissements surpeuplés et en sous-effectif. Les détenues de l’établissement correctionnel pour femmes de Caroline du Nord, où le groupe a tenu sa conférence de presse, sont confrontées à des réductions de nourriture, dorment par terre et ont un accès réduit à la lessive, ont-elles déclaré.

Les détenus constatent également des retards dans les traitements médicaux et des retards dans l’exécution des ordonnances. Leur lettre indiquait qu’une femme qui souffrait de « convulsions, d’un trouble de caillot sanguin et de stents dans les jambes » n’avait pas encore subi une opération du cœur et du pied prévue en août.

Le manque de personnel signifie que les détenus restent enfermés plus longtemps dans leurs cellules et que le potentiel de violence augmente, ont-ils déclaré.

Il en coûte environ 29 500 dollars par an pour prendre soin d’un détenu, ont noté les groupes. La libération des détenus permettrait également de disposer de plus d’argent pour aider l’État à se remettre d’un ouragan qui a provoqué une catastrophe. estimé à 53,6 milliards de dollars en dommages et plus de 100 morts en Caroline du Nord.

Pendant la pandémie de COVID-19, le système pénitentiaire a libéré environ 4 500 détenus pour limiter la propagation du virus. Le groupe a exhorté le service correctionnel à utiliser le même plan d’action pour répondre aux conditions de prison créées par Hélène.

« Des milliers de personnes ont été libérées plus tôt pour contribuer à créer des conditions plus saines et humaines pendant la COVID, et devinez quoi ? Le ciel ne nous est pas tombé sur la tête et les rues n’ont pas été envahies par la criminalité », a déclaré Blagrove.

