Des groupes de camionneurs canadiens tirent la sonnette d’alarme face à une « escroquerie fiscale »

Plusieurs groupes représentant les camionneurs canadiens demandent à l’Agence du revenu du Canada (ARC) de les aider à mettre fin à ce qu’ils appellent une «arnaque fiscale» touchant leur industrie, qui dure depuis des années, mais qui a atteint le niveau de «crise».

Les groupes ont déclaré mardi lors d’une conférence de presse qu’ils souhaitaient voir la fin du « Driver Inc. » modèle, qu’ils appellent une «escroquerie à l’évasion fiscale et à la mauvaise classification des employés» et «l’abus de travail financé par un régime fiscal».

Selon l’Alliance canadienne du camionnage (ACC), le « Driver Inc. » modèle est lorsqu’une entreprise de camionnage dit à ses chauffeurs de s’enregistrer en tant que société « pour vendre leurs services de conduite au transporteur ».

« Ce qui distingue ces personnes des « propriétaires-exploitants », c’est qu’ils ne possèdent, ne louent ou n’exploitent pas de véhicule. Au lieu de cela, ils conduisent les véhicules du transporteur et sont pratiquement indiscernables d’un « employé » », déclare l’OTC.

L’organisation affirme que la pratique permet aux transporteurs et aux chauffeurs d’éviter certaines obligations fiscales. Mais parce que ces chauffeurs ne sont pas reconnus comme employés, cela a des répercussions sur l’industrie en rendant plus difficile pour les chauffeurs l’accès à l’assurance-emploi, aux heures supplémentaires et aux indemnités de vacances, aux indemnités de départ, aux congés de maladie et aux prestations médicales et dentaires.

Le groupe qui fait part de ses inquiétudes – composé de Teamsters Canada, de l’Alliance canadienne du camionnage (ACC) et de l’Association du Camionnage du Québec (ACQ) – estime également que cette pratique permet aux transporteurs et aux camionneurs d’éviter de payer 1 milliard de dollars par an en taxes.

« Dans sa forme la plus simple, Driver Inc. est une pratique consistant à classer à tort les conducteurs d’équipement appartenant à l’entreprise en tant qu’entrepreneurs indépendants afin de revendre leurs services de conduite à ce transporteur », a expliqué John McCann, directeur national du fret et du transport de citernes pour Teamsters Canada. . « Ce faisant, ces transporteurs sont en mesure de réduire leurs dépenses d’exploitation et de réduire considérablement les tarifs de l’industrie en évitant le paiement des déductions obligatoires pour les services liés aux employés. »

McCann a déclaré qu’un autre problème clé est que la pratique donne à certains transporteurs un avantage injuste sur d’autres, et l’a qualifiée « d’abus des travailleurs vulnérables ».

Ils demandent à l’ARC de vérifier les transporteurs et de mettre en œuvre des mesures d’exécution pour ceux qui utilisent la pratique Driver Inc.

CTVNews.ca a demandé à l’ARC s’il prévoyait d’apporter des changements pour aider à réduire cette pratique, mais n’a pas encore reçu de réponse.

Mariam Abou-Dib, directrice générale de Teamsters Canada, a déclaré que même si les ministères fédéraux du Travail et des Transports ont tous deux été réceptifs aux préoccupations de l’industrie du camionnage au sujet de Driver Inc., l’ARC est un « partenaire manquant » pour apporter des changements plus importants.

Stephen Laskowski, président de la CTA, a déclaré que de nombreux conducteurs s’engagent volontairement dans la pratique, tandis que pour d’autres, certains conducteurs ne comprennent pas les impacts plus importants sur l’industrie.

« Quoi qu’il en soit, l’application doit avoir lieu », a-t-il déclaré. « C’est une crise.