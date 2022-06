Des groupes d’anciens combattants noirs cherchent un programme politique sur les inégalités raciales

En tant que jeune homme à Memphis, dans le Tennessee, Robert Dabney Jr. voulait ouvrir la voie à une vie meilleure pour sa famille. Ainsi, deux semaines après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires en 1998, à 18 ans, il a rejoint l’armée américaine.

Au cours de neuf années de service qui comprenaient deux tournées en Irak, Dabney était un spécialiste médical de combat. Mais après avoir quitté l’armée en 2007 et être retourné à Memphis, marié avec des enfants, il a eu du mal à voir ce qu’il avait gagné de son service.

« J’avais échangé ma jeunesse, mon ambition et ma vigueur contre un avenir limité uniquement à cause de ma santé mentale », a déclaré Dabney, qui a reçu un diagnostic de trouble de stress post-traumatique et de dépression en 2013.

Son expérience de recherche de traitement par le biais du système de santé des anciens combattants a été en proie à des défis, a-t-il déclaré. Après avoir navigué dans le système en tant qu’ancien combattant noir, il s’est demandé s’il pourrait aider les autres à trouver des services plus adaptés sur le plan culturel que le gouvernement fédéral semblait mal équipé pour fournir.

Des témoignages comme celui de Dabney ont été partagés lors de la toute première conférence politique nationale pour les anciens combattants noirs à Washington jeudi. Des représentants de près de 20 groupes de défense des militaires de couleur collaboraient à un programme législatif abordant les inégalités raciales, économiques et sociales de longue date auxquelles sont confrontés plus de 2 millions d’anciens combattants noirs américains.

«Pour de nombreuses personnes des communautés noires et brunes (anciens combattants), nous partons d’un endroit différent de la vie», a déclaré Dabney, 42 ans. «Pouvoir parler à des gens qui ont commencé à partir de cet endroit, qui ont un état d’esprit similaire au vôtre comme ils sont passés par l’armée, a une signification différente pour nous.

En plus des disparités dans le système de justice militaire, de l’itinérance et du chômage, les données fédérales sur les prestations des anciens combattants montrent que les membres du service noir après sept. 11 réclamations d’invalidité ont été accordées à des taux inférieurs à ceux de leurs homologues blancs. Les défenseurs disent que l’inégalité raciale dans l’accès aux avantages des anciens combattants étouffe ou, pire, bouleverse la vie de ceux qui ont fièrement servi leur pays.

« Le système ne nous convient pas, nous le faisons », a déclaré Victor LaGroon, président du Black Veterans Empowerment Council, qui a organisé la conférence de jeudi. « Nous devons avoir ces discussions systémiques et législatives parce que, jusqu’à ce qu’il y ait une transparence et une responsabilité totales, les gens vont continuer à contourner les problèmes. »

Les conférenciers prévus comprennent les secrétaires des ministères des Anciens Combattants et du Travail, ainsi que des fonctionnaires de certaines agences de services aux anciens combattants d’État et locales.

Richard Brookshire, un ancien médecin de combat de l’armée qui a servi pendant la guerre d’Afghanistan, a déclaré qu’un objectif majeur était d’aider la communauté des anciens combattants noirs à se regrouper autour de « ce qui est réalisable » dans un programme plus large qui cible également les inégalités historiques remontant aux anciens combattants noirs servant pendant la guerre mondiale. II.

« Il doit y avoir une masse critique dans la communauté des anciens combattants noirs pour l’exiger », a déclaré Brookshire, qui a cofondé le Black Veterans Project. « La graine a été plantée et nous allons commencer à voir l’arbre porter ses fruits. »

Le Black Veterans Empowerment Council a été formé en 2020 au milieu du bilan national qui a suivi le meurtre de George Floyd par la police, en tant que table ronde de groupes d’anciens combattants noirs pour conseiller le House Veterans Affairs Committee. Les membres du Conseil ont déclaré qu’une partie de leur travail consistait à acquérir des données pour prouver à quel point les anciens combattants noirs avaient un accès inégal au système d’avantages sociaux.

Selon les dossiers de la Veterans Benefits Administration analysés par la Veterans Legal Services Clinic de la Yale Law School et examinés par l’Associated Press, il existe des différences statistiquement significatives dans les résultats des demandes d’invalidité pour les anciens combattants noirs et blancs. Bien que les taux d’approbation des demandes d’invalidité soient faibles dans l’ensemble, ils sont nettement inférieurs pour les anciens combattants noirs.

Entre 2002 et 2020, les anciens combattants noirs avaient le taux d’approbation des demandes le plus bas, à 30,3 %, par rapport à leurs homologues non noirs. Les vétérans blancs avaient 37,1 % de leurs demandes approuvées, tandis que les vétérans hispaniques avaient un taux d’approbation de 36 % et les vétérans asiatiques ou insulaires du Pacifique avaient un taux de 30,7 %.

Linda Mann, co-fondatrice du African American Redress Network à la School of International and Public Affairs de l’Université de Columbia, a dirigé un groupe d’étudiants qui a effectué une analyse supplémentaire des données sur les avantages. Selon leurs conclusions, les disparités dans la façon dont les anciens combattants noirs sont évalués en fonction de la gravité de leur état équivalaient à une indemnité d’invalidité inférieure et à une admissibilité réduite aux autres prestations de l’AV.

Ces conclusions s’appuient sur les inégalités raciales historiques dans les avantages des anciens combattants qui remontent à l’intégration des forces armées à la fin des années 1940. Les militaires noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale se sont vu refuser ou empêcher de profiter pleinement des avantages en matière de logement et d’éducation grâce au GI Bill. Les anciens combattants noirs de la guerre de Corée ont vécu des expériences similaires avec le programme. Les partisans disent que les effets générationnels de cette discrimination, en termes de richesse, se font encore sentir aujourd’hui.

« Ce que la plupart des gens diraient généralement, c’est que nous sommes passés par le mouvement des droits civiques et que les choses vont mieux », a déclaré Mann, mais cela n’a pas été confirmé par les statistiques de la Freedom of Information Act que les groupes de défense ont reçues.

« L’iniquité continue de la part de l’armée et de la VA a suivi non seulement les données FOIA que nous avons examinées, mais également les pratiques et les politiques », a déclaré Mann.

L’attaché de presse de VA, Terrence Hayes, a déclaré que l’accent mis par l’administration Biden sur l’équité au sein du gouvernement fédéral a eu des implications importantes pour l’approche de l’agence en matière d’octroi de prestations « à tous les anciens combattants, et en particulier aux anciens combattants historiquement marginalisés et mal desservis ».

« Nous avons utilisé la voix des vétérans comme notre North Star », a déclaré Hayes dans un communiqué.

L’année dernière, le Black Veterans Project et le National Veterans Council for Legal Redress ont poursuivi la VA pour ses demandes de Freedom of Information Act concernant les données sur les avantages par race. Ils ont gagné l’accès. En avril, la Maison Blanche a publié un résumé du plan d’action pour l’équité de la VA, dans lequel l’agence reconnaissait les disparités raciales et sexuelles pour l’accès aux avantages pour les anciens combattants.

Dabney a finalement ouvert une meilleure voie pour lui-même, en allant à l’université et en devenant aumônier d’hôpital à Chicago. Mais il a fallu surmonter une descente dans l’alcoolisme, l’infidélité et la négligence de soi avant qu’il ne trouve sa vocation.

Après son diagnostic de SSPT et de dépression, il a été mis en contact avec des services de conseil en santé mentale par l’intermédiaire de la VA dans un centre ambulatoire communautaire près de Chicago. Le conseiller assigné, une femme blanche, a frustré Dabney parce qu’il sentait qu’elle ne pouvait pas comprendre les complexités de ses identités en tant qu’ancien combattant et homme noir depuis des débuts difficiles à Memphis.

« Je suis arrivé au point où je disais simplement » Oui. Oui, c’est ça », se souvient Dabney. « Au lieu de me défendre, j’ai commencé à façonner ce que je disais en fonction de ce que je pensais qu’ils pouvaient comprendre. Ce faisant, je n’ai pas pu vraiment m’ouvrir et me présenter pleinement à eux.

Il était prêt à abandonner, mais ce dont il avait vraiment besoin, c’était d’un pair l’encourageant à persévérer, a-t-il déclaré.

Maintenant, Dabney gère un programme d’apprentissage par les pairs à la Depression and Bipolar Support Alliance à Chicago. Le programme aide d’autres anciens combattants noirs grâce à un réseau de ressources en santé mentale dirigées par des pairs.

« Ce sont ces relations qui encouragent les individus à chercher de l’aide supplémentaire, à demander l’aide de cliniciens », a déclaré Dabney.

Walidah Bennett, fondatrice et directrice d’une initiative multiconfessionnelle pour les anciens combattants à l’Université DePaul de Chicago, s’efforce de fournir aux églises et au clergé noirs des ressources pour servir les anciens combattants dans leurs congrégations.

Le fils de Bennett, Saad Muhammad, un vétéran de la guerre en Irak, s’est suicidé en 2013, et au cours des 10 années qui ont suivi sa mort, elle a créé 15 sites communautaires pour les vétérans en crise. Les taux de suicide chez les anciens combattants noirs ont augmenté, passant de 11,8% à 14,5% entre 2001 et 2019, bien que les taux restent les plus élevés chez les anciens combattants blancs, selon le rapport annuel 2021 de la VA sur la prévention du suicide chez les anciens combattants.

« Si nous avions eu les espaces communautaires que nous avons aujourd’hui, cela aurait pu être très utile à mon fils », a déclaré Bennett.

___

L’écrivain AP Larry Fenn à New York a contribué.

___

Morrison est un membre basé à New York de l’équipe Race and Ethnicity de l’AP. Suivez-le sur Twitter : https://www.twitter.com/aaronlmorrison.

Aaron Morrison, Associated Press