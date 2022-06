Des groupes d’aide mettent en garde contre de graves conséquences si le mandat syrien prend fin

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les inquiétudes ont augmenté ces derniers mois quant à l’aggravation de la situation dans la province syrienne d’Idlib, car la Russie pourrait forcer l’aide internationale pour le nord-ouest à être acheminée via des parties de la Syrie sous le contrôle de son allié, le président syrien Bashar Assad.

Actuellement, l’aide entre dans l’enclave d’Idlib directement depuis la Turquie via un seul passage frontalier, Bab al-Hawa. Le mandat de l’ONU autorisant les livraisons via Bab al-Hawa se termine le 9 juillet et la Russie a laissé entendre qu’elle opposerait son veto à une résolution du Conseil de sécurité renouvelant le mandat.