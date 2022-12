Des groupes d’aide amarrent 2 navires de sauvetage avec 500 migrants en Italie

ROME (AP) – Deux groupes d’aide européens ont amarré leurs navires de sauvetage dans les ports italiens dimanche et quelque 500 réfugiés potentiels ont débarqué, même si le gouvernement a insisté sur le fait qu’il ne reculait pas sur sa ligne dure contre les opérations de trafic de migrants en provenance d’Afrique du Nord.

Le Geo Berents, affrété par le groupe d’aide français Médecins sans frontières, est arrivé au port de Salerne, près de Naples, et 248 personnes secourues en Méditerranée ces derniers jours ont débarqué.

“Ils sont heureux et soulagés, satisfaits, et nous aussi”, a déclaré Juan Matias Gil, chef de la mission, depuis le port de Salerne.

Plus au nord le long de l’Adriatique, le Humanity 1, opéré par le groupe d’aide allemand SOS Humanity, est arrivé au port de Bari avec 261 personnes à bord et tous ont débarqué dimanche après-midi. SOS Humanity a déclaré dans un communiqué qu’ils avaient enduré un voyage difficile comprenant des vagues de trois mètres (12 pieds) et que la demande du groupe pour un port plus proche était restée lettre morte.

Les débarquements ont suivi l’arrivée vendredi du Louise Michel à Lampedusa, en Sicile. Trente-trois personnes ont débarqué du navire financé et décoré par le street artiste Banksy.

Le nouveau gouvernement de la première ministre Giorgia Meloni, dont les alliés ont fait campagne sur une position dure contre les immigrés, a tenté d’adopter une ligne dure contre les groupes d’aide qui secourent les migrants en Méditerranée.

Le ministre de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a d’abord cherché à imposer une politique autorisant uniquement les migrants «vulnérables» à débarquer dans les ports italiens et insistant pour que les pays du pavillon des navires de sauvetage prennent le reste. Cette politique a conduit à une impasse diplomatique avec la France le mois dernier, aboutissant à Paris suspend sa participation à un dispositif de relocalisation des réfugiés.

Dans une note ce week-end, les responsables du ministère italien de l’Intérieur ont insisté sur le fait que le gouvernement ne reculait pas mais faisait son devoir de sauver des vies face à la détérioration des conditions météorologiques en mer.

« Sauver des vies guidera toujours les décisions du gouvernement, même avec des actions provocatrices et risquées de la part des ONG », indique le communiqué.

Le gouvernement accuse les groupes d’aide d’encourager la migration illégale et de récompenser les trafiquants d’êtres humains, qui facturent des centaines d’euros chacun pour la dangereuse traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Les groupes d’aide nient que leurs opérations de sauvetage encouragent la migration et disent qu’elles sont nécessaires pour sauver des vies.

Les groupes d’aide et les experts juridiques ont fait valoir que la politique de Piantedosi viole le droit international et les conventions maritimes, qui demandent que les personnes secourues en mer soient conduites au port de sécurité le plus proche dès que possible.

