Des groupes cherchent à enquêter sur la mort de baleines NY-NJ au milieu de la préparation de l’énergie éolienne

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – Alors que la puanteur d’une baleine morte flottait dans l’air, les écologistes et les opposants au vent offshore se tenaient sur une plage où le mammifère marin était enterré lundi et ont appelé à une enquête fédérale sur une vague de décès de baleines dans New Jersey et New York.

Des groupes des deux États ont écrit au président Joe Biden pour demander une enquête sur la mort de six baleines qui se sont échouées au cours des 33 derniers jours dans des zones en cours de préparation pour des parcs éoliens offshore à grande échelle. Ils demandent également l’arrêt des travaux sur le site jusqu’à ce que les causes soient déterminées.

Cindy Zipf, directrice exécutive de Clean Ocean Action, basée au New Jersey, a qualifié le taux de mortalité des baleines dans les deux États de sans précédent.

« Est-ce un présage ? elle a demandé. « Est-ce une alarme ? Jamais auparavant nous n’avions eu six baleines échouées en 33 jours.

Elle a déclaré que les bateaux de prospection exploraient le fond de l’océan en utilisant des impulsions focalisées de sons à basse fréquence dans la même fréquence que les baleines entendent et communiquent, ce qui pourrait potentiellement blesser ou désorienter les animaux.

La conférence de presse s’est tenue sur la plage d’Atlantic City au sommet de la carcasse enterrée d’une baleine qui s’est échouée ce week-end devant l’arène Boardwalk qui abritait le concours Miss America. La puanteur de l’animal en décomposition restait puissante, même à travers une épaisse couche de sable.

Un éminent expert en échouage de mammifères marins a déclaré que bien que la cause des décès soit inconnue, cela pourrait être une simple fonction d’un nombre de baleines supérieur à la normale dans la région cet hiver, le nombre de décès augmentant proportionnellement.

Et une agence fédérale, la National Oceanic and Atmospheric Administration, a déclaré qu’à ce jour, aucune baleine à bosse – l’espèce responsable de la plupart des décès récents de baleines dans le New Jersey et à New York – n’a été tuée en raison d’activités éoliennes offshore. .

Le New Jersey s’efforce d’être le leader de la côte Est de l’énergie éolienne offshore en plein essor. L’État a approuvé trois parcs éoliens offshore et en sollicite davantage au cours du premier trimestre de cette année. D’autres projets sont prévus au large de New York.

Orsted, le développeur danois d’énergie éolienne qui construira deux de ces trois projets approuvés, a déclaré que son travail actuel au large de la côte du New Jersey n’implique pas l’utilisation de sons ou d’autres actions susceptibles de perturber les baleines.

“En tant que société d’énergie la plus durable au monde, nous donnons la priorité à la coexistence avec nos communautés et la faune marine”, a déclaré Maddy Urbish, responsable des affaires gouvernementales de la société pour le New Jersey. « En mer, nous combinons la surveillance humaine et des équipements techniques de pointe pour éviter tout impact sur la faune marine alors que nous construisons des projets pour faire progresser les ambitions d’énergie propre du New Jersey.

Les demandes des groupes sont venues après qu’une baleine à bosse de 30 pieds (9 mètres) s’est échouée samedi à Atlantic City. Une autre jeune baleine à bosse s’est échouée à quelques rues de là le 23 décembre, et une troisième baleine à bosse de 9 mètres de long a été retrouvée sur une plage de Strathmere, dans le New Jersey, le 10 décembre.

Un bébé cachalot de 12 pieds (3,6 mètres) de long a été retrouvé mort sur la plage de Keansburg, New Jersey le 5 décembre ; une baleine à bosse de 31 pieds de long a été retrouvée morte sur Indian Wells Beach à Amagansett, New York le 6 décembre; et un cachalot de 30 pieds (9 mètres) de long a été trouvé sur Rockaway Beach à New York le 12 décembre.

Le Marine Mammal Stranding Center, situé juste au nord d’Atlantic City à Brigantine, a répondu aux deux décès récents de baleines de la ville. Sheila Dean, directrice du centre, a déclaré qu’on ne savait pas encore ce qui avait causé les décès, en attendant les tests post-mortem. Mais elle a noté que de nombreuses variables pourraient être en jeu, notamment l’utilisation de sonars sous-marins par l’armée, la prévalence de la pollution plastique dans l’océan et le danger toujours présent de collisions avec les navires.

Elle a également déclaré qu’il y avait actuellement un nombre de baleines supérieur à la normale dans la région, car leurs sources de nourriture se trouvaient toujours dans la région. Cela pourrait simplement signifier qu’avec une population totale plus importante, un nombre correspondant de décès pourrait avoir lieu, a-t-elle émis l’hypothèse.

La NOAA a déclaré qu’elle étudiait ce qu’elle appelle des “événements de mortalité inhabituels” impliquant 174 baleines à bosse le long de toute la côte est des États-Unis depuis janvier 2016. La porte-parole de l’agence, Lauren Gaches, a déclaré que cette période était antérieure aux activités de préparation du vent offshore dans la région.

Environ 40% ont montré des preuves d’avoir été heurtés par un navire ou de s’être empêtrés dans des cordes, des lignes ou des engins de pêche, a-t-elle ajouté.

Gaches a déclaré que l’agence n’a autorisé aucun dommage “accidentel” aux mammifères marins en raison d’activités éoliennes offshore qui incluent blesser ou tuer les animaux, ajoutant “à ce jour, aucune mortalité de baleines à bosse n’a été attribuée aux activités éoliennes offshore”.

Lors de la conférence de presse de lundi, les groupes ont déclaré que les développeurs d’éoliennes offshore avaient demandé l’autorisation de harceler, de blesser ou même de tuer jusqu’à 157 000 mammifères marins au large des deux États.

___

Suivez Wayne Parry sur Twitter à www.twitter.com/WayneParryAC

Wayne Parry, Associated Press