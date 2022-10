Des groupes autochtones se rassemblent autour de Mary Ellen Turpel-Lafond au milieu des appels à la preuve de son ascendance crie

Des organisations autochtones de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique expriment leur soutien à Mary Ellen Turpel-Lafond à la suite d’une enquête de CBC News sur ses revendications d’ascendance autochtone.

Mais certains universitaires autochtones font appel à l’éminente universitaire et ancienne juge – elle est professeure à l’UBC et a siégé à la magistrature en Saskatchewan – pour répondre aux questions qu’elle a soulevées.

Depuis des décennies, Turpel-Lafond a prétendait être un Indien visé par un traité d’origine crie. Cependant, lorsqu’elle a été contestée, elle a refusé de fournir des preuves de ses allégations.

Mercredi soir, quelques heures après la publication de l’article de CBC, l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique (UBCIC) a déclaré dans un communiqué que Turpel-Lafond “est un défenseur féroce, éthique et novateur des peuples autochtones depuis des décennies”.

Son intégrité “est irréprochable”, a déclaré l’organisation.

L’UBCIC a également déclaré que CBC n’avait pas à enquêter sur les revendications d’identité autochtone de Turpel-Lafond – ou de qui que ce soit d’autre.

Kim Tallbear, professeur autochtone à la faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta, affirme qu’il y a un nombre croissant de personnes au Canada qui revendiquent à tort une ascendance autochtone. (Université de l’Alberta/Jeff Allen)

“Les enquêtes sur l’ascendance des individus, remplies de photos personnelles et fouillant dans des affaires privées, ne font pas avancer la justice, la mise en œuvre des droits et la réconciliation”, a-t-il déclaré.

“Nous nous demandons également si le franc-parler du Dr Turpel-Lafond n’a pas injustement fait d’elle une cible.”

Le Conseil tribal de Saskatoon a souligné que Turpel-Lafond a été accepté comme membre de la nation crie de Muskeg Lake en Saskatchewan.

“Notre parenté est définie par les Premières Nations et non par les médias ou le gouvernement canadien”, a déclaré le conseil dans un communiqué publié jeudi.

Aucune des organisations n’a abordé le fait que Turpel-Lafond n’a pas fourni de preuve de son ascendance. Les experts notent que l’appartenance à une communauté des Premières Nations ne fait pas un Autochtone.

Turpel-Lafond dit que son père était cri et qu’il a été élevé par ses grands-parents, le Dr William Nicholson Turpel et son épouse Eleanor. Cependant, les archives généalogiques montrent que William était d’ascendance irlandaise, allemande et américaine, tandis qu’Eleanor est née en Angleterre de parents britanniques.

Turpel-Lafond a refusé d’expliquer cela à la demande de CBC News.

Elle a également refusé de montrer sa carte de statut ou même d’indiquer si elle en avait une. Tous les Indiens visés par un traité – ceux dont les parents figurent sur les listes de traités du gouvernement canadien – sont des Indiens à part entière et auraient de telles cartes.

“Je n’ai pas partagé et ne partagerai aucun dossier personnel confidentiel avec aucun média”, a écrit Turpel-Lafond dans un courriel à CBC News.

Appels à réponses

Kim Tallbear, professeure autochtone à la faculté des études autochtones de l’Université de l’Alberta, a déclaré, après avoir examiné l’histoire de CBC, qu’elle avait conclu : « Je ne crois pas que [Turpel-Lafond] est autochtone.

“La documentation semble assez solide pour prouver qui étaient ses parents, qui étaient ses grands-parents”, a-t-elle déclaré. “Les preuves sont accablantes.”

Tallbear dit qu’il y a un problème croissant au Canada de personnes non autochtones prétendant être autochtones pour profiter de certains avantages.

Les questions au sujet de Turpel-Lafond frappent durement la communauté juridique autochtone, dit Jean Teillet, un avocat des droits des Autochtones d’ascendance métisse. (Rob Kruk/Radio-Canada)

Elle dit qu’à son avis, la revendication d’ascendance crie de Turpel-Lafond a ouvert des portes pour son développement de carrière.

“Cela lui a donné accès aux communautés. Cela lui a donné accès à la confiance”, a-t-elle déclaré. “Cela lui a donné un coup de pouce à bien des égards. Nous le savons. C’est évident.”

Si Turpel-Lafond est offensée par des questions sur son ascendance, peut-être qu’elle n’aurait pas dû en parler publiquement pendant des années, dit Michelle Good, une auteure autochtone (Cinq petits indiens) et avocat de la nation crie Red Pheasant en Saskatchewan.

“Si une personne a le sentiment que son identité est quelque chose qui devrait être tenue secrète et secrète, alors peut-être qu’elle ne devrait pas se proclamer publiquement comme telle.”

Bon dit, à son avis, Turpel-Lafond a une certaine obligation de répondre aux questions.

“Si elle dit qu’elle sait en fait qu’il existe une ascendance autochtone, alors pour les personnes qu’elle prétend aimer et soutenir et auxquelles elle consacre sa vie, elle devrait apporter cela [evidence] avant, elle devrait le dire publiquement.”

Les questions sur Turpel-Lafond frappent durement la communauté juridique autochtone, selon Jean Teillet, un avocat des droits des Autochtones d’ascendance métisse.

“Je pense que nous avons tous un mélange de réactions”, a-t-elle déclaré. “Tout, de la douleur et du sentiment de trahison au questionnement en passant par la tentative de mieux comprendre.”

Teillet dit qu’elle a travaillé avec Turpel-Lafond de temps à autre depuis le début des années 1990 et qu’elle n’a jamais douté qu’elle était autochtone.

Mais elle dit que l’article contenait des détails “troublants”.

Teillet dit avoir examiné de près la question des fausses revendications d’identité autochtone. L’année dernière, elle a été retenue par l’Université de la Saskatchewan pour enquêter sur Carrie Bourassa, une professeure qui s’était prétendue métisse, anishnabe et tlingit. Bourassa a démissionné de l’université après la fin de cette enquête. Ses conclusions n’ont pas été rendues publiques.

Teillet dit qu’il y a beaucoup de personnes qui revendiquent à tort leur identité autochtone à travers le Canada – dans les arts, le milieu universitaire, le gouvernement et d’autres secteurs – et que les conséquences sont dévastatrices.

“Pour chaque fois qu’ils publient un article, pour chaque fois qu’ils obtiennent une nomination en tant que juge autochtone, ils profitent de cette opportunité d’un Autochtone”, a-t-elle déclaré. “Ils monopolisent le micro.

“Mon sentiment est qu’ils peuvent faire un travail brillant et je soutiens le travail qu’ils font. Et cela a-t-il été utile ? Absolument. Mais devaient-ils le faire en rouge ?”