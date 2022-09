Les organisations autochtones du Manitoba envoient leurs condoléances à la famille royale après le décès de la reine Elizabeth jeudi, mais certains membres de la communauté restent en conflit au sujet de l’histoire coloniale de la Couronne en matière d’abus contre les Premières Nations, les Métis et les Inuits.

L’homme de 96 ans, qui était le chef de l’État du Canada et le plus long monarque britannique régnant, est décédé jeudi après-midi au château de Balmoral en Écosse.

L’Assemblée des Premières Nations et l’Assemblée des chefs du Manitoba ont publié une déclaration conjointe disant qu’ils étaient attristés d’apprendre la nouvelle.

Cornell McLean, grand chef adjoint de l’Assemblée des chefs du Manitoba, a déclaré que les Premières Nations avaient une relation spéciale avec la Couronne.

“Nous sommes deux nations souveraines qui se réunissent pour honorer les traités entre nous, et nous sommes impatients de travailler avec le nouveau roi en tant que partenaires du traité”, lit-on dans sa déclaration, ajoutant que les membres de la famille de la reine “sont dans nos pensées et nos prières pendant cette période”. .”

La chef régionale de l’APN, Cindy Woodhouse, a déclaré que la reine avait servi avec “distinction, sagesse, cohérence et honneur en temps de paix et en temps de guerre”.

Le chef de la Première Nation de Sagkeeng, Donovan Fontaine, attend pour accueillir la reine Elizabeth sur l’Esplanade Riel lors de sa visite à Winnipeg le 3 juillet 2010. L’Assemblée des Premières Nations, l’Assemblée des chefs du Manitoba et la Fédération des Métis du Manitoba ont tous publié des déclarations après le décès de la reine le Jeudi. (John Woods/La Presse Canadienne)

“En tant que nations souveraines, les Premières Nations des territoires visés par les traités situés au Manitoba apprécient grandement la relation sacrée des traités avec la Couronne britannique”, a-t-elle déclaré dans la déclaration conjointe.

Elle a offert ses condoléances au fils de la reine, Charles, “alors qu’il assume ses responsabilités de monarque, notamment en entretenant la relation issue des traités avec les Premières Nations”.

Avec un nouveau monarque sur le trône, le président de la Fédération des Métis du Manitoba, David Chartrand, espère voir une bonne relation entre la Couronne et les peuples autochtones du Canada aller de l’avant.

“J’espère que la compassion et le professionnalisme de la reine Elizabeth persisteront” avec le nouveau roi, a-t-il déclaré.

Bien que Chartrand ne l’ait jamais rencontrée, il croit que la reine Elizabeth a fait preuve de respect et de dévouement envers les peuples autochtones.

Il a exprimé l’espoir que le roi Charles “portera ce même flambeau”.

Une histoire compliquée

Malgré les bons vœux et le profond respect pour la reine parmi certains peuples autochtones, la relation Couronne-Autochtones est également celle qui a fait face à des tensions et à des promesses non tenues au fil des ans.

L’année dernière, le jour de la fête du Canada, des statues de la reine Elizabeth et de la reine Victoria ont été renversées à l’Assemblée législative du Manitoba en réponse à la découverte de ce que l’on pense être des tombes anonymes sur les sites de plusieurs pensionnats où des enfants autochtones ont été forcés de fréquenter.

Une statue de la reine Elizabeth II, photographiée ici du côté est du terrain législatif, a été renversée le 2 juillet 2021, tout comme une statue de la reine Victoria du côté nord du terrain. (Marina von Stackelberg/CBC)

Belinda Vandenbroeck, survivante du pensionnat, était là ce jour-là pour prononcer un discours en réaction à la découverte. Elle ne s’attendait pas à ce que les statues tombent si facilement.

«Je pleurais parce que je connaissais l’histoire», a déclaré Vandenbroeck, qui a fréquenté un pensionnat anglican à Dauphin pendant une décennie, lors d’une entrevue jeudi.

Cette histoire comprend une dynamique unilatérale avec la Couronne prenant des peuples autochtones, a déclaré Vandenbroeck.

Belinda Vandenbroeck a fréquenté un pensionnat à Dauphin pendant 10 ans. (Radio-Canada)

Elle a suggéré que le monarque ne devrait plus occuper une place importante au Canada.

“Je ne sais pas si nous pouvons dire que nous sommes canadiens alors qu’en réalité, nous prêtons encore allégeance à la reine”, a déclaré Vandenbroeck. « Pourquoi faisons-nous encore cela en 2022 ? »

Niigaan Sinclair, professeur d’études autochtones à l’Université du Manitoba et chef par intérim du département, a déclaré que la relation entre la Couronne et les communautés autochtones est compliquée pour plusieurs raisons.

“La Couronne a perpétré de terribles abus contre nous en tant que peuple – a participé au vol de nos terres, a participé à l’adoption d’une législation horriblement raciste”, a-t-il déclaré.

Niigaan Sinclair est professeur et chef par intérim du département d’études autochtones à l’Université du Manitoba. (Radio-Canada)

“Mais d’un autre côté, la Couronne rappelle une relation qui, à ses débuts, avait beaucoup de promesses, avait beaucoup d’opportunités entre nos nations et la Couronne pour partager des terres, pour vivre ensemble.”

Sinclair a déclaré que bien qu’il ne pense pas que la reine ait fait beaucoup de choses pour les communautés autochtones, elle a poursuivi “une tradition d’espoir que les gens avaient en raison des nombreuses façons dont elle a fait preuve de générosité”.