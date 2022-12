Des groupes autochtones demandent au gouvernement fédéral de financer les recherches de restes dans les décharges de la région de Winnipeg

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails troublants.

Les dirigeants des Premières Nations du Manitoba et les groupes autochtones ont envoyé une lettre demandant au gouvernement fédéral de financer leur recherche de deux sites d’enfouissement de la région de Winnipeg pour les restes de victimes d’homicide et d’appeler les Nations Unies pour obtenir de l’aide.

Les signataires affirment que l’inaction du service de police de Winnipeg et de la commission de police de la ville les a forcés à défendre les familles de Marcedes Myran et Morgan Harris, des femmes dont les restes se trouveraient dans la décharge de Prairie Green au nord de Winnipeg.

La police a déclaré qu’elle ne savait pas où se trouvaient les restes de la femme non identifiée que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

La police allègue que les trois femmes – ainsi que Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été retrouvés en juin à la décharge de Brady Road, dans le sud de Winnipeg – ont été tuées par le même homme sur une période de deux mois plus tôt cette année.

“La confiance a été brisée par cette décision de ne pas chercher”, a déclaré la lettre, datée de mardi.

De gauche à droite : Morgan Beatrice Harris, Marcedes Myran et Rebecca Contois. La police de Winnipeg a déclaré le jeudi 1er décembre 2022 qu’elle avait accusé Jeremy Skibicki de meurtre au premier degré dans la mort des trois femmes, ainsi que d’une quatrième, que les membres de la communauté ont nommée Buffalo Woman, parce que la police ne la connaît pas. identité. (Soumis par Cambria Harris, Donna Bartlett et Darryl Contois)

Il a été signé par l’Assemblée des chefs du Manitoba, la Southern Chiefs’ Organization, l’Assemblée des Premières Nations, Manitoba Keewatinowi Okimakanak, le centre à but non lucratif Ma Mawi Wi Chi Itata et le MMIWG2S+ Implementation Committee — une organisation manitobaine composée de survivants, les membres de la famille, les gardiens du savoir, les organisations autochtones et les gouvernements.

Il a également été signé par Kyra Wilson, chef de la Première Nation de Long Plain. Harris et Myran étaient tous deux membres de Long Plain.

Wilson dit qu’il est important que tous les niveaux de gouvernement participent à une recherche.

“Il est très important que nous envoyions un message à tout le monde que nous serons là pour vous soutenir”, a-t-elle déclaré mardi à CBC News.

“Nous serons là pour rechercher vos proches s’ils disparaissent et nous savons où ils se trouvent et comment les localiser.”

La police pense que Harris et Myran ont été tués en mai, mais n’a déterminé qu’en juin que leurs restes se trouvaient probablement à la décharge de Prairie Green.

REGARDER | Décharge de Prairie Green, au nord de Winnipeg, vue d’en haut :

Winnipeg envisage de rechercher dans une décharge les restes de 2 femmes autochtones tuées Les responsables de la ville de Winnipeg tentent de déterminer comment fouiller un site d’enfouissement censé contenir les restes de deux femmes autochtones. Un homme de Winnipeg est accusé de meurtre dans leur mort, ainsi que deux autres.

Ils ont dit qu’il serait trop difficile de fouiller ce site d’enfouissement, juste au nord de Winnipeg, pour les restes en raison du temps qui s’est écoulé, de la présence de tonnes de restes d’animaux et du fait que les déchets y ont été pressés par de l’argile de construction lourde.

Les commentaires du président du conseil de police sont «décourageants»: un avocat

La lettre vient après que le président du conseil de police de Winnipeg, le conseiller. Markus Chambers a été cité dans d’autres médias comme ayant déclaré que la commission de police ne serait pas impliquée dans les décisions concernant une éventuelle fouille de la décharge.

“Il a été décidé que la commission de police de Winnipeg n’est pas l’arbitre en ce qui concerne la prochaine décision ou le processus décisionnel”, a-t-il déclaré après la réunion de la commission de police lundi.

« Nous savons que la communauté autochtone n’est pas satisfaite de [the police decision not to search]c’est donc à eux de tendre la main aux niveaux de gouvernement … afin qu’il puisse être déterminé quelles sont ces prochaines étapes.

Sandra DeLaronde – une défenseure de longue date des peuples autochtones disparus et assassinés et signataire de la lettre en tant que chef de projet du comité de mise en œuvre du MMIWG2S + – a déclaré que les commentaires de Chambers n’avaient rien fait pour améliorer la confiance des peuples autochtones dans l’application de la loi.

Sandra DeLaronde, une défenseure de longue date des Autochtones disparus et assassinés, affirme que la confiance de la communauté autochtone envers la police s’est dégradée depuis qu’elle a déclaré qu’elle ne fouillerait pas la décharge de Prairie Green. (Trevor Brine/CBC)

Les commentaires lui ont fait sentir, ainsi qu’à d’autres, qu’ils n’avaient pas le soutien de la police, a-t-elle déclaré.

“C’était particulièrement décourageant hier d’entendre le président de la commission de police nous dire, en tant qu’Autochtones, encore une fois, nous sommes seuls”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Il n’y a aucune confiance dans le service de police de Winnipeg dans la communauté autochtone.”

CBC News a demandé une entrevue avec Chambers. Il a plutôt envoyé une déclaration par message texte, disant que tous les niveaux de gouvernement se sont engagés avec les dirigeants des Premières Nations et les groupes autochtones sur cette question.

« À la suite de ces conversations entre les paliers de gouvernement, les [police] Le conseil d’administration n’a pas d’autres commentaires sur les prochaines étapes autres que de continuer à demander l’aide du public pour fournir des informations sur la veste appartenant à la femme non identifiée connue sous le nom de “Buffalo Woman””, a-t-il déclaré.

La police a partagé une photo d’une veste plus tôt ce mois-ci et a déclaré que des conseils à ce sujet pourraient les aider à identifier Buffalo Woman.

La police demande au public d’aider à identifier la quatrième victime d’homicide, qui a été nommée Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman, par des membres de la communauté. La police pense qu’elle portait une veste réversible Baby Phat avec une capuche en fourrure comme celle-ci. (Soumis par le Service de police de Winnipeg)

Les signataires demandent au gouvernement fédéral d’inviter un rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones pour superviser une recherche, fournir les ressources nécessaires pour mener une étude de faisabilité, fournir des ressources et du soutien aux familles touchées et couvrir les coûts de la recherche. .

Ils veulent également que le gouvernement fédéral accepte d’être prêt à faire appel à la GRC si le service de police de Winnipeg refuse d’effectuer une perquisition, selon la lettre.

CBC News a demandé des commentaires à Services aux Autochtones Canada, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.