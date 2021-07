Des groupes autochtones australiens et des travailleurs sociaux prévoient la décision du gouvernement de déployer des troupes pour faire respecter le verrouillage à Sydney, frappé par Covid

À partir de la semaine prochaine, au moins 300 membres du personnel de la défense devraient patrouiller dans les rues après que la police de Nouvelle-Galles du Sud a publié une demande officielle d’aide. La plus grande ville du pays, qui abrite l’une de ses plus grandes populations indigènes, se dirige vers une sixième semaine de verrouillage de Covid-19.

Les données du recensement du pays de 2016 montrent qu’environ un Australien indigène sur neuf vit à Sydney, la majorité résidant dans la banlieue ouest de la ville, où vivent environ deux millions de personnes. Cela représente un tiers de la population totale de la ville.

Ces zones, qui abritent également d’importantes populations de migrants et de réfugiés, ont été parmi les plus durement touchées par une épidémie de la variante Delta hautement contagieuse du virus Covid qui a commencé en juin. Il a principalement touché les travailleurs critiques et les familles nombreuses, entraînant près de 3 000 infections et neuf décès.

Mais les groupes communautaires ont critiqué les gouvernements national et étatique pour avoir adopté une approche brutale de la situation. Le service juridique autochtone de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) a déclaré au Guardian que la région était déjà désignée pour « ciblé » mesures de police.

« Notre communauté est ciblée par la police jour après jour – cela ne fera qu’empirer si la police reçoit des pouvoirs supplémentaires et est soutenue par les troupes de l’armée », a-t-il ajouté. a déclaré la directrice générale du groupe, Karly Warner, qui a ajouté que la situation appelait « les travailleurs sociaux… pas les forces armées ».

« Choisir d’utiliser la force et la peur en donnant à la police des pouvoirs supplémentaires et en déployant des troupes de l’armée dans les communautés est inquiétant. Cela ne fera que créer une plus grande peur et incertitude parmi nos familles et amis », Warner a déclaré au journal.

En vertu des règles de verrouillage, qui sont en place jusqu’à la fin du mois d’août, les résidents de la ville ne sont pas autorisés à quitter leur domicile, sauf pour des activités essentielles telles que les courses, les exercices et les soins, entre autres. Une limite de déplacement stricte de 10 km a également été imposée.

Les taux d’infection sont plus élevés dans huit zones de gouvernement local (LGA) qui ont été désignées comme « préoccupantes ». Les règles de verrouillage sont plus strictes dans ces zones, qui sont gérées par un conseil local.

Steve Christou, maire de la LGA durement touchée de Cumberland, a tweeté que le déploiement des troupes était un signe que le gouvernement de l’État avait « perdu tout contrôle. »

https://t.co/MKVUvWpGrR Entretien sur le canal 7. Le gouvernement de l’État a perdu tout contrôle et élabore maintenant une politique à la sauvette. Les Aussie Battlers qui travaillent dur ne méritent pas ce niveau d’incompétence. – Le maire Steve Christou (@ChristouSteve) 29 juillet 2021

« Notre peuple fait partie des groupes démographiques les plus pauvres et, en l’état, ils se sentent déjà harcelés et marginalisés » Christou a déclaré à la chaîne de télévision SBS News.

« Ils n’ont pas les moyens de payer l’hypothèque, le loyer, la nourriture ou le travail. Maintenant, jeter l’armée pour imposer le verrouillage dans les rues va être un énorme problème », il ajouta.

Pendant ce temps, les groupes communautaires qui travaillent avec les réfugiés et les migrants ont averti que la présence des soldats pourrait « gâchette » les personnes ayant des expériences antérieures sous le régime militaire et alimentent l’hésitation vis-à-vis de la vaccination.

« Beaucoup de gens dans ces LGA viennent de pays comme la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan, et pour eux, cela peut aussi être très déclencheur », Bahram Mia, du Community Migrant Resource Centre, a déclaré au Guardian.

« Je ne pense pas que ce soit une décision bien pensée, mais cela [the government’s] désespoir, » Mia a ajouté, notant que la décision « éloigne encore plus la communauté » et « n’aide pas non plus avec les messages de santé. »

Cependant, le ministre de la police de la Nouvelle-Galles du Sud, David Elliott, a déclaré que l’armée avait aidé lors d’urgences précédentes et qu’il « ne devrait pas être intimidant » pour le public.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!