Des groupes antitabac déclarent que la ministre des Addictions, Saks, doit démissionner si elle ne parvient pas à interdire les vapes aromatisées

Trois groupes antitabac appellent la ministre fédérale chargée de la lutte contre les toxicomanies, Ya’ara Saks, à démissionner si elle ne parvient pas à adopter une réglementation interdisant les produits de vapotage aromatisés.

Vendredi, lors d’une conférence de presse, les dirigeants des Médecins pour un Canada sans fumée, de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac et d’ASH Canada ont déclaré qu’ils attendaient depuis 14 mois que le ministre renforce les contrôles sur le marché du vapotage pour protéger les enfants.

Un projet de règlement visant à supprimer les édulcorants et la plupart des arômes des produits de vapotage a été publié pour la première fois dans le Gazette du Canada en juin 2021mais ils n’ont pas été finalisés.

« Au lieu de dénoncer une industrie qui attire de nouveaux clients avec des appareils de plus en plus abordables, savoureux et ludiques, le ministre a plutôt rencontré l’industrie », a déclaré Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

« Si elle ne veut pas ou ne peut pas le finaliser dans les semaines à venir, alors nous lui demandons de démissionner et de permettre à quelqu’un d’autre de terminer le travail. »

REGARDER : Des groupes antitabac déclarent que la ministre devrait démissionner si elle ne parvient pas à interdire les vapes aromatisées Des groupes antitabac affirment que la ministre devrait démissionner si elle ne parvient pas à introduire une réglementation sur le vapotage Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabagisme, et Les Hagen, directeur général d’ASH Canada, discutent de leur appel à la démission de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances Ya’ara Saks si elle est incapable de finaliser le règlement visant à restreindre saveurs de vapotage. Hagen dit « il s’agit de protéger les enfants canadiens ».

Les groupes antitabac ont déclaré que d’autres projets visant à réglementer la conception et l’emballage, à restreindre davantage l’accès des mineurs aux produits et à permettre au public d’accéder aux données sur l’industrie du tabac et du vapotage ont été abandonnés par le gouvernement fédéral.

Les sachets de nicotine sont réglementés par la Loi sur les aliments et drogues, qui relève de la compétence du ministre fédéral de la Santé. Mais les produits de vapotage sont réglementés par la loi sur le tabac et les produits de vapotage, supervisée par Saks.

Le registre des lobbyistes du Canada montre que Saks a rencontré le 23 mai des représentants de l’Association canadienne du vapotage et de Rights 4 Vapers pour discuter de la réglementation.

Les Hagen, directeur exécutif d’ASH Canada, a déclaré vendredi qu’apprendre que Saks avait récemment rencontré des groupes de pression sur le vapotage était « très préoccupant ».

« Le processus réglementaire est au point mort, et il l’a été après des réunions avec l’industrie du vapotage », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu des ministres faibles sur ce dossier. Nous avons eu des ministres forts sur ce dossier. Et si cette ministre a besoin d’inspiration, elle devrait aller parler à sa collègue, [Health Minister] Mark Holland », a déclaré Hagen.

Le dernier Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine indique qu’il y avait 240 100 vapoteurs de plus en 2022-2023 qu’en 2021-2022, et que 86 % d’entre eux (206 900) n’avaient jamais fumé avant de se lancer dans le vapotage.

Plus de la moitié des jeunes âgés de 15 à 19 ans (178 000) et des jeunes adultes âgés de 20 à 24 ans (282 000) qui ont vapoté dans le mois suivant leur réponse à l’Enquête canadienne sur le tabac et la nicotine de 2022 ont déclaré utiliser un saveur de fruit le plus souvent.

« Ce problème est hors de contrôle, et la principale raison pour laquelle ils fument des produits de vapotage est à cause de toutes les saveurs », a déclaré Hagen.

Les données de Statistique Canada montrent que les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de vapoter que les membres des générations plus âgées.

En 2022, les Canadiens âgés de 15 à 19 ans étaient plus de deux fois plus probable ont essayé le vapotage que ceux âgés de 25 ans et plus, et près de la moitié (47,5 pour cent) des Canadiens âgés de 20 à 24 ans ont essayé le vapotage.

« Il s’agit d’une dépendance qui n’a rien à voir avec la consommation de café. C’est une dépendance qui affecte la vie quotidienne des gens », a déclaré Cynthia Callard, directrice générale de Médecins pour un Canada sans fumée.

Les vapes aromatisées continuent d’atteindre les provinces interdites

Doucas a déclaré que jusqu’à ce que le gouvernement fédéral interdise les vapes aromatisées à travers le pays, ces articles continueront d’arriver dans les provinces qui interdisent leur vente.

Jusqu’à présent, six provinces ou territoires ont adopté une législation interdisant les vapes aromatisées : le Nouveau-Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut, l’Île-du-Prince-Édouard et le Québec.

Des distributeurs et des fabricants d’autres provinces expédient des produits de vapotage non conformes au Québec, a déclaré Doucas.

« Ce sont des entreprises que le gouvernement fédéral connaît », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’inaction d’Ottawa « nuite aux provinces qui ont tenté de protéger leur jeunesse ».

Le bureau de Saks a refusé de commenter, mais a offert à CBC News une entrevue la semaine prochaine.

Eric Gagnon, chef des affaires corporatives et réglementaires d’Imperial Tobacco Canada, prend la parole lors d’une conférence de presse sur la Colline du Parlement à Ottawa, le lundi 26 février 2018. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Sam Tam, président de l’Association canadienne du vapotage – un groupe de pression qui représente l’industrie du vapotage – a déclaré qu’il était important de permettre aux adultes la « liberté » de choisir des produits de vapotage aromatisés pour arrêter de fumer.

« Nous ne pouvons pas oublier les adultes », a déclaré Tam, ajoutant que si quelqu’un qui fume du tabac « essaye tout d’un coup une saveur de mangue, il ne fait aucun doute qu’il passera facilement ». [from cigarettes] parce que c’est beaucoup plus savoureux.

Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse que de nombreuses études menées dans plusieurs pays « soulignent l’importance de fournir des arômes de base dans les produits pour arrêter de fumer » pour aider les gens à arrêter de fumer.

« Ce qui se passe actuellement au sein de certains groupes de défense illustre un profond niveau d’hypocrisie », a-t-il déclaré, accusant ces groupes de donner la priorité aux attaques contre son entreprise et le ministre plutôt que « la santé et le bien-être des Canadiens ».

« Il est temps de mettre fin au combat, de faire ce qui est bon pour les Canadiens et de travailler ensemble », a-t-il ajouté.