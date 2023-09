Des groupes affirment que les philanthropes qui tentent de dynamiser l’information locale ne devraient pas laisser les minorités de côté

NEW YORK (AP) — Certaines organisations représentant les journalistes issus de minorités se disent inquiètes du fait que les médias qui couvrent leurs communautés soient laissés pour compte dans une situation difficile. initiative de 500 millions de dollars récemment annoncée visant à stimuler l’industrie de l’information locale en difficulté.

Ils ont exhorté Press Forward Initiative, un groupe de 20 bailleurs de fonds dirigé par les Fondations Knight et MacArthur, à s’engager plus explicitement à financer ces médias, en particulier ceux gérés par des minorités.

« Ils contournent en quelque sorte le problème », a déclaré Martin Reynolds, co-directeur exécutif de Robert C. Institut Maynard pour l’enseignement du journalisme, mardi.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des bailleurs de fonds. En annonçant l’engagement de 500 millions de dollars il y a deux semaines, les bailleurs de fonds ont déclaré qu’ils souhaitaient « transférer des ressources vers les salles de rédaction et les organisations qui améliorent la diversité des expériences et des pensées », ainsi que vers les communautés mal desservies.

Reynolds a souligné recherche montrant que les philanthropes ont tendance à favoriser le financement des organisations dirigées par des Blancs, plus que celles des minorités, et sont plus enclins à imposer des restrictions sur l’utilisation des subventions accordées aux non-Blancs.