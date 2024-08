La semaine dernière, des promoteurs à but non lucratif et à but lucratif ont présenté des plans demandant un financement de la ville pour acheter et rénover des logements sociaux.

La ville de Wichita est en train de vendre ses 352 logements sociaux unifamiliaux. Elle a déjà vendu de nombreuses maisons aux deux propriétaires et investisseurs sans restrictions.

Mais la ville a mis de côté environ 60 maisons – environ 40 dans le nord-est de Wichita et 20 dans le sud-ouest de Wichita – qu’elle espère maintenir abordables à long terme. PeutWichita a lancé un appel à propositions auprès des promoteurs pour acheter, rénover puis vendre ou louer les propriétés.

La ville offre aux promoteurs jusqu’à 40 000 $ par unité, provenant d’un prêt de 5 millions de dollars. Fonds pour le logement abordable. Il est financé par l’argent de la relance COVID de Wichita. Les promoteurs sont tenus de maintenir les unités abordables à long terme en participant à des programmes fédéraux de location ou d’accession à la propriété, qui limitent le revenu maximum des locataires ou des acheteurs de maison participants. règles de la ville garantir que les futurs acheteurs de maison recevront une aide à l’acompte et un prêt à taux d’intérêt de 0 %.

« L’objectif du Fonds pour le logement abordable est d’améliorer la qualité du parc de logements existant tout en élargissant les options de logement abordables et de qualité et en favorisant la stabilité des quartiers dans le centre de Wichita », a déclaré Sarah Gooding, qui était à l’époque responsable de la section immobilière de la ville de Wichita.

« Il ne s’agit pas de faire appel à l’investissement de la ville… pour les réparer, les revendre et repartir avec les bénéfices. Ces logements sont destinés à devenir des unités abordables et durables. »

Quatre promoteurs – un à but non lucratif et trois à but lucratif – ont indiqué à la ville qu’ils souhaitaient acheter et réhabiliter une ou plusieurs unités.

La semaine dernière, chacun d’eux a présenté les grandes lignes de son projet au comité d’étude sur le logement abordable de la ville, qui est composé de résidents qui apportent leur expertise professionnelle et leur point de vue communautaire sur le logement. Le comité fera une recommandation au conseil municipal sur les projets à accepter ou à rejeter basé sur des facteurs tels que les qualifications, l’expertise et la situation financière du promoteur. Les promoteurs doivent avoir une expérience antérieure de l’utilisation de fonds publics.

Les candidats devaient également soumettre un plan plus détaillé au conseil. Sally Stang, directrice du logement et des services communautaires de la ville, a déclaré que les propositions ne seraient pas rendues publiques avant que le conseil municipal ne vote sur les plans à financer.

Vous trouverez ci-dessous les résumés des quatre présentations.

Grande entreprise

Large Enterprise est une collaboration entre trois entreprises basées en Californie – Large Construction, JDC Capital et Large Plumbing – et un vendeur immobilier local de Better Homes and Gardens Real Estate.

Brandon Large, propriétaire de Large Construction, affirme que le partenariat possède et gère déjà 18 maisons de location à Wichita. Plusieurs de ses locations actuelles acceptent les bons de logement Section 8.

L’équipe de développement de Large cherche à acheter 16 logements sociaux de la ville, la majorité dans le nord-est de Wichita.

L’entreprise prévoit de louer ces logements à des résidents à faibles revenus. Selon M. Large, les entreprises cherchent à obtenir des bons d’achat pour chaque logement, une forme d’aide fédérale au loyer qui garantira que les loyers resteront inférieurs à 30 % des revenus du locataire.

Large a déclaré que son équipe se concentrerait sur les maisons abordables de quatre à six chambres, qui sont souvent plus difficiles à trouver pour les familles à faible revenu.

« Il semble y avoir un manque de maisons plus grandes disponibles à la location », a déclaré Large.

Large prévoit que les 16 maisons seront rénovées et louées dans six mois. Large demande 40 000 $ par unité à la ville de Wichita pour les rénovations.

Bien que Large Construction et JDC Capital soient enregistrés en Californie plutôt qu’au Kansas, le partenariat dispose d’un gestionnaire immobilier local et travaille avec d’autres entreprises locales.

« La majorité des fournisseurs, sous-traitants et corps de métier que nous utilisons pour nos propriétés de Wichita sont basés à Wichita et sont généralement des entreprises appartenant à des minorités », a écrit Jared Christensen, propriétaire de JDC Capital, dans un e-mail adressé à KMUW.

Projet Prospérité

Le projet est un partenariat dirigé par Neil, Armstrong, Collins and Company Group, basé à Washington, DC, qui se présente comme un fournisseur de logements abordables à Wichita et DC

Charita Brent est la propriétaire de l’entreprise, qui possède actuellement une maison de location à Wichita.

Brent souhaite acheter deux logements sociaux de Piatt Street, dans le nord-est de Wichita, et les réhabiliter en logements locatifs abordables. Elle demande une aide fédérale au loyer pour chaque logement, ce qui garantira que les locataires ne dépensent pas plus de 30 % de leurs revenus en loyer et en charges.

L’équipe de développement de Brent demande à la ville 40 000 $ pour chaque unité. Elle dit qu’elle prévoit installer une infrastructure solaire sur les maisons ainsi que des plates-bandes à l’avant et à l’arrière de chaque maison. Le partenariat de Brent encouragera également les locataires à s’engager auprès de la communauté et à devenir des locataires mieux informés.

Elle a estimé que les rénovations prendraient jusqu’à trois mois par maison.

Solutions de logement résidentiel

Residential Housing Solutions est une entreprise basée à Wichita qui rénove des maisons, puis les vend ou les loue. L’entreprise, détenue par des minorités, est ouverte depuis 2009.

« La raison pour laquelle nous avons commencé à faire cela, une fois que nous sommes entrés dans l’immobilier, était de permettre à nos locataires d’accéder à de nouvelles maisons, de leur donner l’opportunité d’être propriétaires d’une maison », a déclaré Robert McMeans Jr., le président de la société.

McMeans cherche à acheter et à rénover six logements sociaux sur Minnesota Avenue, dans le nord-est de Wichita. La société affirme qu’elle vendrait ensuite les maisons entre 100 000 et 150 000 dollars.

« Nous prévoyons de procéder à une réhabilitation complète, de la porte d’entrée à la porte arrière », a déclaré McMeans.

« Nous avons étudié en détail les détails pour comprendre ce que nous devons faire. Nous voulons nous assurer de fournir un logement sûr et abordable, et qui sera beau une fois les travaux terminés. »

McMeans a déclaré qu’il espère augmenter le nombre de propriétaires dans la région nord-est de Wichita, où les tarifs de location sont élevésL’entreprise prévoit de commercialiser les logements sociaux rénovés auprès de leurs locataires actuels.

Le projet devrait être achevé d’ici un an. La présentation de McMeans n’a pas précisé si le groupe demanderait des fonds de rénovation à la ville.

Habitat pour l’humanité de Wichita

Wichita Habitat for Humanity est une organisation à but non lucratif vieille de 56 ans qui développe des logements abordables pour les propriétaires.

L’organisation a construit 131 maisons dans le nord-est de Wichita depuis 2014.

Wichita Habitat for Humanity souhaite acheter et réhabiliter 16 logements sociaux du nord-est de Wichita pour les proposer à la propriété. L’association à but non lucratif propose des prêts hypothécaires à taux d’intérêt nul aux familles à faibles revenus qui vivent dans des logements inabordables, surpeuplés ou délabrés.

La directrice du programme, Laurie Walker, a déclaré que les acheteurs de maisons Habitat paient en moyenne environ 650 $ par mois pour leur prêt hypothécaire, leurs taxes foncières et leur assurance.

Walker a ajouté que Habitat prévoit de « démonter les maisons jusqu’aux poteaux » : procéder à un désamiantage, démolir les cloisons sèches existantes et remplacer les armoires et les revêtements de sol. Les maisons seront dotées de nouvelles portes et fenêtres, et les dégâts causés par l’eau ou les termites seront traités.

« Notre vision est de transformer tout ce bloc », a déclaré Walker. « Pas seulement venir y mettre de la peinture. Nous voulons que tout le bloc ait l’air neuf.[…]Nous nous efforçons donc vraiment de faire en sorte que ces maisons soient belles pour la rue. »

Habitat compte également 24 acheteurs qui ont déjà fait une demande pour acheter une maison via son programme – « nous savons donc déjà à qui nous allons nous adresser », a déclaré Danielle Johnson, directrice exécutive d’Habitat.

Habitat pour l’humanité demande à la ville 40 000 $ par maison.

Cette histoire est partagé depuis KMUW par le biais du Wichita Journalism Collaborative, une coalition de 11 rédactions et groupes communautaires, dont The Wichita Eagle. Le WJC se lance dans 18 mois de couverture dédiée pour mettre en lumière le problème urgent du logement abordable à Wichita.