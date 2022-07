Des grimpeuses du Pakistan et d’Iran atteignent le sommet du K2

ISLAMABAD (AP) – Une femme du Pakistan et une autre d’Iran semblent être les premières femmes de leur pays à atteindre le sommet du K2, l’un des sommets les plus hauts et les plus dangereux du monde, a déclaré vendredi un responsable de l’alpinisme.

Samina Baig, une alpiniste de 32 ans originaire d’un village éloigné du nord du Pakistan, a hissé vendredi le drapeau vert et blanc de son pays au sommet de la montagne K2, haute de 28 250 pieds (8 610 mètres).

L’Iranienne Afsaneh Hesamifard, qui, selon l’Iranien, n’est devenue que la troisième femme à atteindre le sommet du mont Everest en mai dernier, a été saluée dans des publications en farsi sur les réseaux sociaux.

Au total, trois femmes ont atteint le sommet du K2 vendredi, selon Karrar Haidri, directeur du Pakistan Alpine Club, qui aide à la coordination entre les alpinistes et le gouvernement en cas d’urgence, mais aussi avant et pendant les ascensions. Il a dit que l’alpiniste pakistanaise, Naila Kiyani, faisait partie de l’équipe pour atteindre le sommet de la montagne, mais il semble que Baig soit arrivé à son apogée quelques minutes plus tôt.

K2, à la frontière sino-pakistanaise dans la chaîne du Karakorum, a l’un des records les plus meurtriers avec la plupart des gens qui meurent en descendant. Seules quelques centaines ont réussi à atteindre son sommet. En revanche, le mont Everest a été atteint plus de 9 000 fois

Haidri a déclaré que l’alpiniste afghan, Ali Akbar Sakki, est décédé jeudi des suites d’une crise cardiaque alors qu’il tentait d’escalader le K2 avec l’équipe d’alpinistes qui a atteint le sommet vendredi.

La montagne est considérée comme extrêmement difficile à gravir. Non seulement c’est le deuxième plus haut après le mont Everest, mais son ascension et sa descente sont considérées comme beaucoup plus difficiles que les plus hautes du monde. Le K2 est la plus froide et la plus venteuse des ascensions. À certains endroits le long du parcours, les grimpeurs doivent naviguer sur des parois rocheuses presque abruptes s’élevant à 80 degrés, tout en évitant les avalanches fréquentes et imprévisibles.

Le dernier record survient un jour après que l’alpiniste népalais Sanu Sherpa a établi un nouveau record d’alpinisme en atteignant deux fois le sommet de chacune des 14 plus hautes montagnes du monde.

Plus tôt ce mois-ci, l’armée pakistanaise a transporté par avion deux alpinistes pakistanais, dont l’homme qui est devenu le plus jeune à escalader le K2 après la disparition du couple lors d’une expédition escaladant le Nanga Parbat, connu sous le nom de “Killer Mountain” en raison de ses conditions dangereuses.

Munir Ahmed, Associated Press