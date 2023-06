Des grillons rouge sang envahissent la ville du Nevada, les habitants ripostent avec des balais, des souffleuses à feuilles et des chasse-neige

ELKO, Nevada (AP) – Dana Dolan traversait sa petite ville natale du Nevada lorsqu’elle a pensé qu’elle était tombée sur un accident sanglant. Le sol entourant le tronçon d’Elko sur l’Interstate 80 avait l’air d’avoir été couvert de sang. Alors que la couleur rouge changeait et bougeait, elle réalisa qu’il s’agissait plutôt d’une infiltration de grillons, certains plus gros que son pouce.

« C’est presque comme un fléau biblique », a déclaré Dolan à l’Associated Press la semaine dernière, riant de l’absurdité de la situation qui se joue à Elko, où elle vit depuis six ans.

Des dizaines de milliers d’œufs de cricket mormon enfouis à environ un pouce de profondeur dans le sol ont commencé à éclore fin mai et début juin. Pendant des semaines, les créatures rouges ont envahi des pans entiers du nord du Nevada et semé le chaos, a déclaré l’entomologiste de longue date de l’État, Jeff Knight.

L’invasion des grillons cannibales a frappé particulièrement durement Elko, une petite ville d’environ 20 000 habitants près de l’Idaho et de l’Utah connue pour ses mines d’or.

Les gros insectes rouges laissent derrière eux une odeur si horrible, semblable à de la chair brûlée, qu’elle oblige les résidents à se boucher le nez en conduisant. Les bestioles collent aux pneus et au dessous des chaussures, et leurs carcasses sont partout, même dans les salles de sport. Quand ils bougent, cela ressemble à de la pluie, dit Dolan.

Les résidents et les travailleurs ont essayé d’utiliser des balais, des souffleuses à feuilles, des nettoyeurs haute pression et des chasse-neige pour se débarrasser des grillons, seulement pour qu’ils reviennent. Les responsables de l’État ont érigé des panneaux dans tout le comté d’Elko avertissant les conducteurs des autoroutes glissantes, un lieu de rencontre populaire pour les insectes qui n’hésiteront pas à manger leurs amis morts.

Les créatures rouges recouvrent les autoroutes et franchissent les barrières à la recherche de nourriture. Ils crépitent et éclatent sous les roues des camions, créant quelque chose comme une nappe de pétrole, a déclaré Jeremiah Moore de Spring Creek, dont le véhicule a glissé hors de la route après une rencontre avec les grillons mormons.

« Je … rentrais à la maison et au coin de la rue, je suis venu un peu trop vite et je me suis retrouvé dans le fossé plein d’eau », a déclaré Moore. « C’était assez intense. »

Un hôpital a même embauché quatre employés temporaires à temps partiel dont la tâche principale était de nettoyer le campus des grillons assez longtemps pour que les patients puissent entrer dans le bâtiment. Le groupe s’appelait la Cricket Patrol.

« Nous essayons simplement de les faire avancer », a déclaré Steve Burrows, porte-parole de l’hôpital régional du nord-est du Nevada.

Lorsque la patrouille de cricket n’était pas en service, a déclaré Burrows, d’autres employés de l’hôpital sont intervenus.

Il y avait le travailleur médical de l’unité de cardiologie qui, toujours vêtu de sa blouse noire, est sorti de la baie d’ambulance de l’hôpital entre deux visites de patients pour chasser les grillons avec un balai, a déclaré Burrows. Et les informaticiens qui ont participé aux efforts de nettoyage.

Des épidémies de grillons mormons, originaires du Grand Bassin et d’Intermountain West, ont été enregistrées tout au long de l’histoire à travers l’ouest – du Nevada et du Montana à l’Idaho, l’Utah et l’Oregon. Il existe des enregistrements d’infestations datant des années 1930, selon l’entomologiste Knight.

La légende raconte que les insectes ont reçu leur nom lorsqu’ils ont commencé à dévaster les cultures plantées par les colons mormons qui s’étaient installés dans la vallée de Salt Lake dans l’Utah, a déclaré Knight.

« Les colons ont prié pour être soulagés », a déclaré Knight. «Cela est venu sous la forme de mouettes. Les mouettes ont mangé les grillons… C’est aussi pourquoi ils sont l’oiseau de l’État de l’Utah.

Dans l’Oregon, les législateurs de l’État ont alloué ces dernières années des millions de dollars pour évaluer le problème et mettre en place un programme de « répression » du cricket mormon et des sauterelles.

Le cricket mormon n’est pas un vrai cricket mais un katydid à dos de bouclier. Ils ne peuvent pas voler mais voyagent ensemble en « bandes » dont la taille peut varier de 5 acres (2 hectares) à des centaines d’acres, a déclaré Knight.

Pourtant, l’invasion d’Elko cette année n’est pas sans précédent pour sa taille mais pour son timing.

Les grillons ont éclos bien plus tard que leur naissance printanière habituelle, retardée par un printemps particulièrement humide et un hiver enneigé dans le nord du Nevada, a déclaré Knight.

Chaque printemps – ou été, dans ce cas – les grillons nés cette année-là s’accouplent et pondent une nouvelle génération d’œufs dans le sol. Ces œufs sont censés éclore au printemps suivant, mais certains resteront dormants dans le sol jusqu’à 11 ans, a déclaré Knight. Les œufs peuvent s’accumuler dans la terre pendant des années jusqu’à ce qu’une sécheresse se produise, déclenchant l’éclosion des œufs endormis en même temps. Et puis le cycle se répète.

Au cours de ses près de 40 années de travail pour le ministère de l’Agriculture du Nevada – dont 32 en tant qu’entomologiste d’État – Knight a déclaré qu’il se souvenait de quatre invasions. L’infestation au début des années 2000 « a été la plus impressionnante dans mon esprit, en regardant l’étendue globale », a-t-il déclaré.

Knight se souvient d’avoir conduit une fois de Reno à Utah sur l’Interstate 80 et d’avoir été entouré d’un essaim de rouge presque tout le trajet.

« Ensuite, nous pouvons passer près de 10, 15 ans sans en voir à peine », a déclaré Knight à propos des grillons. « A partir de 2008 environ, nous n’avions pratiquement plus de grillons, jusqu’en 2019 environ. »

Les nouveaux résidents rouges d’Elko ne déménageront pas avant au moins la mi-août, au grand désespoir de tous.

Mais où vont les grillons quand ils partent ?

Ils meurent, dit Knight. Les grillons mâles après s’être accouplés. Les grillons femelles après avoir pondu leurs œufs.

___

Yamat a rapporté de Las Vegas.

Rio Yamat et Rick Bowmer, Associated Press