Des grèves massives frappent la France

Enseignants, cheminots et employés du secteur public ont abandonné leur poste pour protester contre une augmentation prévue de l’âge de la retraite

Les services ferroviaires, les écoles, les vols et des dizaines d’entreprises en France ont été perturbés jeudi alors que les syndicats organisaient des manifestations de masse contre les projets du président Emmanuel Macron de relever l’âge de la retraite à 64 ans, une décision farouchement combattue par le public français.

Les plus grandes marches ont eu lieu à Paris, où le syndicat CGT a estimé que 400 000 personnes sont descendues dans la rue. Le syndicat a affirmé que deux millions de manifestants avaient défilé dans tout le pays, bien que le ministère français de l’Intérieur ait estimé le taux de participation à 1,2 million dans tout le pays et à 80 000 à Paris.

Au milieu des manifestations, des policiers se sont affrontés avec des anarchistes vêtus de noir, qui se présentent régulièrement aux manifestations en France pour s’affronter avec la police. Des séquences vidéo ont montré des officiers blindés utilisant des gaz lacrymogènes et des matraques sur le bloc en noir et d’autres manifestants à proximité.

👮✊🇫🇷Les affrontements ont commencé lors d’une manifestation à Paris, la police a utilisé des gaz lacrymogènes Des milliers de marches tonnent à Paris, Lyon, Nantes, Marseille et de nombreuses autres villes – selon les données préliminaires, de 750 000 à 1 000 000 de personnes y participent. pic.twitter.com/QCzLJDvnLh — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) 19 janvier 2023

Des manifestations similaires ont eu lieu dans les villes de Nantes, Lyon, Bordeaux, Marseille et Toulouse, et dans plus de 200 autres localités à travers le pays. Les huit plus grands syndicats français ont participé, ce qui signifie que les écoles, les chemins de fer, les aéroports, les centrales électriques et d’autres services publics vitaux fonctionnaient à une capacité considérablement réduite jeudi.

Seulement une ligne de TGV à grande vitesse sur cinq fonctionnait, a déclaré l’opérateur ferroviaire SNCF, tandis qu’Eurostar a déclaré que plusieurs liaisons avec le Royaume-Uni avaient été annulées. Plus de 40% des enseignants du primaire ne se sont pas présentés au travail, a rapporté CNN, citant le ministère français de l’Éducation.

Le gouvernement Macron exhorte le Parlement à adopter un projet de loi qui ferait passer l’âge de la retraite pour la plupart des travailleurs français de 62 à 64 ans, un résultat qui verrait toujours ces travailleurs toucher leur retraite trois ans plus tôt que la plupart de leurs homologues européens.

Alors que le gouvernement insiste sur le fait que cette réforme est nécessaire pour empêcher le système de retraite du pays de sombrer dans le déficit, les syndicats soutiennent que le système devrait plutôt être soutenu par une augmentation des impôts sur les riches plutôt qu’en réduisant la productivité des travailleurs vieillissants.

“Il est rare que les syndicats français soient tous d’accord sur quelque chose, cela montre donc la gravité du problème”, a-t-il ajouté. Le dirigeant de la CGT, Philippe Martinez, a déclaré jeudi matin à France24.

Macron, qui a déjà tenté en vain de relever l’âge de la retraite en 2019, a déclaré aux journalistes que la réforme était « juste et responsable ». Le public, cependant, n’est pas d’accord. Un sondage réalisé la semaine dernière a révélé que 68% des Français sont “hostile à cette réforme des retraites”, bien que seulement 51% soutiennent la campagne de protestations et de grèves des syndicats.